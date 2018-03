Demokrate: Danilović je sluga DPS-a

Demokratska Crna Gora poručila je Ujedinjenoj Crnoj Gori da je za njih "cenzus na izborima neostvarena želja, mandat u lokalnom parlamentu misaona imenica, a predsjednička kandidatura za učestvovanje reda radi - životna ambicija".

Demorkate su reagovale na izjavu člana Predsjedništva Ujedinjene Crne Gore i predsjednik OO UCG Bijelo Polje Nikole Raosavljevića koji je kazao da je ta partija sedam mjeseci pozivala na jedinstvo opozicije dok su Demokrate sjekle torte i radovale se "čupnutim" mandatima opoziciji.

"Znali smo da naše rezanje torti nakon veličanstvenih pobjeda na brojnim lokalnim izborima smeta i izaziva nervozu kod DPS-a, ali smo evo danas saznali da isti osjećaj ima i Goran Danilović. Tačno je, gospodo. Rezali smo tortu u Budvi, Kotoru, Herceg Novom, Beranama, jer smo pobjeđivali organizovanu kriminalnu grupu boreći se nadčovječanskim naporima. Pobjeđivali smo i DPS, i kriminalce, ali i spavače režima koji decenijama gostuju na listama, ispod cenzusa ili aktivno učestvuju u razbijanju iskrenih opozicionih poduhvata. Mi smo se pojavili, vrijedno radili i omogućili da opozicija nakon više od deceniju pobijedi u Budvi i Kotoru, da povrati vlast u Novom i da sačuva vlast u Beranama. Šta je Goran Danilović radio za to vrijeme? Ostajao ispod cenzusa, rasipao glasove i razbijao partije", navodi se u saopštenju Demorata koje potpisuje predsjednik mladih Demokrata Berane Martin Kljajić.

Dodaje da je predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić u "kontinuitetu izražavao spremnost da bude zajednički kandidat opozicije".

"Ali su kolege iz opozicije, počev od Gorana Danilovića, insistirale da to mora biti isključivo nestranačka ličnost. Goran Danilović je tada govorio: "Opozicija treba da stane iza jednog kandidata i to treba da bude nestranačka ličnost i oko toga treba da se dogovore najveći u opoziciji, prije svega Demokrate i DF". Aleksa Bečić je nakon toga rekao - u redu, većina kolega smatra da to treba da bude nestranačka ličlnost, izvolite, neću biti kandidat, dogovorite se i podržaćemo bezuslovno nestranačkog kandidata koga preldožite. Nakon toga, krenulo se sa zlonamjernim tumačenjem da je ovo zapravo trik Bečića koji će rezultirati time da on na kraju bude predsjednički kandidat. Vrijeme je pokazalo da su upravo Bečić i Demokrate podržale potpuno iskreno zajedničkog nestranačkog kandidata opozicije, a da je onaj koji je tvrdio sedam mjeseci da je za zajedničkog nestranačkog kandidata opozicije koga dogovore najveći subjekti, potrčao glavom bez obzira da se kandiduje reda radi. Toliko o iskrenosti, principijelnosti i služenju opozicionim interesima. A, da Goran Danilović služi isključivo DPS-u i njegovim satelitima govori i činjenica da predsjednik Demokrata nakon što je odustao od kandidature nikad nije izjavio da će se kandidovati, niti je to izgovorio bilo koji funkcioner Demokrata. Ako Danilović dokaže suprotno, spremni smo da svi kolektivno podnesemo ostavke, ali to nećemo tražiti od Danilovića, jer je njegova podrška u biračkom tijelu srećom takva kao da je podnio ostavku prije pet godina".

Kljajić tvrdi da je jedini zadatak Danilovića da svojim izjavama, načinom nastupa i "napadima na opoziciju pokuša demotivisati jedan broj opozicionih birača".

"Znamo da je velika želja i DPS-a i decenijskih spavača u opoziciji da se mladi ljudi iz Demokrata prestanu baviti politikom, a da to nastavi Goran Danilović i njemu slični koji su izgubili sve izbore za ovih 20 godini i razbili sve čega su se dohvatilii. Odgovornost je, naravno, uvijek za njih bila strana riječ i sada bi da zaustave mlade ljude koji su najveća smetnja DPS-u. Uzalud vam trud svirači. Pobjeđivaćemo još mnogo godina, torte će se rezati, baloni mira i ljubavi će se dijeliti, zato što će sloga, jedinstvo, iskrene namjere i čista politika pobjeđivati na svakom koraku, jer mi kampanju radimo pune tri godine, a ne 10 dana pred izborni dan, kako to čini Danilović punih 20 godina, razbijajući opozicione stranke par dana pred izbore", zaključio je Kljajić.

