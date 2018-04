Crna Gora uspješno emitovala euroobveznice

Crna Gora je uspješno okončala na tržištu euroobveznica dugo pripremanu emisiju obveznica u iznosu od 500 miliona eura, čime je pod kamatnom stopom od 3,375 odsto omogućeno refinansiranje obveznica koje su dospijevale na naplatu 2019, 2020. i 2021. godine.



Ministar finansija Darko Radunović kazao je po okončanju emisije da je nakon pozitivnih ocjena Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) kao i pozitivnih ocjena svjetskih rejting agencija danas i strano investiciono tržište pozitvno ocijenilo aktivnosti Ministarstva finansija i Vlade Crne Gore.



„Emisija euroobveznica od 500 miliona sa ročnošću od sedam godina imala je veliki odziv. Imali smo tražnju u iznosu od 1,48 milijardi, znači skoro tri puta više, što potvrđuje veliko povjerenje u naše hartije", rekao je Radunović.



On je, kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose sa javnošću, kazao da su postigli jako dobru kamatnu stopu od 3,375 odsto.



"To je najniža kamatna stopa koju smo do sada postigli na ino tržištu, a posebno što se prvi put pojavljujemo sa ročnošću od sedam godina. Otkupili smo eurobondove koji dospijevaju 2019, 2020. i 2021. godine u iznosu od 362 miliona", rekao je Radunović.



On je dodao da će neto efekat zaduženosti po državu biti u ovom trenutku nešto malo više od 110 miliona, ali da sa druge strane stvaraju se potpune pretpostavke za održivost javnog duga u tom nivou da to ne opterećuje javne finansije Crne Gore.



„Ovo potvrđuje da inostrani investitori vjeruju u naše projekcije koje su u početku bile kod crnogorske javnosti prihvaćene sa rezervom. Mi očekujemo da će 2020. godine javni dug biti ispod 60 odsto, a takođe deficit neće postojati već će biti suficit u visini od 4,4 odsto", kazao je Radunović



On je naveo da očekuje da će to što su danas uradili stvoriti pretpostavke da se do kraja ove godine za jedan stepen poboljša kreditni rejting.



"Takođe očekujem da ćemo uspjeti da obezbijedimo još bolje uslove za naše strukturne reforme i konkurentnost naše privrede“, rekao je Radunović u Beču po okončanju procesa.



U pregovorima su, pored Ministarstva finansija, učestvovali i državna sekretarka Ministarstva finansija Nina Vujošević, generalna direktorica Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj, Iva Vuković i generalni direktor Direktorata za državni trezor, Dragan Darmanović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)