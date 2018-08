DCV Srbije oduzeo licencu kontroloru letjenja koji je prouzrokovao potencijalno opasnu situaciju sa avionom MA

Direktorat za civilno vazduhoplovstvo Srbije suspendovao je dozvolu za rad kontroloru iz Kontrole letjenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) koji je bio na dužnosti 24.juna kada je u blizini aerodroma Beograd došlo do incidenta – potencijalno opasne situacije sa jednim od aviona crnogorske nacionalne aviokopmenije Montenegro Airlines.

Zbog greške mladog kontrolora, MA-ovom „embraeru E-195“ koji je bio u fazi slijetanja na pistu aerodroma u Surčinu, tada se na samo nekoliko desetina metara udaljenosti, na približno istoj visini, približio mali avion tipa „pajper PA-28“. Kontrolor pritom pilotima oba vazduhoplova nije ni izdao upozorenje da u svojoj blizini imaju drugi avion. Uprkos tome, navodno nije postojala direktna opasnost od sudara dva aviona.

Govoreći o incidentu, direktor SMATSA-e Predrag Jovanović rekao je za Tanjug da se „u Srbiji desio jedan takav događaj na 400.000 letova koji su obavljeni ove godine“. On je objasnio da su bezbjednosni standardi koje SMATSA primjenjuje izuzetno visoki, te da ukoliko se propisano razdvajanje između dva aviona od pet nautičkih milja, odnosno devet kilometara, smanji maker i za 100 metara, taj se događaj obrađuje I klasifikuje kao događaj od značaja za bezbjednost vazdušnog saobraćaja. SMATSA je reagovala po propisima i događaj nad Surčinom prijavila vazduhoplovnim vlastima – Direktoratu za civilno vazduhoplovstvo Srbije. Jovanović je kazao da se u Evropi u prosjeku godišnje dogodi 2.500 slučajeva da se naruši ova norma i da se razdvajanje između dva aviona smanji ispod propisanih pet milja, te da su u bezbednosnom smislu, “tri takva događaja na 100.000 letova prihvatljiva”. Direktor SMATSA je istakao da iako nije došlo do ugrožavanja bezbjednosti, oni ovaj događaj obrađuju “kako bi izvukli pouke i kako se u budućnost tako nešto ne bi ponavljalo, odnosno svelo na najmanju moguću mjeru.”

“Događaj je prijavljen vazduhoplovnim vlastima. Kod nas, “u kući“, kontrolor je udaljen sa radnog mjesta, događaj istražuje naš Sektor za bezbjednost i kvalitet. Kontroloru koji je, ipak, preživio stres pružena je pomoć naših psihologa, u skladu sa procedurom za upravljanje stresom.”- kazao je Jovanović naglasivši da je Služba za ljudske resurse SMATSA obavila razgovor sa kontrolorom letenja, te da je on upućen na vanrednu provjeru zdravstene sposobnosti. Direktorat civilnog vazduhoplovstva, u skladu sa svojim ovlašćenjima, izvršio je inspekcijski nadzor, suspendovao dozvolu kontrolora letenja i naredio vanrednu provjeru njegove stručne osposobljenosti.

Kako se odvijao incident

Montenegro Airlinesov “embraer E-195” 24.juna je bio u tzv. “short final-u”, posljednjoj fazi prilaza na slijetanje na aerodrome Beograd. Avion je bio na četrdesetak sekundi do slijetanja kada je njegova posada primijetila manji avion koji im na približnoj visini, ide u susret, ali ne na liniji direktnog sudara. Obje letjelice su se mimoišle, Montenegrov “embraer” je bezbjedno sletio i nakon silaska sa piste, na putu prema gejtu, obratio se aerodromskom kontroloru letenja koji je to jutro svojim neznanjem iili nemarom, uzrokovao varednu situaciju koja srećom, nije prerasla u ozbiljniji incident: „Dobro Beograde, da li je kod vas ovo normalno?!“ Istarga je do sada pokazala da je ”pajper” bio je na nebezbjednoj putanji, vremenski i proceduralno na nebezbjednoj lokaciji u odnosu na “embraer” u finalnom prilasku i mimoišao je putnički avion preblizu za bilo koji standard bezbjednih operacija. Naknadnom rekonstrukcijom događaja ustanovljeno je da ni jedna ni druga letelica nisu bile krive za moguće ugrožavanje bezbjednosti letjenja, već da je veliki deo odgovornost bio na mladom kontroloru.

