Crna Gora bi mogla da bude isključena iz Partnerstva otvorenih vlada

Crna Gora će krajem juna biti isključena iz Partnerstva otvorenih vlada (OGP) ukoliko kabinet Duška Markovića ne počne da sarađuje sa tom organizacijom.

To navode u OGP-u, globanoj inicijativi sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, ističući da će njihova delegacija posjetiti Crnu Goru naredne nedjelje kako bi pokušali da spriječe isključenje. U Partnerstvu otvorenih vrata navode da je Crna Gora dio incijative od 2011. godine i trenutno ima status “neaktivne članice” zbog činjenice da nije dostavila akcioni plan tokom tri ciklusa.

“Prema pravilima OGP članica može imati status neaktivne najviše jednu godinu ili dok država ne objavi Nacionalni akcioni plan u čijoj su izradi učestvovali i građani i civilni sektor. Taj status može zadržati i ukoliko radi u skladu sa kriterijumima i standardima Upravnog odbora i potkomiteta OGP-a kako bi odredila rok za izradu novog akcionog plana. To znači da će, ukoliko Vlada Crne Gore ne počne da radi sa Upravnim odborom OGP-a, Crna Gora krajem juna prestati da bude član inicijative“, navode u Partnerstvu i ističu da će zbog toga njihova delegacija posjetiti Crnu Goru prije isteka roka.

Crna Gora je prošlog juna dobila status neaktivne članice i izgubila mjesto u inicijativi, jer nije poštovala dogovorene obaveze. Tada je pojašnjeno da se Upravni odbor na tu krajnju mjeru odlučio jer Vlada Duška Markoviča nije dala nikakvo obrazloženje, niti je iko odgovarao za ignorisanje obaveza u globalnoj inicijativi u koju se Crna Gora dobrovoljno uključila.

Podsjećajući da Crna Gora nije dostavila Nacionalni akcioni plan od novembra 2014. godine, iz OGP-a su tada kazali da je Markoviću poručeno da su u Upravnom odboru spremni da pomognu kako bi Crna Gora ponovo dobila status aktivne članice. Iz Vlade je tada pojašnjeno da su usvajanje akcionog plana doveli do samog kraja, ali da je nakon toga nastupila Vlada izbornog povjerenja. Tada je, kako su kazali iz Vlade, procijenjeno da to nije trenutak kada se time treba baviti, kao i da je nakon toga došlo do finansijske oskudice.

“Plan finansijske konsolidacije i nedostatak novca je, praktično, bio jedini razlog zbog kog smo bili na čekanju. U međuvremenu je istekao rok kada je trebalo usvojiti akcioni plan. Očekujemo da će uskoro on biti formalno utvrđen i upućen Vladi, tako da će Crna Gora nastaviti aktivnosti u Partnerstvu za otvorenu upravu“, rekao je tada koordinator Vladinog Operativnog tima POG Srđan Kusovac.

Crna Gora je druga zemlja koja je označena “neaktivnom” prema pravilima Partnerstva, dok je prva bila Turska. Neke od zemalja učesnica su i SAD, Velika Britanija, Norveška, Italija, koje već sprovode treći Akcioni plan.

Cilj OGP-a je promocija transparentnosti, odgovornosti i učešća građana u procesu odlučivanja. Inicijativa je osnovana 20. septembra 2011. godine na predlog tadašnjeg američkog predsjednika Baraka Obame. Ovoj, veoma uglednoj, inicijativi sa sjedištem u Vašingtonu se pridružilo 75 zemalja svijeta među kojima su SAD, najznačajnije države zapadne Evrope, ali i zemlje regiona zapadnog Balkana.

