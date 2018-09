CBCG prihvatio zahtjeve bankara

Novac za sanacioni fond koji će služiti za pomoć bankama ako se suoče sa problemima u poslovanju biće izdvajan u desetogodišnjem periodu, odnosno, do 2030. godine, rečeno je “Vijestima” u vrhovnoj monetarnoj instituciji.

Formiranje tog fonda predviđeno je nacrtom zakona o sanaciji banaka koji je, prema ovogodišnjem Vladinom programu, trebalo biti usvojen do kraja prošlog mjeseca. Ipak, rok za njegovo usvajanje pomjeren je za četvrti kvartal (oktobar-decembar) 2019. godine.

1,4 miliona eura će banke izdvajati ukupno na godišnjem nivou ako konačno zakonsko rješenje bude da se ciljani iznos novca sanacionog fonda dostigne u desetogodišnjem periodu. Do te godišnje sume koju bi banke izdvajale vrhovna monetarna institucija je došla polazeći od posljednjeg raspoloživog podatka o stanju garantovanih depozita u Crnoj Gori

Nacrtom zakona koji je prošao javnu raspravu u 2017.godini bilo je definisano da se taj fond formira do 2024. godine, ali je Udruženje banaka (UBCG) smatralo da će im nova rješenja donijeti dodatni trošak u poslovanju, zbog čega su tražili duži period za punjene fonda i niža godišnja izdvajanja kako bi taj trošak lakše podnijeli.

“CBCG se opredijelila da zakon o sanaciji banaka bude usvojen u paketu sa novim zakonom o kreditnim institucijama na kojem se intenzivno radi u okviru tvining projekta koji finansira EK.Planirano je da ti zakoni budu usvojeni u četvrtom kvartalu 2019.godine” kazali su iz CBCG

“Sagledavajući predloge i sugestije date u okviru javne rasprave o zakonu o sanaciji banaka, CBCG je uvažio predlog UBCG i u inoviranoj verziji zakona predložio da se izdvajanje sredstava banaka u sanacioni fond vrši u desetogodišnjem periodu od stupanja na snagu tog zakona. To bi značilo da će se sredstva za sanacioni fond izdvajati orijentaciono u periodu od 2020. do 2030. godine. Predloženo rješenje biće predmet ocjene EK u postupku ocjene usklađenosti nacionalne regulative iz oblasti finansijskih usluga sa evropskim zakonodavstvom. Prema tome, konačno rješenje zavisiće i od stava EK po ovom pitanju, jer države članice EU moraju, do 2024. godine dostići puni nivo sredstava u fondovima za sanaciju”, objasnili su iz CBCG-a, kojom rukovodi guverner Radoje Žugić.

Kako su objasnili, obaveza banaka o izdvajanju novca u fond mijenjaće se na godišnjoj osnovi, zavisno od kretanja nivoa garantovanih depozita u bankarskom sistemu u narednim godinama. Taj iznos će se raspodjeljivati pojedinačno po bankama prema kriterijumima utvrđenim zakonom, dok će pojedinačni iznosi zavisiti od veličine banke, visine garantovanih depozita kod te banke i njenog rizičnog profila.

