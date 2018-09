Čelik iz Italije voze kamionima jer je Port of Adria preskup

Američka kompanija Metalhem LLC, dobavljač dijela meterijala za gradnju autoputa, uputila je protestno pismo zbog toga što pretovar u Baru ne mogu da rade preko jeftinije državne kompanije Luka Bar već preko Port of Adria, čiji je većinski vlasnik turska kompanija Global Ports.

Podjelom bivše Luke Bar, ta vrsta pretovara je dodijeljena Kontejnerskim terminalima i generalnim teretima koji su nakon privatizacije postali Port of Adria. Iz Metalhema navode da zbog toga trpe finansijsku štetu i da sada opremu iz Italije šalju kamionima do gradilišta na autoputu.

Amerikanci su pismo poslali izvršnom direktoru Luke Bar Zariji Franoviću, saopštivši da su pretrpjeli veliku finansijsku štetu jer je firmi Port of Adria Vlada dala monopol. Kontejnerski terminali su privatizovani 2013. godine.

„Poslovali smo uspješno sa Lukom Bar sve do momenat kada je nerazumnom odlukom Vlade i Agencije za privatizaciju dat monopol stranoj firmi, a nama onemogućen dalji rad sa vašom lukom“, navodi se u pismu koje je dostavljeno „Vijestima“.

Oni su naveli da imaju zaključen ugovor sa kineskom kompanijom CRBC za isporuku nekoliko hiljada tona specijalnih čelika iz italijanske željezare Feralpi za gradnju autoputa.

„Nažalost, kada je brod sa hiljadu i po tona utovaren, a roba bila hitno potrebna na gradilištu, iz Luke Bar su nas obavijestili da ne mogu prihvatiti brod na istovar i uputili su nas na turskog partnera. Cijene usluga kod turskog parnera su bile znatno veće nego u Luci Bar, i one nijesu mogle biti ukalkulisane u prodajnu cijenu, zbog čega smo pretrpjeli značajne gubitke. Osim ovih gubitaka morali smo snositi i dodatne troškove u italijanskoj luci Chioggia za robu koja je bila spremna za dalju isporuku“, navodi se u pismu.

Foto: Vijesti

Ističu da zbog viskih cijena turskog vlasnika i principijelnog neslaganja da crnogorske državne kompanije daju monopol stranim, kako tvrde u Metalhemu, alternativa im je bila da koriste luke Drač ili Ploče.

„Na kraju smo bili prinuđeni da prihvatimo kamionski transport od Italije do dionice autoputa u Crnoj Gori, koji je uglavnom povjeren prevoznicima iz Hrvatske i BiH. Nijesmo smjeli kasniti sa isporukama, a to nam je umnogome nanijelo dodatne troškove. Sem naših gubitaka i gubitka Luka Bar, oštećeni su i crnogorski prevoznici koji su trebali da prevoze robu od Luke do autoputa. Pošto se radi o hiljadama tona i stotinama tura, koristi od ovakve odluke Vlade imali su hrvatski i bosanski prevoznici, umjesto domaćih“, ističe se u pismu navodeći da su sa prethodnim rukovodstvom Luke Bar pokušali da rješe ovaj problem, ali da nijesu uspjeli zbog „tvrdog“ stava Agencije za privatizaciju.

Franović se u Luci Bar nalazi pred smjenom. Odbor direktora je prije četiri dana saopštio da on više ne uživa njihovo povjerenje zbog nerealizovanog biznis plana i netačnog polugodišnjeg izvještaja koji će umjesto dobiti od 600.000 eura, kako je to izvršni direktor ranije javno saopštio, imati gubitak od 50.000 eura. Promet je manji i zbog toga što Port of Adria preuzima dio poslova Luke, prema ranijem dogovoru sa Vladom.



Port of Adria: Čudno je da pismo stiže preko Luke Bar

Iz službe za odnose sa javnošću Port of Adria su “Vijestima” odgovorili da su imali “komunikaciju i saradnju sa kompanijom Metalhem LLC u periodu krajem 2015. i u 2016. godini”.

“Nakon direktnih pregovora, Port of Adria je dostavila ponudu prihvatajući praktično sve zahtjeve koje je imala kompanija Metalhem LLC, sa željom da damo konkurentne uslove. Na osnovu tako dogovorenih uslova, obavljen je pretovar u oktobru 2016. godine. Ukoliko su vjerodostojni, a imajući u vidu prethodno navedeno, iznenađeni smo da ovakvi komentari dolaze nakon dvije godine. Posebno iznenađuje što protestno pismo koje spominjete dolazi preko adrese u Luci Bar, a ne preko Vlade Crne Gore, sa kojom Port of Adria ima potpisan Koncesioni ugovor”, naveli su iz ove kompanije.

Iz Luke Bar “Vijestima” je nezvanično rečeno da smatraju da ovo pismo nije upućeno na pravu adresu, a da su sve dileme u vezi sa pravom adresom riješene još ranije nakon restrukturiranja i privatizacije dijela bivše nekad jedinstvene kompanije. M.M.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)