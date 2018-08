Čelnici ACG iznevjerili obećanja o potpisu kolektivnog ugovora?

Sindikalne organizacije Aerodroma Tivat i Podgorica, kao i svi zaposleni radnici na oba Aerodroma, su izrazili veliku zabrinutost povodom koncesijskog akta i samim tim preduzimamo sve zakonske mjere kojima raspolažemo kao sindikalne organizacije, saopštili su večeras predsjednici dva sindikata Ljubiša Džudović i Slobo Martinović.

U saopštenju dvije sindikalne organizacije stoji da je njihov najveći problem u svemu nepotpisivanje kolektivnog ugovora od strane poslodavca.

“Naime, kolektivni ugovor je u izradi veoma dugo vremena. Prošle godine smo usaglasili nacrt tog ugovora sa poslodavcem, i kao takav je proslijeđen Ministarstvu saobraćaja, a ono ga je uputilo dalje Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Ministarstvu finansija. Sa te dvije adrese imamo odgovor u kojima su se Ministarstvo finansija i Ministarstvo rada i socijalnog staranja proglasili nenadležnim. Takođe, imamo i mišljenja Saveza Sindikata Crne Gore u kojima nam daju do znanja da potpisnik od strane poslodavca Bord direktora ili po njihovom ovlašćenju izvršni direktor Aerodroma Crne Gore. Do danas, uz sva obećanja da će doći do potpisivanja, mi i dalje nemamo potpisan kolektivni ugovor", saopštili su sindikalci dvije vazdušne luke, istakavši da ih je sve to “navelo na primjenu i drugih načina sindikalne borbe za radnička prava na koja imamo pravo, poštujući Ustav i zakone Crne Gore.”

Oni su poručili da će sindikalne organizacije svakako dati i svoje mišljenje u vezi nacrta koncesionog akta za aerodrome, i učestvovati na javnoj raspravi o tom dokumentu i nacrtu koncesionog ugovora.

