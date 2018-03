Četnici po zanimanju, Sinđelić prijetio da će "likvidirati Mila"...

Suđenje se nastavlja sjutra, 29. marta, kada je planirano saslušanje Dobrila Dedeića i Slavena Radunovića.

10:40 Završeno je saslušanje Pavićevića.

10:36 Advokat Dušan Radosavljević je kazao da su "danas saslušani svjedoci nebitni".

10:30 Pavićević je novčano kažnjen sa 500 eura "zbog nepoštovanja procesne discipline, ličnog obraćanja sudu koji nije primjeren sudnici".

10:26 "On je došao (Velimirović) kod mene iznenada. On je kod mene došao prije nego se otkrilo da radi prljave stvari, jer kod mene dolaze samo časni ljudi. Velimirović je došao kod mene sa nekim mladićem koji se čini mi se zvao Stefan. Došao je iznenada. Malo je gledao malo muzej i slike. Tu bi i vi sudija našli svoga đeda vjerovatno, a i vi Katniću one naše junake koji su branili. Ja sam dao sve što sam imao jer sam bio bogat da bi narod imao što da vidi'', kazao je Pavićević.

10:24 "Ko mi je doveo i poslao Velimirovića da bane na moja vrata?", upitao je Pavićević.

Sutkinja Mugoša je upozorila Pavićevića da pazi šta govori, da ne vrijeđa jer će ga kazniti.

"Nismo na političkom skupu, ni četničkom okupljanju da bi tako razgovarali", rekla je sutkinja Mugoša

10:20 "Zaludo sam rođen 48. godine u Podgorici", rekao je Pavićević. I on je kazao da je po zanimanju "vojvoda četnički".

10:17 Završeno saslušanje Dačevića, u sudnicu je ušao Mileta Pavićević

9:58 "Niti bih ja u izborni štab Mila Đukanovića, niti bi oni mene, niti ove trule crnogorske opozicije", kazao je Dačević.

9:47 "Dok se nije desio 16. oktobar apsolutno to je za mene bila prošlost, nebitno. To što je Sinđelić rekao mislio sam da je kafanska priča, i meni su pričali da su čuli da će da me likvidiraju, pa nisam išao da prijavljujem", rekao je Dačevič.

9:37 Dačevič je potvrdio da poznaje optuženog Maksića, kao i da je on Velimirovića promovisao kao četničkog vojvodu.

9:35 "Sinđelić mi je 16. maja na Zelenom vijencu rekao "idem za Rusiju, a kada se vratim ja ću lično Mila da likvidiram" Rekao mi je i da mi četnici više nećemo živjeti u bijedi.

9:32 Dačević je kazao da je po zanimanju četnik.

9:30 Završeno saslušanje Jelića, u sudnicu je ušao Dačević.

9:18 "Pominjanje moga imena ovdje proizveo je pakao u mom životu. Kada je bila mitrovdanska litija u Kolašinu, ljudi iz crkvenog odbora su prišli i rekli da ne mogu da prisustvujem litiji jer nisam prigodan za taj događaj, jer sam ja DB-ovski čovjek koji radi sa Katnićem. Ko god u mene posumnjao neka mu Bog vrati", rekao je Jelić.

Glavni specijalni državni tužilac Milivoje Katnić je naveo da svjedoka vidi prvi put i da smatra da je govorio istinu.

9:13 Jelić je kazao da poznaje Miletu Pavićević.

"To je jedan časan Srbin. Gledajući njegovu konstrukciju mislim da jedva ulicom ide, a ne da organizuje neke proteste", kazao je Jelić.

9:08 Jelić je kazao da poznaje Predraga Bogićevića, Sašu Sinđelića i Mirka Velimirovića.

9:07 "Pripadnik sam četničkog pokreta bilećkog korpusa", rekao je Jelić. On je kazao da nema čin vojvode.

9:06 Jelić je kazao da nije upoznat sa događanjima, koja su vezana za "državni udar".

9:05 Prvi će biti saslušan Mileta Jelić.

Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine nastavlja se danas.

Na predlog Specijalnog tužilaštva danas će biti saslušani Dobrilo Dedeić, Mileta Jelić, Milika Dačević i Mileta Pavićević.

Njihovom saslušanju na prošlom ročištu usprotivili su se advokati odbrane, ističući da oni nemaju veze sa slučajem "državni udar“.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za to krivično djelo odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpski državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

