Česte smjene menadžmenta pogubne za RTCG

Česte smjene menadžmenta Radio-televizije Crne Gore (RTCG) pogubne su za tu medijsku kuću, a stabilnost Javnog servisa preduslov je za njegov uspješan rad, ocijenila je predstavnica Evropske Radio-difuzne unije (EBU), Radka Bečeva.

Portal RTCG prenosi da je Bečeva, koja je s višim konsultantom EBU-a Borisom Bergantom boravila u posjeti RTCG-u, u sklopu EU projekta “Podrška javnim medijskim servisima Zapadnog Balkana”, kazala da u Javnom servisu ima pomaka.

No, problem su, kaže, česte promjene u menadžmentu kuće.

“Najbitnije u ovom trenutku je da priznamo da su česte smjene menadžmenta RTCG-a pogubne za ovu kuću. Menadžerska stabilnost je preduslov za uspješan rad Javnog servisa. Česte promjene imaju negativan uticaj na strategije, reforme, odluke, stabilnost zapošljavanja”, istakla je Bečeva.

Podsjeća da je u posljednjih deset godina RTCG promijenio čak četiri generalna direktora.

“Niko nije u mogućnosti da dođe i da napravi čudesa za kratak rok. Jedna strategija zahtijeva trogodišnji napor i ozbiljan rad. U kući je puno urađeno, ima pomaka, ali ovo pitanje mora da se riješi”, upozorila je Bečeva.

Ona je, kako prenosi portal RTCG, ukazala na važnost jasnog definisanja nadležnosti Savjeta RTCG i menadžmenta.

“Nadležnosti upravljačkih tijela moraju biti vrlo jasno definisani. To je standard koji stoji u preporukama Savjeta Evrope. Miješanje savjeta u rad menadžmenta je nedopustivo”, upozorila je Bečeva.

Komentarišući mogućnost uvođenja upravnog odbora, kao još jednog upravljačkog tijela u RTCG-u, Bečeva je podsjetila da je tako nešto ranije i postojalo u Javnom servisu, ali da je tadašnja analiza pokazala da je riječ “o tromom i glomaznom sistemu za malu Crnu Goru”.

Kaže i da je praksa u EU takva da obično postoje savjetodavna tijela, finansijske komisije, poput odbora za finansijski nadzor ili komisije za finansijske poslove. Praksa je, navodi ona, i da savjet bude potpomognut od savjetodavnog tijela.

“To je stvar vaše analize i procjene koliko je to dobro za Crnu Goru. U svakom slučaju da se dobro razmisli koliko će to da bude dobro za efikasnost i za nepreklapanje i neusložnjavanje svih tih tijela. Ali to je do vas da to procijenite, imali ste to iskustvo, i iskustvo samo sa savjetom i generalnim direktorom”, istakla je Bečeva.

Postoji, pojašnjava ona, i treća opcija.

“Može da se u okviru savjeta doda obaveza da budu još tri člana iz oblasti finansija, menadžmenta i ekonomije i da imaju visoku školsku spremu i iskustvo. Sugerisala bih najmanje 10 godina, pošto moraju imati dobro iskustvo i znanje”, kazala je Bečeva.

Kad je riječ o ombudsmanu RTCG-a, Bečeva kaže da je to dobro rješenje, jer se radi o samoregulaciji.

“On je jedan od mehanizama samoregulacije i možda je dobro rješenje za jednu malu državu”, kazala je Bečeva.

Portal RTCG podsjeća da su konsultanti EBU-a, Bergant i Bečeva podržali ideje menadžmenta RTCG o otvaranju dopisništva u Briselu, te širenje regionalne mreže dopisnika u Crnoj Gori.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)