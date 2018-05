Čuvaju mir u kući i bježe od vanrednih izbora

Kriza vlasti u Budvi i Kotoru nastaviće se zbog stranačkih nesuglasica, ali je malo izvjesno da će prije jeseni doći do većih turbulencija ili pucanja vladajućih koalicija u tim opštinama. Prema tvrdnjama sagovornika “Vijesti“ iz partija koje čine vlast u Budvi i Kotoru, i pored očitih neslaganja zbog načina na koji se upravlja opštinama, lokalni čelnici pokušavaju da izbjegnu izazivanje prijevremenih izbora.

Iako konstituenti budvanske vlasti poručuju da će upravljati gradom do isteka mandata i da će aktulenog gradonačelnika Dragana Krapovića na toj funkciji zamijeniti lider budvanskog Demokratskog fronta Marko Bato Carević, malo je vjerovatno da će do toga doći. Odnosi između Demokrata i Fronta nikad nijesu bili hladniji, a rad lokalnog parlamenta blokiran je pet mjeseci zbog odbijnja nezavisnog odbornika Stevana Džakovića da prisustvuje sjednicama. Budva i Kotor su uz Herceg Novi, Berane i Kolašin opštine u kojima su na vlasti partije koje čine opoziciju na državnom nivou.

“Mi radimo kao prvog dana i pristrasan je onaj ko ne vidi da je u Budvi bolje nego 2016. godine i 12 godina vlasti Demokratske partije socijalista (DPS) prije toga. Mišljenja smo i želje da ova vlast donese boljitak Budvi u punom četvorogodišnjem periodu”, kazao je Krapović za “Vijesti”.

Predsjednik DPS-a Milo Đukanović je nedavno na skupu u Pljevljima kazao da će se “za dva-tri mjeseca raspršiti vlast i u Budvi i Kotoru”.

Prema koalicionom dogovoru Carević bi u decembru trebalo da zamijeni Krapovića, ali poznavaoci prilika u Budvi tvrde da će pred kraj Krapovićevog dvogodišnjeg mandata biti raspisani izbori.

Na to bi mogla uticati blokada lokalnog parlamenta, ali i sve jače tenzije između DF i Demokrata.

Međusobne optužbe su uslijedile nakon što je Odbor za proslavu stogodišnjice oslobođenja Budve, na čijem je čelu Carević, postavio bilbord, a na bedeme Starog grada transparent sa slikama srpske vojske “koja je oslobodila grad”.

Krapović je tada optužio dio Demokratskog fronta da radi isto što i DPS i jača podjele, dok je Carević Krapovićevoj administraciji poručio da mora više da radi, a manje da priča.

Nakon toga Vlada je preporučila Vrhovnom državnom tužilaštvu da preispita da li u vezi sa bilbordima u Budvi ima elemenata krivičnih dijela, a bilbordi su uklonjeni.

Carević smatra da aktulena budvanska vlast treba da vlada do kraja mandata, navodeći kako očekuje da će mjesto predsjednika Opštine preuzeti 1. januara naredne godine.

“Iskren da budem očekujem da će ova vlast izdržati cijeli mandat do oktobra 2020. Svjesni smo da od samoga starta postoji raznolikost, koja se manifestuje možda sada i najviše od kada ova koalicija postoji. Ali, možda je to prednost, ja uvijek gledam optimistički. Ne vidim razloga da ova vlast ne opstane, te različitosti su takve da se mogu prevazići. Da se ne mogu prevazići, ne bismo ni pravili koaliciju“, kazao je Carević.

Kriza u Kotoru zbog struja u SNP-u

Sve otvorenija neslaganja vidljiva su i u Kotoru gdje je Socijaldemokratska partija (SDP) nedavno upozorila da dio funkcionera Socijalističke narodne partije (SNP) Luku Kotor “pretvara u partijski plijen”.

Funkcioner lokalnog SDP-a Branko Nedović kazao je da “gradska vlast postaje talac grupe koja od Kotora pokušava napraviti sredstvo u unutarpartijskoj borbi u SNP-u”, aludirajući time na Snežanu Jonicu koja je nedavno imenovana za direktoricu Administrativnog sektora u Luci Kotor. On je tada kazao da odbornički klub SDP-a neće dati legitimitet “pretvaranju Skupštine opštine u poligon za štetno nadigravanje” i odbio da prisustvuje sjednicama lokalnog parlamenta.

“Dio bivših funkcionera SNP-a koristi situaciju i ucjenjuje lokalnu vlast, zbog čega im se izlazi u susret u vrlo spornim situacijama. Ukoliko se to nastavi vladajuća većina u Kotoru bi mogla biti upitna”, kazao je sagovornik “Vijesti” iz jedne od partija koje čine kotorsku vlast.

