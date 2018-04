Crnogorci utorkom vole da se tuku i potežu oružje

Crnogorci se najviše tuku, vrijeđaju jedni druge, viču, nepristojno i bezobzirno se ponašaju, prijete i potežu oružje utorkom.

Doba dana kada se najčešće tako ponašaju je od podne do šest sati uveče. Građani su najmirniji u januaru, a najviše prekršaja naprave u julu.

Ovi precizni podaci Uprave policije o stanju javnog reda i mira pokazuju da su građani najviše takvih prekršaja napravili na ulici, u kafani, sportskom objektu, u stanu ili kući.

Javni red i mir najčešće remete građani koji imaju između 30 i 40 godina, a najmanje maloljetnici.

Šef Odsjeka za javni red i mir u Upravi policije Duško Koprivica, kazao je “Vijestima” da je u prošloj godini policija registrovala 2.001 narušavanje javnog reda i mira, što je 7,6 odsto manje od godinu ranije kad ih je bilo 2.166.

Prekršaji kojima se narušava javni red i mir, piše u zakonu, su kada građanin remeti mir, rad ili normalan način života građana, stvara nemir, neraspoloženje, uznemirenost... To su i ometanje kretanja građana na ulicama i drugim javnim mjestima ili ometanje ostvarivanje njihovih prava i obaveza. Prekršaji kojima se remeti javni red i mir su i ako građanin svojim činjenjem vrijeđa moral, ometa rad državnih organa i službenih lica u obavljanju posla, ugrožavanje opšte bezbjednosti ljudi i imovine... Prema tom zakonu, zabranjeno je na javnom mjestu biti nepristojan, svađati se vikati, lomiti čaše, flaše i druge stvari, vrijeđati drugog ili se na drugi način ponašati naročito drsko, bestidno ili uvrjedljivo... Prekršaj je i ako se sve to čini posredstvom elektronskih komunikacionih mreža.

Za sve te prekršaje predviđene su novčane, ali i kazne zatvora. Na primjer, ko na javnom mjestu govorom, natpisom, znakom ili na drugi način vrijeđa drugog po osnovu nacionalne, rasne ili vjerske pripadnosti, etničkog porijekla ili drugog ličnog svojstva, kazniće se za taj prekršaj novčanom kaznom od 250 eura do 1.500 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. Onaj koji se na javnom mjestu nepristojno ili bezobzirno ponaša, svađa se, viče platiće od 50 eura do 300 eura ili će biti u zatvoru do 15 dana.

Koprivica je kazao da je prošle godine policija registrovala 25 slučajeva nepristojnog i bezobzirnog ponašanja, a četrdesetdevetoro ljudi je uznemiravalo i ugrožavalo bezbjednost građana. Policija je registrovala 466 slučaja vrijeđanja i drskog ponašanja i 390 grubih vrijeđanja i naročito drskog ponašanja. Koprivica je kazao da su procesuirali 481 prijetnju i 34 postrekavanja i izazivanja drugog na tuču.

“ U prošloj godini nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Procesuirali smo 1.110 fizičkih napada. Bilo je 313 prekršaja ometanja ili omalovažavanja službenih lica, 44 prekršaja nepostupanja po naređenju policijskog službenika. Bilo je 17 upotreba vatrenog oružja ili eksplozivnih materija. Vrijeđanja drugog po vjerskoj, nacionalnoj, rasnoj ili vjerskoj pripadnosti bilo je 31”, naveo je Koprivica podatke nekih od prekršaja koje su građani napravili u prošloj godini.

“Po načinu izvršenja 1.398 narušavanja javnog reda i mira je učinjeno pojedinačno, 419 dva lica, i 184 grupe od tri i više lica. Sva narušavanja javnog reda i mira u 2017. godini 2.001 izvršoca su 2.991 fizičko lice, od čega su 221 bili stranci, 36 sa statusom raseljenih lica, a 2.734 su državljani Crne Gore.

Po starosnoj strukturi, 1.120 ili 37,4 odsto su starosti preko 40 godina, 883 ili 29,5 odsto između 18 i 30 godina, 827 ili 41, 6 odsto od 30 do 40 godina i 161 ili 8,1 odsto maloljetnici”, kazao je Koprivica.



Policija će se potruditi da bude više kažnjavanja

“U 2017. godini primili smo 8.531 prijavu građana, a u 3.227 slučajeva smo preduzeli mjere upozorenja kao vid preventivnog djelovanja prema građanima. Prošle godine smo podnijeli 1.393 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka i podnijeli 242 žalbe na rješenja područnih organa za prekršaje”, kazao je Koprivica. On je najavio da će policija povećati broj uloženih žalbi na rješenja sudova za prekršaje i da će na taj način uticati na efikasnost i kaznenu politiku prema onim građanima koji ne poštuju Zakon o javnom redu i miru.

“Intenziviraćemo kontrolu kretanja i obavljanja informativnih razgovora sa povratnicima u vršenju prekršaja i drugim bezbjednosno interesantnim licima”, kazao je Koprivica.



Legitimisali skoro 200 hiljada ljudi

Podaci Odsjeka za javni red i mir pokazuju da je policija u prošloj godini legitimisala 195.247 građana, što je 84,3 odsto više u odnosu na godinu ranije kada ih je bilo 105.907.

Pregledali su 95.296 lica i 87.021 vozilo. Za 103 procenta je povećan broj građana koji su pretreseni.

“Policija je obavila 503 pretresa objekata i 101 pretres vozila.

U toku prošle godine policija je uhapsila 2.692 ljudi i od tog broja 227 zadržala.

“U 2017. godini zaveli smo 435 akcija operativnog karaktera, što je povećanje za 44,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Od tog broja, policija je izvela 59 ili 103,5 odsto više akcija operativnog karaktera pod nazivom “racija”, u odnosu na godinu ranije kad ih je bilo 29”, kazao je Koprivica.

