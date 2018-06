Crna Gora uplatila milion za akcije IBRD

Ministarstvo finansija je u februaru ove godine, nakon dva odlaganja, uplatilo 1.064.834 eura za dokapitalizaciju Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), u cilju većeg finansiranja projekata posebno u siromašnijim državama u skladu sa Rezolucijom 613. Iz Ministarstva finansija „Vijestima“ su potvrdili da su uplatili novac u cilju dokapitalizacije IBRD, članice grupacije Svjetske banke, odnosno upisa akcija IBRD na osnovu kojih se dodjeljuju prava glasa državama članicama grupacije.

„Za Crnu Goru izdvojene su ukupno 184 akcije i Crna Gora je 6. februara 2018. godine uplatila 1.331.810,4 dolara, odnosno 1.064.834,41 eura“, rekli su iz Ministarstva finansija, na čijem je čelu ministar Darko Radunović. Podsjetili su da je Upravni odbor IBRD 16. marta 2011. godine, usvojio Rezoluciju 613 o uvećanju kapitala banke, kroz povećanje ovlašćenog kapitala, na osnovu koje je Upravni odbor IBRD donio odluku o generalnom povećanju kapitala za 2010. godinu (Odluka o GPK), od 484,102 akcija.

“U skladu sa tim, bilo je potrebno da sve zemlje članice izvrše upis dodatnog kapitala najkasnije do 16. marta 2018. Ukoliko se ne bi izvršila potrebna uplata i upis GPK do datog roka, svaka akcija koja je dodijeljena u skladu sa Odlukom o GPK, postala bi dio kapitala IBRD i Crna Gora ne bi mogla da izvrši upis postojećih akcija”, naveli su iz Ministarstva. Države članice koje nijesu bile u stanju da upišu dodatni kapital do 16. marta 2016. godine, imale su mogućnost da traže produženje najkasnije do 16. marta 2018. godine.

U Vladinoj Informaciji o povećanju akcijskog kapitala Crne Gore u IBRD iz decembra prošle godine, navedeno je da je ministar finansija tražio produženje roka za upis dodatnog kapitala do 16. marta 2017. godine, a nakon toga do 16. marta 2018. IBRD je uputila pismo, 3. februara 2017, kojim je obavijestila Ministarstvo finansija o upisu dodatnog kapitala do 16. marta 2017, a najkasnije do 16. marta 2018.

