Čast Portu od 5,6 miliona eura nesporna

Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru nije formiralo nijedan predmet u vezi sa postupanjem čelnika Opštine Tivat koji duže od dvije godine ne naplaćuju dospjela milionska potraživanja lokalne uprave od Porto Montenegra, niti je po službenoj dužnosti pokrenulo postupak preispitivanja zakonitosti ugovora o prodaji Arsenala iz 2006.

„Obavještavam Vas da u ovom Tužilaštvu nema formiranih predmeta povodom navedenog”, saopštila je juče “Vijestima” portparolka ODT u Kotoru Tijana Čelanović.

Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je prošle nedjelje izviđaj u vezi sa odlukom odborničke većine DPS u SO Tivat da daju saglasnost na predlog ugovora koji im je kandidovala gradonačelnica Snežana Matijević (DPS), da Opština Porto Montenegru oprosti 5,6 miliona eura duga za komunalije. Porto i DPS čelnici to pravdavaju navodnim obavezama koje Opština ima po članu 18 kontroverznog ugovora o prodaji Arsenala koji su oktobra 2006. potpisali tadašnji premijer Milo Đukanović i biznismen Piter Mank u ime kompanije Adriatic Marinas kao kupca.

U tom članu piše da će (Adriatic Marinas) platiti naknadu za uređenje građevinskog zemljišta u kompleksu koji je zahvatalo nekadašnje vojno brodogradilište „za svaku vrstu izgradnje.... u skladu sa zakonom“. U zakonu nema uporišta da se investotor oslobodi komunalija na ime toga što je plaćao javne usluge, kao što piše u ugovoru Đukanovića i Manka. Takođe, nema osnova da ga se oslobađa od komunalija po osnovu površine objekata koji su postojali nekoliko decenija ranije na lokaciji na kojoj on danas gradi.

Uz kontroverzni član 18 na osnovu čijeg tumačenja od stranje Adriatic Marinasa i DPS-a, sada Tivat može da pretrpi šetu od 5,6 miliona eura, Ugovor o prodaji Arsenala iz 2006. sadrži i niz drugih potencijalno zakonski problematičnih aspekata, jer Porto Montenegru omogućava maltene eksteritorijalni status i izuzeće od mnogih važećih crnogorskih propisa koji se odnose na problematiku morskog dobra.

Kusovac: Porto je sjajan i imamo obavezu da ih podržimo

Opština Tivat nikako se ne može tretirati kao obična „treća strana” u ugovoru Vlade i Adriatic Marinasa o prodaji Arsenala, imajući u vidu neodvojive interese lokalne zajedniceod državnih interesa za realizaciju ovog infrastrukturnog projekta, saopštio je predsjednik tiatskog DPS i potpredsjendik Opštine Siniša Kusovac.

“5,6 miliona eura jeste velika svota novca, ali ne predstavlja nikakavu štetu nastalu trenutnim propustom neefikasne administracije, kako uporno pojedinci pokušavaju da prezentuju, već stvarnu ugovornu obavezu pouzdanog partnera nastalu na samom početku razvoja projekta Porto Montenegro. Nisu to nikakve bačene ili prepuštene pare, već legitimno pravo ugovorom zagarantovano ozbiljnom investitoru,” saopštio je on.

Kusovac je objasnio da je Opština dužna da primjenjuje ugovor o prodaji Arsenala iako Tivat nije potpisnik Ugovora o kupoprodaji. On tvrdi da Tivat 10 godina “ubire više nego značajne direktne i indirektne koristi od projekta Porto Montenegro”. Rekao je da je “u Porto do sada uloženo 550 miliona eura, da tamo direktno ili indirektno radi između 800 i 1.200 ljudi, a Opština je do sada naplatila 7,65 miliona eura dadžbina za komunalije i svake godine prihoduje pola miliona eura poreza na napokretnosti i turističke takse, odnosno 60 hiljada eura prireza od firmi koje posluju u kompleksu”.

Već pričinili gradu štetu od 4 miliona?

Opština Tivat je imala rok do 15. decembra 2015. da i postigne dogovor sa Porto Montenegrom o plaćanju komunalija za luksuzni stambeno-poslovni objekat “Aqua”. Budući da takav sporazum do tada nije postignut, lokalna uprava je tog dana morala da pokrene postupak prinudne naplate rate od 300 hiljada eura koja je tada dospijevala. Po Ugovoru koji su Opština i Porto potpisali 31. jula 2015, prva rata je na naplatu dospijevala 15.decembra te godine, druga u iznosu od 690.000 je dospijevala 31.maja 2016, treća u iznosu od 890.000 se morala platiti 15. decembra te godine, a posljednja četvrta rata od 599.495,20 eura dospijevala je 31. maja 2017.

Po drugom ugovoru o obračunu i naplati komunalija za novi objekat “Baia” koji je sa lokalnom upravom potpisao 26.maja prošle godine, Porto je Opštini, ako se ne postigne dogovor o primjeni člana 18 C što ni do tada nije bio slučaj, morao uplatiti prvu ratu od 399.964 eura do 1. jula prošle godine: Naredne dvije rate u istim iznosima na naplatu su dospjele do novembra prošle godine, odnosno 1. januara ove godine.

