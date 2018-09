Crnogorac koji Amerikancima pomaže da ostvare svoje snove

Ivan Novaković je čovjek koji je uspio da ostvari američki san, a sada ima cilj da i drugim ljudima pomogne da ostvare tu misiju...

Odlazak preko granice - upravo je to ono o čemu razmišlja najveći broj mladih koji žive na području stare Jugoslavije. Potraga za nekim novim životom, novcem i boljim uslovima su najčešći snovi mnogih, a Njemačka, Amerika i Švedska se obično svrstavaju u najbolje destinacije. Iako postoji ogroman broj mladih koji svake godine napusti Crnu Goru u potrazi za boljim i profitabilnijim životom, rijetko ko to zaista i ostvari.

Međutim, Ivan Novaković je čovjek kojem je to pošlo za rukom i koji je odlučio da svojim primjerom i savjetima omogući i drugim ljudima da ostvare svoje snove. On je prije 5 godina odlučio da pojuri za svojim snovima i preselio se u Sjedinjene Američke Države, tačnije na Istočnu Obalu. Ubrzo zatim se preselio u Kaliforniju gdje još uvijek živi i gdje je počeo da se bavi vrlo interesantnim poslom.

Ovaj rođeni Podgoričanin postao je agent nekretnina i svojim znanjem, strpljenjem i vještinama uspijeva da pomogne ljudima da ostvare najveći američki san, a to je vlasništvo neke nekretnine.

"U Americi se kaže da su ljudi ostvarili svoj Američki san kada svojim velikim radom i trudom kupe svoju prvu nekretninu. Statistika govori da malo više od 60% Amerikanaca posjeduje svoju kuću, što pokazuje da to i nije tako lak zadatak, ali zato se ljudi poput mene trude da im to omoguće", rekao je nasmijani Ivan dok nam je dalje objašnjavao kako se dolazi do kuće u Americi.

Ako ste mislili da je u Americi lako doći do nekretnine, onda se varate, jer se cijene prosječne kuće u Kaliforniji kreću oko 400.000$, dok su u mjestima poput Njuport Biča vecinom sve kuće preko milion dolara. Zato je Ivanov zadatak vrlo važan, jer on omogućava ljudima da pronađu dom po pristupačnijim cijenama i boljim ponudama, što nekim ljudima znači sve na svijetu.

Ivan svoj posao ovako objašnjava:

"Otkad sam došao u Ameriku prije 5 godina, htio sam da se bavim ovim poslom. Nisam bio u mogućnosti da odmah krenem u ovaj biznis, ali sam težio ka tome i uspio. Kupiti kuću je najveća finansijska odluka koju neki Amerikanci naprave jednom u svom životu i zato sam zahvalan kada dobijem nečije povjerenje da budem dio tog procesa. Moj najveći užitak je kada dajem ključeve ljudima koji postaju vlasnici po prvi put i za mene taj osjećaj nema cijenu. Radim i sa dosta investitora kojima pomažem da ulože svoje pare u renoviranje kuće, nakon čega se preprodaje za više para ili se stavlja za izdavanje i čeka pravo vrijeme da se proda i maksimizira profit".

Novaković kaže da su njegovi klijenti zadovoljni i da domovi koje oni kupe uglavnom postaju njihovo glavno prebivalište, što dokazuje člinjenicu da ljudi zahvaljujući njemu uspijevaju da dođu do svojih kuća iz snova, a krov nad glavom je definitivno jedna od najbitnijih stvari u životu, kao što to i sami vjerovatno znate.

Naravno, oni koji riješe da prodaju svoju kuću ili neku drugu nekretninu i odluče da tako profitiraju, ponovo dolaze kod Ivana koji im pomaže da to ostvare i unovče na najbolji mogući način.

Na pitanje kakve su najskuplje kuće u Americi i da li ih je vidio, Novaković je odgovorio:

"Najbolja kuća u kojoj sam bio je ujedno i najskuplja kuća u Americi. Nalazi se u jednom od najprestižnijih naselja u Los Anđelesu, Bel Air i prodaje se za 250 miliona dolara. Kuća dolazi sa helikopterom, garažom punom automobila od po milion dolara, slikama poznatih umjetnika koje vrijede milione dolara, prosto nevjerovatno. Takođe sam bio u kući Lenija Kravica koja je bila na prodaju za 38 miliona u tom istom naselju. Svakim danom gledam luksuzne kuće, ali te dvije su definitivno neprevaziđene.“

Mladi Novaković je mnogima donijeo osmjeh na lice, a ako ste vi jedna od mnogih osoba koja želi da svoju budućnost potraži u Americi, onda će možda upravo Ivan biti čovjek koji će vam pomoći da pronađete oazu svojih snova.

Ako vas interesuje sa kakvim nekretninama Ivan radi i ko su njegovi klijenti, onda posjetite njegove Instagram i Facebook stranice i sve će vam biti jasno, jer slike govore više od hiljadu riječi.

