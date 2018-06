"Članstvo u NATO najbolji okvir za stabilnost"

Članstvo svih država regiona Zapadnog Balkana u NATO savezu najbolji je okvir za stabilnost i prosperitet regiona i Crna Gora značajno doprinosi geopolitičkoj stabilnosti i umanjivanju tenzija na istorijski turbulentnom području.



To je rekao generalni direktor Direktorata za politiku odbrane Ivica Ivanović na seminaru “NATO protiv novih globalnih prijetnji”, koji se održava u Rimu, u organizaciji Fondacije NATO odbrambenog koledža.



Ivanović je govorio na panelu posvećenom NATO „politici otvorenih vrata“, odnosno regionu Zapadnog Balkana, kao dijelu Evrope sa najvećim brojem aspiranata za članstvo u NATO.



"Govoreći o procesu evroatlantskih integracija Crne Gore, on je istakao da je upravo „politika otvorenih vrata“ omogućila da Crna Gora postane dio evroatlantske porodice", kaže se u saopštenju Ministarstva odbrane.



Ivanović je govorio i o spremnosti Crne Gore da podržava inicijative koje imaju za cilj da osnaže saradnju između država regiona, a koje podržavaju zajedničke vrijednosti.



"Sve države regiona suočavaju sa savremenim bezbjednosnim prijetnjama, ali se one mogu prevazići samo zajedničkim djelovanjem i aktivnom saradnjom, što predstavlja jedan od glavnih ciljeva bilateralne i regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu", kazao je Ivanović.



On je naglasio da se strateški okvir Crne Gore zasniva na čvrstom stanovištu da su evroatlantske integracije jedini mogući pravac kojem zemlje Zapadnog Balkana treba da teže, a da će pretendenti na članstvo u NATO u Crnoj Gori imati pouzdanog saveznika u suočavanju sa svim potencijalnim izazovima.



Seminar je okupio visoke predstavnike vlada NATO članica i partnerskih zemalja, brojne eksperte u oblasti odbrane, sa ciljem da razgovaraju o aktuelnim bezbjednosnim izazovima.

