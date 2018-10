Demokrate i URA traže od opozicije da ne prihvata plan DPS-a

Predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović neće prisustvovati sjednici Kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore na kojoj će se razgovarati o formiranju Radne grupe.

Predsjednik parlamenta Ivan Brajović je za četvrtak najavio sjednicu Kolegijuma kojoj će, osim predsjednika poslaničkih klubova, prisustvovati i lideri parlamentarnih stranaka koje nemaju klubove. To znači da će na sjednicu biti pozvani Abazović, predsjednik Demosa Miodrag Lekić, Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković i Ujedinjene Crne Gore, čiji je lider Goran Danilović nedavno podnio ostavku.

“Nećemo učestvovati u aktuelnim razgovorima o formiranju Radne grupe. Poslanicima smo dostavili Plan sveobuhvatnih izbornih i drugih reformi, kojeg su podržali zvaničnici Evopske unije, i očekujemo da ga prihvate”, kazali su iz pokreta URA.

Plan DPS-a je antievropski i antidržavni, on je isključivo partijski akt, kojim DPS pokušava izigrati izvještaje i preporuke OEBS-a i Evropske unije i njenih institucija. To im nećemo dozvoliti”, tvrdi Bogdanović

Čelnici Demokrata i pokreta URA su u junu dostavili plan Brajoviću kojim se traži formiranje ad hoc Radne grupe, ali je Kolegijum raspravljao o predlogu plana koji je ponudila Demokratska partija socijalista (DPS). Tim predlogom se, između ostalog, predviđa da Radnu grupu predvodi poslanik DPS-a kao i da u tom skupštinskom radnom tijelu bude po sedam predstavnika vladajuće koalicije i opozicije. Predviđeno je i da se odluke donose konsenzusom, kao i da tokom izmjene izbornih zakona mogu biti konsultovani predstavnici civilnog sektora i stručne javnosti.

Demokrate i URA odbili su taj predlog navodeći da se radi o falsifikatu kojim je predviđena nadogradnja a ne reforma izbornog zakonodavstva, dok su predstavnici Demokratskog fronta (DF), Socijaldemokratske partije (SDP) i Socijaldemokrata (SD) dostavili predloge za izmjenu plana DPS-a. Iako su iz Abazovićeve i partije Alekse Bečića poručili da će učestvovati samo u Radnoj grupi koja bude formirana prema njihovom planu, predsjednik Skupštine kazao je da će to radno tijelo funkcionisati i bez predstavnika Demokrata i pokreta URA. On je za “Pobjedu” kazao da izborne reforme “iziskuju spremnost na kompromis i političku viziju u interesu postizanja rezultata”.

Generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović pozvao je ostatak opozicije da ne učestvuje u Radnoj grupi koja bi bila formirana prema planu DPS-a.

“Naš plan je jedina ozbiljna priča u ovom trenutku, sve ostalo su trikovi političkih kockara koje smo prozreli još 2014. godine, kada je uz podršku DF-a došlo do izmjena izbornog zakonodavstva koje su obezbijedile DPS-u nedostižnu startnu prednost u odnosu na sve druge političke subjekte. Zato, nikada nećemo prihvatiti predlog kojeg nudi DPS, jer nije logično da bilo koji opozicioni politički subjekt prihvata predloge za stvaranje iole fer i poštenog izbornog ambijenta od strane onih koji su rekorderi i šampioni izbornih krađa, manipulacija i zloupotreba. Dakle, plan DPS-a je antievropski i antidržavni, on je isključivo partijski akt, kojim DPS pokušava izigrati izvještaje i preporuke OEBS-a i Evropske unije i njenih institucija. To im nećemo dozvoliti, jer mi nemamo rezervne partnere”, kazao je Bogdanović.

Bogdanović: Brisel traži da se radi po naše planu

Bogdanović je kazao da će Demokrate tražiti da svaka stavka njihovog plana bude sastavni dio odluke o osnivanju ad hoc parlamentarnog radnog tijela.

Bogdanović Foto: Demokrate

“Siguran sam da ćemo u tome uspjeti, jer su evropski politički subjekti uvijek potirali antievropejce i lovce u mutnom. Takva politika obmana i prevara koju forsira (Milo) Đukanović i Brajović više nema prođu. Brajović može da bira Crnu Goru u Evropi ili Crna Gora u suprotnom smjeru od smjera Unije”, kazao je Bogdanović.

