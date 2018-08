CGES: Žabljačanin prijetio direktoru i zaposlenima

Žabljačanin Milovan Nikitović prijetio je, kako je saopšteno iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), izvršnom direktoru tog preduzeća, njegovoj porodici i zaposlenima, za šta postoje materijalni dokazi koji su predočeni Upravi policije koja je obaviještena o incidentu.



Iz CGES-a su kazali da je Nikitović prilikom dolaska u kompaniju rano jutros tražio prijem kod izvršnog direktora nakon čega ga je radnik obezbjeđenja obavijestio da sastanak sa izvršnim direktorom nije zakazan.



“Na njegovo uporno insistiranje da bude ipak primljen, izvršni direktor je organizovao prijem kod glavnog koordinatora projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije i pravnika zaduženog za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u slučaju Nikitović, jer se od 2016. godine pred Upravom za nekretnine Žabljak vodi postupak eksproprijacije, odnosno nadoknade štete zemljišta na Žabljaku, koje je u vlasništvu porodice Nikitović”, navodi se u saopštenju.



U skladu sa važećim zakonima, postupak pred nadležnim organima je rezultirao izradom više nalaza vještaka, koji je trebalo da bude predmet usmene rasprave, koja je zakazana pred Upravom za nekretnine Žabljak.



“U cilju rješavanja ovog predmeta, predstavnici CGES-a su više puta razgovarali sa Nikitovićem i na takav odgovoran način ga upoznali o postupku i načinu rješavanja predmeta. Nikitović je, međutim, tražio prijem i kod izvršnog direktora i pored činjenice da je bio maksimalno informisan o tome da će postupak dobiti svoj epilog na zakazanoj rapravi”, rekli su iz CGES-a.



Iz kompanije su objasnili da ni to nije bilo dovoljno obrazloženje za Nikitovića, pa je i dalje insistirao na prijemu, upućujući prijetnje kako izvršnom direktoru i njegovoj porodici, tako i zaposlenima u CGES-u.



“CGES je od početka realizacije ovog značajnog infrastrukturnog projekta za Crnu Goru i šire, do danas riješio više od 98 odsto imovinsko-pravnih odnosa za cijelu trasu dalekovoda koji se prostire od Lastve do Pljevalja, dužine 168 kilometara”, podsjetili su iz kompanije.



Na samom kraju konačne realizacije tog nimalo lakog posla, pojavili su se izolovani slučajevi, gdje se vlasnici zemljišta CGES-u obraćaju sa zahtjevima koji su i tada i sad neprihvatljivi.



“Među njima je i Nikitović, koji je tražio da CGES-ova obaveza bude isplata potencijalne štete na zemljištu kuda prolazi 400 kilovoltni (kV) dalekovod u iznosu od nemogućih 40 eura po metru kvadratnom na Žabljaku”, naveli su iz CGES-a.



CGES je do sada sve postupke sprovodio u skladu sa važećim zakonima, tako da će i ovaj postupak sprovesti na isti način i nakon zvaničnih validnih nalaza vještaka, koji su ujedno jedino mjerodavni za realizaciju ovog predmeta, ponuditi rješenje Nikitoviću.



“CGES je uvijek vodio računa da sve svoje investicije i troškove koji proizilaze iz njih, kontroliše na najbolji način, kako se ne bi reflektovalo na povećanje tarifa za krajnjeg potrošača električne energije u Crnoj Gori”, rekli su iz CGES-a.



Na ovaj način i sa ovakvim postupanjem nadležnih organa u Crnoj Gori, dokazuje se da, kako su zaključili, nijedna institucija, pa ni građanin, nije iznad zakona Crne Gore.

