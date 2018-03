Darmanović: Javni dug Crne Gore na kraju prošle godine 2,76 milijardi

Javni dug Crne Gore je na kraju prošle godine iznosio 2,76 milijarde eura ili oko 65,1 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), saopštio je generalni direktor Direktorata za državni trezor u Ministarstzvu finansija, Dragan Darmanović.

On je kazao da je javni dug sačinjavao državni, koji je iznosio oko 62 odsto BDP-a i dug lokalne samouprave, oko 3,1 odsto BDP-a.

“Neto javni dug na kraju prošle godine, uzimajući u obzir i depozite, iznosio je 63,45 odsto BDP-a”, rekao je Darmanović nakon sjednice Vlade na kojoj je usvojen izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar prošle godine.

Darmanović je naveo da je spoljni dug tokom prošle godine najviše porastao zbog povlačenja sredstava za kapitalne projekte u iznosu od oko 180 miliona EUR, od čega je najviše za autoput po odsnovu kineskog kredita.

“Vlada se zadužila i za finansiranje budžeta u iznosu od oko 190 miliona eura”, kazao je Darmanović.

On je saopštio i da je unutrašnji dug porastao za oko 13 miliona eura, najviše zbog zaduženja za potrebe finansiranja budžeta.

“Garancije su u prošloj godini iznosile oko 7,4 odsto BDP-a i one bilježe dalji pad u odnosu na raniji period, što je politika Vlade da smanjuje izdate garancije i rizik koji država ima po osnovu tih aranžmana”, objasnio je Darmanović.

On je rekao da je u prošloj godini realizovana otplata duga rezidentima i nerezidentima u iznosu od 358 miliona eura i isplaćeno oko 15 miliona eura devizne štednje.

Darmanović je saopštio i da je Vlada usvojila srednjoročnu Strategiju upravljanja javnim dugom, u periodu od ove do 2020. godine.

“Prema projekcijama Ministarstva, dug će do kraja ove godine iznositi 70 odsto BDP-a, da bi se do 2020. godine spustio na ispod 60 odsto i iznosio 59,3 odsto BDP-a. To je i cilj Vlade da u naredne tri godine snizi dug u okviru Mastrihtskih kriterijuma i da on iznosi ispod 60 odsto”, zaključio je Darmanović.

