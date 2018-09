Danilović: Crnoj Gori više nego ikada potrebna Vlada državnog jedinstva

Poslanik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović smatra da je Crnoj Gori danas više nego ikada potrebna Vlada državnog jedinstva, prelaznog, izbornog karaktera.

"Postojeća Vlada je slaba i ucijenjena koalicionim sporazumom po kojemu je, što javno, a što prećutno, svak zagrabio koliko je mogao i krčmi do poslednjeg centa. Dogradnja zaboravljenih djelova auto puta treba da se isfinansira od koncesija za aerodrome jer Vlada nema snage da kaže krivcu kriv si i da insistira na odgovornosti - raspala bi se", navodi Danilović u saopštenju.

Dodaje da nije po srijedi "nikakva dugoročna strategija održivog upravljanjama vazdušnim lukama, nego plaćanje koalicionog mira i to po užasno visokoj cijeni".

"Radna grupa za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva ima smisla ako će opozicija postati faktor kontrole eventualno usaglašenih zakona i to kroz izvršnu vlast na svim nivoima, Svi znaju da je to jedino smisleno ali niko ne smije da kaže da je tako jer se plaše reakcije vlastitih birača. Apsurdno je, međutim, upravo zbog birača tražiti išta manje od Vlade državnog jedinstva. DPS ne upravlja samo svojim dijelom Crne Gore pa da mirno gledamo. Nekontrolisano vladaju cijelom državom, pa i nama koji smo opozicija. Propast je zajednička i sa nesagledivim posledicama koliko mi god objašnjavali da propada DPS-ova Crna Gora."

Danilović cijeni da su privremena ili stalna tijela Skupštine, koje će nadzirati primjenu zakonodavstva, "smiješne i prevaziđene priče za naivne".

"Tako nešto DPS smatra političkom poslaticom uvijek nudeći ravopravnost i paritet u radnim tijelima kako ništa ne bi moglo da se odluči ili promijeni, a kako bi međunarodna zajednica pozdravljala njihovu otvorenost i spremnost na dijalog. Samo Vlada u kojoj će participirati ključni opozicioni subjekti može mirno i demokratski dovesti do promjena. Dakle, ne bilo ko iz opozicije da uđe u Vladu pa da imamo privid rekonstrukcije, nego da uđu vodeći opozicioni subjekti i svi oni koji žele na miran način da transformišu Crnu Goru. Perosonalna rješenja su manje važna ali je presudno važno da svi opozicioni subjekti zatraže takav model i daju mu podršku u Skupštini. Međunarodna zajednica bi pozdravila ovakav potez, a Crna Gora bi pokazala da je kraj ludilu međusobnog gonjenja i optuživanja za izdaju. Do maksimuma bismo ubrzali svoj put ka EU i pokazali državničko i civilizovano lice. Pomirili bismo narod, olakšali mu život i pokazali da nam je Crna Gora jedini dom. Bila bi to i najjača poruka organizovanom kriminalu, sivom tržištu i najava srećnije i sređene države nakon 2020. godine", navodi se u saopštenju.

Smatra i da DPS "neće pristati ni na kakav ustupak ovakvoj opozicionoj neslozi, ali bi morala da pristane pod složnim pritiskom svih 39 opozicionih poslanika".

"Ne treba na kraju prekrižiti ni ideju bojkota parlamentarnih izbora ako u DPS-u ne bude državničke snage da se prihvati kompromis. Poruka je jasna; Ili suštinska demokratija ili jednopartijski sistem! U Vladi državnog jedinstva ne bi bilo mjesta egzibicijama pojedinaca i vođenju posebnih stranačkih politika nego bi prethodno trebalo potpisati sporazum o spoljnopolitičkim i unutrašnjim prioritetima: prvenstveno EU integracijama, omogućavanju besprekornog izbornog procesa 2020. godine, stabilizaciji javnih finansija, obračunu sa korupcijom i organizovanim kriminalom, smanjenju međunacionalne napetosti i radikalnim raskidom sa diskriminacijom svih vrsta. U mandatu takve Vlade moralo bi se onemogućiti rasprodavanje preostale državne imovine izuzev u slučajevima dvotrećinske podrške na Vladi i u Skupštini. Promjenom cijelog seta zakona stekli bi se uslovi da konačno, i jednom za uvijek, dobijemo pošten izborni proces i konačno nesporne rezultate glasanja", piše Danilović.

Ocjenjuje i da treba izmijeniti ne samo zakone koji se tiču direktno izbornog procesa, nego i one koji diraju u sferu sloboda i prava, prava na rad, medijsko predstavljanje, načina izbora ključnih tijela u Agencijama i posebno načina konstituisanja DIK-a.

"Kada je u pitanju Zakon o izboru odbornika i poslanika treba biti izuzetno oprezan. Davanje zagarantovanih madata albanskoj nacionalnoj zajednici bio bi korak nazad, a predlog o otvorenim listama treba analizirati bez predrasuda. Jedina garancija koju treba potpisati u toj oblasti je stvaranje potpune predizborne ravnopravnosti za izbornu utakmicu. Dogovor bi morao biti posledica unutrašnjeg dijaloga na najvišem nivou - predsjednika Strana i aktuelne Vlade. Dogovor bi morao biti potvrđen i pred predstavnicima Evropske komisije i SAD-a jer bi se radilo o istorijskom iskoraku za koji su zainteresovani svi. U protivnom, postojeća Vlada će nastaviti da srlja kroz skupe unutarkoalicione lavirinte, a opozicija će se postepeno topiti kroz međusobne svađe i doživjećemo poraz na sljedećim izborima od kojega se nećemo oporaviti ni mi, ni Crna Gora. Tada bi ostavke pojedinaca bile slaba utjeha i tužan kraj svih priča", zaključuje poslanik UCG.



