"Da li ste primijetili ubistvo 21-godišnje palestinske medicinske sestre?"

Da li ste primijetili ubistvo palestinske medicinske sestre Razan (21 godina)?, postavljaju pitanje iz Ambasade Palestine u Crnoj Gori.

"Izraelska vojska planira da ubije koliko god može ljudi. Potpuno je nenormalno i bilo bi me stid da nisam tu za svoj narod", rekla je Razan Najar, palestinska medicinska sestra, volonterka iz Gaze koju su ubile izraelske snage dok je pomagala svojim sunarodnicima koje je ranila izraelska vojska.

"The Israeli army intends to shoot as many as they can. It's crazy and I'd be ashamed if I was not there for my people." -RIP #RazanNajjar, #Gaza's most famous volunteer nurse killed by Israel as she aided fellow Palestinians shot by Israel. ©The Palestinian Information Center pic.twitter.com/EAlYiT9oFx