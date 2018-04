Demokrate: Đukanović dokazao da je diktator

Milo Đukanović opet crta mete novinarima i opet "Vijestima", kazao je potpredsjednik Demokrata Dženan Kolić.

"Malo je 'šefu' tridesetogodišnjeg režima što su novinari i njihova imovina za isto toliko godina, u državi sa njim na čelu, ovako ili onako, bili predmet desetina napada. Što su tek rijetki među njima rasvijetljeni. Ne osjeća, očigledno, šef diktatorskog orkestra ni trunku odgovornosti što svira istu pjesmu iz godine u godinu, a prošlo ih je, na primjer, 14 otkako je ubijen Duško Jovanović, glavni i odgovorni urednik Dana", poručio je Kolić.

Đukanović je, dodaje Kolić, ovoga puta otišao korak dalje u "novu modulaciju, nezavisne novinare koji se drznuše da taknu u Blažov talenat za biznis nazva fašistima". Ovo je razlog, kako smatra Kolić, zašto je država viđena kao zarobljena na što je nedavno ukazala i EU.

"Žalosno li je bilo gledati sinoć Đukanovića, pod uslovom da se ima želudac za to, kako građanima demonstrira šta za njega znači nezavisno novinarstvo i kakav je on to Javni servis krenuo da 'gradi'. Montirana pitanja sa montiranim odgovorima. Dakle, nije njemu sinoć onaj epitet koji je zalijepio novinarima i pojedinim predstavnicima nevladinog sektora tek tako 'izletio'. Šta nam to govori? Da je u pitanju umišljajna, prijetnja sa najvišim stepenom namjere, sračunata da pokaže njegovu diktatorsku prirodu i moć. Kakvu nam je to on državu, kako kažu njegove apologete, donio, ako je u njoj svako kritičko mišljenje u odnosu na prvake vlasti i sistem koji su uspostavili izdajničko – svi koji misle da je sramno da Blažo i Aco sa biroa rada imaju milione su izdajnici. Diskriminacija malog Blaža na djelu. Koji na ruletu za noć potroši desetogodišnju prosječnu platu u Crnoj Gori ili 'spiska' iznos koji bi mnogim teško bolesnim ljudima u Crnoj Gori spasio živote", poručio je potpredsjednik Demokrata.

Đukanović ovime, kako kaže Kolić, dokazuje da je diktator jer ne krije da mu smetaju nezavisni i kritički osvrt na "pogubnu vlast i njegove partije" i dodaje da Đukanović ne haje za "sve izvjesniju najavu EU da bi se proces pregovora mogao usporiti zbog njegovog ponašanja i njegove politike".

"Sa druge strane, šta je sve eventualno radio ili šta bi Đukanović, koji važi za čovjeka koji ima jake veze sa podzemljem, mogao uraditi onima koji mu, očigledno, smetaju, kad ih javno nazva fašistima? Šta su sve njegove službe radile ili šta bi mogle uraditi po njegovom nalogu novinarima i predstavnicima civilnog sektora koji se drznu da mu protivrječe i da njegovu mantru koja vrijeđa slobodan um stave na probu logike, pravde i istine", upitao je Kolić.

Kolić je poručio da se Crna Gora davno probudila i pobunila u okviru više izbornih procesa za posljednjih godinu dana.

"Pogriješio je u procjeni, izgubiće izbore, pa mu je sad kriv svako, a naročito oni koji ne slikaju, kao njegovi mediji iz podzemlja, ružičastu sliku crnogorske zbilje. Njegov gaf od sinoć, koji je za svaku osudu, samo je odgovorio na pitanje: zašto Mladen Bojanić", zaključio je Kolić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)