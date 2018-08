Đačić na čelu Opštine Pljevlja; Lekić: Predložila ga je ustaška politika koja slavi Oluju...

Glasovima odbornika Demokratske partije socijalista (DPS), Bošnjačke stranke (BS) i Socijaldemokrata (SD) danas je ponovo za predsjednika Opštine Pljevlja izabran Mirko Đačić (DPS).

On je na čelu Oštine bio i u predhodnom četvorogodišnjem mandatu.

Na predhodnim lokalnim izborima koalicija DPS, BS, SD, koju je predvodio Đačić osvojila je 20 od 35 odborničkih mandata koliko broji pljevaljski parlament.

Obraćajući se odbornicima, nakon davanja svečane izjave Đačić je kazao da će konsolidacija finansija biti glavni cilj lokalne uprave, najavivši i smanjenje broja zaposlenih u narednom četvorogodišnjem mandatu.

"Imamo veliki broj uposlenih i kancelarija glavnog administratora već ima tu aktivnost. Naravno, pokušaćemo da sve postupke sprovedemo u što je moguće realnijoj i boljoj međuljudskoj atmosferi, na dobrovoljnoj bazi. Na drugom mjestu imamo osam javnih preduzeća, osim Centra za sport i rekreaciju i RTV Pljevlja, mi imamo šest komunalnih preduzeća što smatram da je veliki broj" kazao je Đačić.

Podsjetio je da je zaduženost Opštine i dalje veliki problem istakavši da su 2014. kada je došao na čelo lokalne uprave zatekli obaveze u ukupnom iznosu od 22 mliona eura.

"Minimalan budžet Opštine Pljevlja mora biti 15 miliona eura. To nikada u minulih 20 godina nismo postigli i to je ono što treba sve nas da zabrinjava. Prošle godine smo imali, bez kreditnih zaduženja 12,6 miliona eura i to je rekordan prihod u zadnjih deset godina. U prethodnom mandatu smanjili smo cifru od osam miliona eura kredita na 890 000", rekao je Đačić, istakavši da se trenutno u Opštini realizuju projekti u iznosu od preko 2,2 miliona eura.

"Glavna ulica će sigurno izaći na milion eura, sad smo sa Vodovodom potpisali novi ugovor za ugradnju cijevi koje će biti u funkciji toplifikacije. Osim toga imamo 300.000 eura novog asfalta, oko 100.000 eura vrijednosti su radovi na novim trotoarima, fontana je u završnoj obradi, ugovor za seoski asfalt je zaključen, ugovor za grube radove na zgradi DPO privodi se kraju. Projekat toplifikacije nalazi se pred početkom realizacije", kazao je Đačić obećavši da će u ovm mandatu posebnu pažnju posvetiti preduzetnicima i poljoprivrednicima, i još intenziivniju podršku sportu, kulturi, obrazovanju i socijalnoj politici.

Govoreći o razlozima zbog kojeg neće glasati Đačića, odbornik Demokratskog fronta (DF) Milan Lekić kazao je da je između ostalog da je Đačić nedostojan funkcije jer je pravosnažno osuđen za prijetnje ubistvom svom partijskom drugu.

Rekao je da je Đačića za predsjednika predložila "ustaška politika koja slavi Oluju i asimilira srpski narod".

"Rezultati Vašeg rada ravni su nuli, niste ostvarili ni pet odsto od onoga što se obećali", kazao je Lekić.

Odbornik Vladislav Bojović kazao je da je Đačić idealan čovjek partijske centrale, jer se neće sukobljavati sa vrhom partije.

Njega je interesovalo da li će Đačić pokrenuti proces izmjene naziva glave ulice Kralja Petra Prvog upozorivši na posljedice jedne takve odluke.

Odgovarajući na komentare i pitanja opozicije Đačić je kazao da prihvataju osnovane kritike ali da kod njega neće izazvati nervozu sve dok kao argumente opozicija bude pominjala nacionalnu pripadnost, nacionalna osjećanja i neke druge jeftine političke teme.

"Mnogo teže bi mi palo da nađete neki dokument da lokalna uprava nije radila u skladu sa zakonom, da je ne daj bože napravila pronevjeru", rekao je Đačić.

On je kazao da glavnoj ulici u Pljevljima treba pronaći naziv kako bi svi građani bili zadovoljni.

"Neka sjećanje na Kralja Petra žive na primjeren način, kao istorijsku ličnost, ali mislim da treba biti mudar i da treba glavnoj ulici pronaći naziv da svi građani budu zadovoljni", kazao je Đačić.

