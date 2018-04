Demokrate: Crnoj Gori nema sreće sve dok Milo djelove DF-a kontroliše i kao pione pokreće

Nekada se pjevalo: Crnoj Gori nema mira dok je Mila i Momira. Danas bi slobodno to moglo da glasi: Crnoj Gori nema sreće sve dok Milo djelove DF-a kontroliše i kao pione pokreće, saopšteno je danas iz Demokratske Crne Gore.

Iz te partije su reagovali na saopštenje NVO "Centar za akademski integritet" u kome je između ostaog poručeno da će u ponedjeljak predati krivičnu prijavu protiv predsjednika Demokrata Alekse Bečića.

"Udruženje prevaranata, na brzinu sastavljeno za jednokratnu upotrebu – Centar za ANB DF intervencije, čiji je jedini cilj bio da pokuša da u susret lokalnim izborima nanese ličnu i političku štetu predsjedniku Demokrata i Demokratskoj Crnoj Gori, isključivo za račun predsjednika DPS-a, danas je na našoj pres konferenciji potpuno razobličeno i raksrinkano. Uspješno smo ga zatvorili prije nego je i otvoreno. U paramparčad smo razbili njihova mangupska podmetanja, kreirana u okrilju djelova DF-a, što smo i dokazali, a naručena od strane djelova DPS-a. I umjesto da se pokriju ušima, i oni i njihovi nalogodavci, i da se nikad više ne glasnu zbog "napasti" koju su, na pravdi boga, htjeli da navrnu na lik i djelo predsjednika Demokrata, prevaranti nastavljaju sa novim prozivanjima, koja su još gluplja i lažnija od onih jučerašnjih. Gospodo plagijatori DPS-a iz djelova DF-a u rukama pravog DPS-a, gospodo imitatori Mila Đukanovića plaćeni od strane Mila Đukanovića, gospodo prevaranti za račun Mila Đukanovića, dobru ste školu prošli – kao i vaš "šef“" čim zinete – slažete", navodi se u saopštenju Demokrata.

U saopštenju se dodaje da je priručnik koji NVO "Centar za akademski integritet" pominje, Aleksa Bečić navodi u bibliografiji pod rednim brojem 15 uz, opet, tačne oznake stranica.

"Žalosno je da Pavlovići i djelovi DF-a, koji stoje iza bestidnog pokušaja urušavanja časti i ugleda predsjednika Demokrata, imaju toliko akademskog kredibiliteta, da nisu sposobni ni da prelistaju bibliografiju na kraju rada. I vi, imate obraza da dovodite u pitanje mišljenje uvženog profesora Lakićevića, koji je danas jasno rekao da nije riječ o plagijatu. Ovih dana su mnogi zamjerajućim tonom pitali Aleksu i Demokrate – zašto uopšte odgovarate takvim tipovima i ko su oni da vi njima podnosite račune, kad je jasan cilj cijele ove ujdurme koju pokušavaju da stvore? Vrlo jednostavno", piše u saopštenju Demokrata..

Iz te partije su kazali da oni ne odgovaraju ni Đukanoviću, ni Pavlovićima, ni djelovima DF-a, ni djelovima DPS-a koji misle da će na ovaj način zadržati Podgoricu.

"Imamo obavezu prema građanima, jer smatramo da je to sastavni dio političke kulture i demokratskih procesa. Na onima koji su raskrinkani, a koji su zaboravili da izbrišu trag da su upravo oni autori ove brljotine, leži odgovornost za davanje par odgovora: koji je razlog namjenskog osnivanja udruženja prevaranata; zašto sada, mjesec dana pred izbore, puštaju svoju podvalu; zašto lažu da menadžer kampanje DF-a, Feđa Pavlović, nije učestvovao u kreiranju ovog bestidnog pokušaja diskreditacije, kad se cijela javnost mogla uvjeriti u suprotno, i to na osnovu dokumenta koji je sam Đukanović dostavio, a koje je njegov otac potvrdio; kome je u interesu da mjesec dana u susret lokalnim izborima, među kojima su i podgorički, otvaraju sukobe u opoziciji, ako uopšte DF-ove djelove koji su u ovome učestvovali možemo nazvati opozicijom? No, bilo kako bilo, neće Milu pomoći ni Feđa, ni Koča, ni njihova igračka, koju će brzo ispljunuti, nakon što ju je sažvakao i iskoristio. Ljudi za 21. vijek će otjerati ljude iz mračog crnogorskog podzemlja podvala tamo odakle su stigli – u turobnu prošlost Crne Gore", poručile su Demokrate.

