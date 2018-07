Čija je crkva i ko je u Ulcinj došao da osvaja

Iz Uprave policije saopštili su juče da su zabranili održavanje liturgije Mitropolije crnogorsko primorske na ostacima Hrama Svetog Jovana Krstitelja u Svaču u Ulcinju, ali i da je skup održan dvadesetak metara od te lokacije.

Navode da se nakon liturgije sveštenstvo MCP razišlo, da su službenici te institucije preventivno djelovali i da nije bilo incidenata.

“Policija je zabranila održavanje skupa na ostacima Hrama Svetog Jovana Krstitelja u Svaču, koje je kulturno i arheološko dobro Crne Gore, zato što nije blagovremeno prijavljen, a takođe shodno i obraćanju Ministarstva kulture - Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Nacionalnog savjeta Albanaca i iz razloga što su postojale operativne informacije da može doći do narušavanja javnog reda i mira. Stoga su policijski službenici jutros obezbjeđivali pomenuti lokalitet i nisu dozvolili održavanje liturgije na ovom lokalitetu, te je stoga MCP liturguju održala na dvadesetak metara udaljenosti od ove lokacije”, piše u saopštenju policije.

Na sajtu Mitropolije piše da je grupa od dvadesetak Albanaca predvođena valdajućim odbornikom Demokratske partije Hadžijom Sulejmani, pokušala da spriječi mitropolita Amfilohija da sa sveštenstvom i vjernicima služi Svetu liturgiju...

“Ova grupa izgrednika pokušala je da onemogući prilaz crkvi, a predvodnik Sulejmani je kazao da su mitropolit, sveštenstvo i vjerni narod ‘došli da osvajaju’ i da on kao Albanac muslimanske vjere neće to da dozvoli jer, kako je rekao, crkva nije Mitropolijina i da, iako ne zna čija je, zna da nije njena”.

Navodi se da ga je Amfilohije pitao kako to da se kao Musliman miješa u pitanje crkve, a da je ovaj odgovorio da je on najprije Albanac.

“Nakon guranja, rasprave, negodovanja naših vjernika, policija je obezbjedila da Mitropolit, sveštenstvo i vjerni narod dođu do Crkve, ali ne i da uđu na temelje Hrama gdje je bilo predviđeno služenje Svete službe Božije. Policija je već bila temeljima Hrama, tako da je Visokopreosvećeni Liturgiju služio u neposrednoj blizini ostataka Crkve Svetog Jovana Krstitelja na Svaču”, piše na sajtu Mitropolije.

Sulejamni je juče “Vijestima” rekao da su predstavnici crkve neprimjereno reagovali: “To je naša kulturna zaostavština, ne samo nas koji živimo ovdje, nego svih vjera u Crnoj Gori. Ne trebaju nam ni popovi ni hodže”.

Kazao je da narodu u Vladimiru najmanje trebaju podjele: “Rekao sam to i mitropolitu... Rekao sam mu - nemojte to da nam radite. To su crkve prije desetog vijeka i ne znamo čije su. Ostavite nas”, kazao je Sulejmani.

Ulcinjski paroh Siniša Smiljanić rekao je da je bio zatečen ponašanjem lokalnog albanskog stanovništva.

“Tu smo imali liturgije i ranije i nije bilo nikakvih problema”.

Ocijenio je nespornim da je crkva Svetog Jovana krstitelja pravoslavna bogomolja: “To piše i na ploči. Nemamo problema sa rimokatoličkom crkvom oko toga”.

Konstatovao je da je zabranu bogosluženja unutar crkve tražio Nacionalni savjet Albanaca: “Mi smo ipak pošli i bili smo na kratko zaustavljeni. To je bio jedna neartikulisani bunt, usudiću se reći i akt mržnje, ali zahvaljujući policiji i momcima koji su bili na visini zadatka, sve je prošlo bez incidenata”, kazao je Smiljanić.

Čuvajte građanski sklad i toleranciju

Iz Skupštine opštine Ulcinj saopšteno je da su im 6. jula dostavljeni dopisi Mjesne zajednice Vladimir i Radne jedinice “Muzeji” Centra za kulturu Ulcinj, u kojima piše da su se prethodnih dana u lokalitetu Šas dogodile neautorizovane aktivnosti.

“Obavještavamo javnost da Skupština Opštine Ulcinj i njeni organi... sem nadležnim organima i institucijama Crne Gore, nijesu dali saglasnost za bilo kakve aktivnosti navedene u predmetnim dopisima Mjesne zajednice Vladimir i RJ Centra za kulturu. Pozivamo nadležne organe da preduzmu zakonom predviđene mjere u zaštiti imovine i očuvanja javnog reda i mira. Takođe, pozivamo sve građane na očuvanje građanskog sklada, tolerancije i suživota u našoj opštini”.

Podsjetili su da se od 2015. u tom lokalitetu vode istraživački i konzervatorski radovi kojim rukovodi Narodni muzej Crne Gore - Arheološki muzej, koji se Opštini više puta obratio za izdavanje potrebnih saglasnosti i odobrenja za radove...

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)