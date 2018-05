Danilovgrad za 21. vijek: DPS spreman da izvodi trikove glumeći radni elan par nedjelja pred izbore

Stvoriti privid u susret izborima da se radi i gradi, pa makar bilo i neplanski, odjednom, iznenada, nepripremljeno i na štetu građana - "perverzna je strategija i naum danilovgradske vlasti", saopšteno je iz koalicije Danilovgrad za 21. vijek.

"Ovih dva dana primjer za navedeno "ad hoc" predizborno reklamerstvo jeste i zatvaranje mosta "Radovana Pavićevića" radi njegove naprasne rekonstrukcije. I ne bi bilo ništa čudno, imajući u vidu decenijsku praksu takvog postupanja DPS-a, kad se baš lopate i krampe uhvate 10 dana pred izbore, da nije nastala tolika šteta po sve građane, a naročito one za koje je prelazak sa jedne na drugu obalu Zete dnevna potreba i rutina. Naime, montažni vojni most, sklopljen kao alternacija mostu koji se, gle čuda, baš sad rekonstruiše, koji zbog svog izgleda mnoge podsjeća na onaj most iz filma Bitka na Neretvi, nije adekvatan za gustinu saobraćaja i uzrok je duge kolone automobila, koja je danas, zbog sistema jednosmjernih ulica u Danilovgradu (što je opet "epohalno" otkriće DPS vlasti), blokirala saobraćaj u gradu", saopšteno je.

U saopštenju se dodaje da je ovaj primjer samo potvrdio da je Demokratska partija socijalista spremna da, "po cijenu toga da zagorča život svim Danilovgrađanima, i dalje izvodi predizborne trikove glumeći radni elan par nedjelja pred izbore, vrijeđajući inteligenciju građana gore nego ona nimalo ružičasta televizija sa njenim dezinformativnim programom Minut, dvadeset."

"Pitamo ih - jesu li stvarno građanke i građani Bjelopavlića i cijele danilovgradske opštine toliko jadni u vašim očima da im svaki put na ovaj način atakujete na zdrav razum i da pokušavate da ih ovim, u najpežorativnijem smislu, seljačkim trikovima po stoti put obmanete? Mislimo da ste ovog puta pretjerali. Sad činite što znate da sanirate brljotinu koju ste napravili, kad već niste znali što činite u namjeri da se poigrate sa Danilovgrađanima u još jednom vašem predizbornom ringišpilu", zaključeno je u saopštenju.

