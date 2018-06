CEDIS: I danas višesatna isključenja struje

U Nikšiću, od devet do 14 sati, bez struju će ostati Pilatovci, Vučji Do, Bratogošt, Obljaj, Rvana Gora, Bjelica, Vrbica, Ubla i Crkvice, a od devet do 15 sati Mratinje i repetitor Mratinje

Foto: Shutterstock Autor: Mina