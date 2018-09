Crnogorski pokret podnio krivičnu prijavu protiv MCP: Namjerno devastiraju na Prevlaci

Crnogorski pokret podnio je krivičnu prijavu protiv Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP) zbog, kako su kazali, namjerne devastacije zaštićenog kulturnog dobra na Prevlaci.



Iz Crnogorskog pokreta je saopšteno da Srpska pravoslavna crkva - MCP namjerno uništava manastirski kompleks sa crkvom Svetog Arhanđela Mihaila i Svete Trojice, kulturno dobro koje je upisano u registar spomenika kulture.



"Namjera Srpske crkve je da uništi najstarije tragove crnogorske prošlosti i nadgradnjom novog manastira, sjedišta budućeg bokokotorskoga episkopa Beogradske patrijaršije, reinterpretira ga kao srpski spomenik kulture", kaže se u saopštenju Crnogorskog pokreta.



Oni su kazali da se radovi izvode bez odobrenja nadležnih službi za zaštite kulturne baštine.



Iz Crnogorskog pokreta su podsjetili da je Zakonom o zaštiti kulturnog dobra Crna Gora obavezana da obezbjeđuje zaštitu i očuvanje svih kulturnih dobara koja se nalaze na njenoj teritoriji, uključujući unutrašnje vode i teritorijalno more.



Oni su dodali da su vlasnici i držaoci kulturnih dobara, uključujući i vjerske zajednice, dužni da čuvaju, poštuju, održavaju i pravilno koriste kulturna dobra koja posjeduju ili koriste.



"Propisano je da niko nema pravo da vrši bilo koju radnju kojom se može prouzrokovati šteta na kulturnom dobru i nema pravo da ošteti, uništi ili prisvoji kulturno dobro, na način kako to u ovom slučaju radi SPC", kaže se u saopštenju.



Krivičnim zakonom Crne Gore, kako su kazali iz Crnogorskog pokreta, počiniocu oštećenja i uništenja kulturnoga dobra prijeti kazna zatvora od jedne do osam godina.



Prema njihovim riječima, ta kaznena djela SPC ne čini prvi put, već u kontinuitetu, „sa krajnje zadnjim namjerama, promjene identiteta prostora i brisanja tragova crnogorske prošlosti“.



„Predlažemo da tužilaštvo pokrene postupak protiv SPC - MCP zbog devastacije nacionalnog spomenika kulture, i odredi joj kaznu koja odgovara težini djela«, navodi se u saopštenju.



Iz Crnogorskog pokreta su rekli da su podnijeli nekoliko prijava zbog nezakonitog ponašanja SPC u Crnoj Gori.



"Pravda mora biti neselektivna uz strogo poštovanje zakona Crne Gore. U tome ne smije biti arbitrarnosti, niti bilo kakvih kalkulacija, uključujući političke", smatraju u Crnogorskom pokretu.



Oni su poručili da očekuju da se tužilaštvo oglasi povodom svih krivičnih prijava koje su podnijeli.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)