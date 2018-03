Danilović postavio ultimatum kako bi podržao Bojanića i povukao kandidaturu

Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović pozvao je lidere opozicionih stranaka koji su stali iza kandidature Mladena Bojanića za predsjednika Crne Gore da potpisom garantuju da će podnijeti ostavke ukoliko zajednički kandidat opozicije ne pobijedi na predsjedničkim izborima koji su zakazani za 15. april.

On će liderima Demokratskom fronta Andriji Mandiću, Nebojši Medojeviću, Milanu Kneževiću i Janku Vučiniću, predsjedniku Demokratske Crne Gore Aleksi Bečiću, Građanskog pokreta URA Dritzanu Abazoviću i lideru SNP-a Vladimiru Jokoviću dostaviti obavezujući dokument za koji će im ostaviti rok od najviše šest dana da ga potpišu.

Danilović od lidera opozicionih političkih partija traži da "punom snagom" stanu iza Bojanića i da ne traže ako bude neuspjeha odgovornost od predsejdničkog kandidata.

"Ako ne potpišu dokument vjerujem da iskreno ne stoje iza kandidature Bojanića. Spreman sam da danas do sjednice Glavnog odbora potpišem da ću kao lider Ujedinjene Crne Gore podnijeti ostavku ako Mladen Bojanić izgubi predsjedničku trku. Ali to tražim da urade i ostali lideri", kazao je Danilović.

Lider Ujedinjene Crne Gore poslao je i poruku liderima opozicionih partija.

"Ako to ne potpišu imam molbu za njih. Nemojte da me više zovete, nemojte da tražite da povučem kandidaturu,.Braniću interes Ujedinjene Crne Gore i svakog čovjeka koji vjeruje da sam ja dobar kandidat", poručio je Danilović.

On je kazao da se "za mnoge iznenada" dogodilo da dio parlamentarne opozicije predloži zajedničkog kandidat za predsjednika.

"Vjerujem da je nuđenje zajedničkg kandidata 9. marta nedopustivo kasno, da to nije željada se pobijedi nego želja da se ima kandidat koji bi mogao i morao biti kriv ako ne bude pobjeda. Niko me ne može ubijediti da bilo ko iz političkog života iz opozicije ima pravo da kaže kako smo se dogovorili i kako je to najbolji kandidat iza kojeg treba da stanemo. Ako je tako kako je moguće da se čovjeka koji je bio pored nas niko nije sjetio mejsecima unazad. Da li nam treba kanidat ili izgovor? Ko nam treba? Ubijeđen dam da se politika tako ne vodi, da se kupuje mir za nekoliko mjeseci. Nudio sam kolegama iz opozicije podržite mene i pobijedićemo DPS. Ne želim da pobijedim pa da na nečijim krilima razvijam infrastrukturu Ujediunjene Crne Gore. Da su me podržali bio sam spreman i da ako izgubim sa 49,9 odsto da napustim politiku", rekao je Danilović.

Dodao je da se kandiadt "ne traži u pet do 12".

"Bojanić je bio dobar poslanik i čovjek je koji poštuje principe. Da li oni koji su ga predložili najiskrenije misle u njegovu pobjedu", upitao je Danilović.

