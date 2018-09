Crna Gora prvi put na Evropskoj nedjelji sporta

Crna Gora će, organizacijom brojnih sportskih događaja, na poziv Evropske komisije (EK) prvi put učestvovati u Evropskoj nedjelji sporta (European Week of Sport) koja se od 23. do 30. septembra obilježava u više od trideset država Evrope.



Inicijator te međunarodne sportske manifestacije je EK, a glavni cilj njene inicijative je podsticanje učešća u sportu i rekreaciji i podizanje svijesti o značaju sporta i zdravih stilova života na starom kontinentu, namijenjenih svima, bez obzira na starost, fizičku spremnost ili bilo koju drugu karakteristiku pojedinca.



Početak Evropske nedjelje sporta u Crnoj Gori obilježiće 10. prvenstvo Crne Gore u atletici za cicibanke i cicibane, koje će se shodno Nacionalnom kalendaru Atletskog saveza Crne Gore (ASCG), održati u Baru u nedjelju.



Organizatori, ASCG i atletski klub Mornar, očekuju oko 150 učesnika, među kojima su djeca uzrasta od šest do 12 godina.



Pod pokroviteljstvom ASCG, Atletski klub Sanja će u 29. septembra organizovaće u Baru, atletsko takmičenje Dječja atletika, na kojem će učestvovati oko 100 najmlađih takmičara, uzrasta do deset godina. Cilj tog takmičenja, najavili su organizatori, jeste animiranje djece da se bave sportom i popularizacija atletike.



U okviru Evropske nedjelje sporta, Šahovski klub ,,7. oktobar” iz Podgorice, 29. i 30. septembra organizovaće u biblioteci Američki korner - KIC "Budo Tomović” dvodnevni šahovski događaj Evropski potez, posvećen crnogroskoj šahovskoj mladosti. Dio je to programskih aktivnosti Dječiji šahovski vikendi, kojim organizatori žele da afirmišu šahovsku igru kod najmlađe populacije.



Mladi šahistkinje i šahisti do 16 godina, moći će besplatno da prisustvuju šahovskoj radionici na temu šahovskih strategija, taktika i završnica, uz asistenciju mladih trenera, kojima će u praktičnom dijelu pomagati najistaknutiji mladi crnogorski šahisti.



Sportski užitak, najavili su, uljepšaće simultankama i takmičenjima u ubrzanom i brzopoteznom šahu.



Svi učesnici Evropskog poteza, biće pohvaljeni, a najbolji nagrađeni.



"Pozitivnim primjerom, doprinos Evropskoj nedjelji sporta daće i Direktorat za sport, koji će u ponedjeljak na brdu Gorica organizovati simboličnu trku Fun Run 2018 m (trčanje, brzi hod ili šetnja), čiji je naziv Pokrenimo se zajedno, u skladu sa duhom cijele manifestacije2, kaže se u saopštenju Ministarstva sporta.



U trci će učestvovati službenici Ministarstva sporta sa prijateljima i članovima njihovih porodica.



Moto Evropske nedjelje sporta (EWOS) je 'BEACTIVE.

