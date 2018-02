Delević potvrdio da ga je Gargović zvao i pisao mu na Viberu

Kandidat za odbornika Socijaldemokratske partije (SDP) Đorđe Delević potvrdio je juče u Osnovnom tužilaštvu u Beranama da mu je funkcioner Socijaldemokrata (SD) Naser Gargović nudio posao za suprugu ukoliko se povuče sa izborne liste SDP-a i pređe u Socijaldemokrate.

Prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", Delević je u Tužilaštvu kazao da mu je Gargović u više navrata, pozivima i porukama, nudio posao za suprugu u dječjem vrtiću “Radmila Nedić” ili Univerzitetskom centru ukoliko pređe u SD, a da mu je kazao i da će on to završiti sa ministrom prosvjete Damirom Šehovićem. Šehović je to ranije demantovao navodeći da se radi o podmetačini.

Delević je pred tužiocem potvrdio i da se na snimku čuju njegov i glas Gargovića, ali da ne zna ko je snimao i dostavio snimak medijima.

"Vijestima" je juče nezvanično potvrđeno da je juče u Tužilaštvu bio i Gargović. Rukovodilac Osnovnog tužilaštva Gorica Golubović se nije javljala novinaru "Vijesti".

Iz Demosa su istakli da je afera “Snimak” postala bazična doktrina za beskrajne izborne manipulacije “ne samo DPS-a, već i njihovih satelita". Iz partije Miodraga Lekića su pitali da li će i afera u Beranama za koju postoje i materijalni dokazi ostati na "nivou jeftinog uveseljavanja javnosti".

“Ili će konačno dobiti svoj pravni epilog dostojan ozbiljne zemlje koja, pa makar i deklarativno, teži da postane pravna i evropska država. Skandal je utoliko veći što se radi o istoj stranci koja je presudom suda označena kao glavni akter jedne druge korupcionaške afere”, navode iz Demosa.

Iz koalicije “Zdravo Berane” pozvali Šehovića da podnese ostavku, navodeći da zloupotrebljava ministarstku poziciju u partijske svrhe.

"Jedini ispravan i častan potez poslije sramnih afera koje potresaju ministarstvo jeste da hitno, bez odlaganja, podnesete neopozivu ostavku na mjesto prvog čovjeka crnogorske prosvjete”, naveli su iz koalicije “Zdravo Berane”.

Iz mojkovačkog odbora Građanskog pokreta URA tražili su da se Tužilaštvo proaktivnije uključi u sprečavanje izbornih neregularnosti.

"To što se izborne neregularnosti i manipulacije od strane DPS-a ponavljaju otkad je izbora u Crnoj Gori, a sada u Beranama i Ulcinju, dokaz da se po tom pitanju ništa nije promijenilo, a da se dokazani krivci kroz aferu "Snimak" ne kažnjavaju, već i unapređuju”, navode u pokretu URA, podsjećajući na prijavljene neregularnosti u Mojkovcu.

Nove afere, jer "Snimak" nije istražen

Iz Demosa su kazali da bi i međunarodne adrese zbog svog kredibiliteta trebalo da vide posljedice lakog odustajanja od zahtjeva za pravnim i političkim rješenjem afere "Snimak", čiji su glavni akteri primarno njihovi partneri".

"Isto društvo ohrabreno pravno-krivičnim nesankcionisanjima, kako pojedninaca tako i partija, nastavljaju besramne i prljave radnje, sve za šaku glasova. Ova bijedna ponašanja uvlači cijelu zemlju u živo blato korupcije", navode iz Demosa.

