Demokrate: Izvještaj MANS-a dokaz da radimo u skladu sa zakonom

Objavljeni finansijski izveštaj Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) je još jedan od dokaza i uvjerljivih potvrda, a nakon apsolutno pozitivnih izvještaja i nalaza i Državne revizorske institucije (DRI) i Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) da Demokratska Crna Gora organizuje i realizuje materijalno-finansijsko poslovanje apsolutno u skladu sa zakonom i drugim pravnim propisima, saopšteno je iz te partije.

"Kao političkoj partiji kojoj je na prvom mjestu zaštita javnog interesa i borba za apsolutni primat principa vladavine prava, sasvim je prirodno da su nam finansijsko i materijalno poslovanje do zadnjeg centa usklađeni sa zakonom i drugim pravnim propisima, a to je potvrđeno svim izvještajima i nalazima nadležnih državnih institucija. Mi smo slobodna i pravnodržavna organizacija, koja svaki cent i stiče i troši na zakonit i pravno valjan način i to na osnovu maksimalne otvorenosti za uvid, te kao takav politički subjekt imamo i snagu, i hrabrost i volju da se borimo za oslobađanje zarobljenih institucija i beskompromisnu borbu protiv kriminala i korupcije", navode iz Demokrata.

Izvještaj MANS-a, dodaju, jedan je u nizu dokaza apsolutno zakonitog, transparentnog i društveno odgovornog materijalno-finansijskog poslovanja Demokrata, što u toj partiji smatraju zaista respektabilnim priznanjem.

"O ozbiljnosti, društvenom značaju i hrabrosti ove organizacije najboje govore društveno priznata i respektabilna istraživanja društvenih anomalija, a prije svega ona u toku prošlih lokalnih izbora u Podgorici, kao i slučajevi "Zavala", "Prva banka", "Solana", itd. Naš je cilj slobodno društvo i uspostavljanje države vladavine prava i shodno tome svojim primjerom i ponašanjem želimo kreirati visoke standarde i princip integriteta i čestitosti u javnom i političkom zivotu, te kao takav naš subjekat niko ne može prozvati niti za jedan jedini cent, a uvijek smo spremni za maksimalnu izloženost sudu javnosti", zaključuju iz Demokrata.

