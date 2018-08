Demokrate: Još jedan pokušaj diskreditacije Demokrata uz zloupotrebu institucija za političke obračune

Demokratska Crna Gora saopštila je da je Uprava policije podnijela prijavu protiv funkcionera te partije Nikole Rovčanina.

"Da su institucije i dražvni organi u Crnoj Gori zarobljeni i da svakim danom rade na smišljenom izbjegavanju uspostavljana vladavine prava, potvrđuje još jedna skandalozna odluka. Javnost je dobro upoznata sa upadom aktivista DPSa u naše prostorije u Pljevljima na prethodnim lokalnim izborima, nasilničkim ponašanjem i napadom na naše funkcionere Nikolu Rovčanina i Bojana Krvavca. Nažalost, organima gonjenja u Crnoj Gori ovaj antidemokratski, anticivilizacijski i protivpravni čin očigledno nije predstavljao problem jer je blagovremena reakcija izostala, sve do danas. Taman kada smo očekivali da je Uprava policije odlučila da pokrene postupak protiv počinilaca, uslijedila je skandalozna prekršajna prijava. Umjesto da gone izvršioce ovog napada, Uprava policije podnosi prijavu protiv napadnutog funkcionera Demokratske Crne Gore Nikole Rovčanina, koji je bio žrtva događaja i koji je izbjegao nanošenje povreda samo zahvaljujući smirenosti i razumu prisutnih članova Demokrata", saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

Demokrate su saopštile da je neshvatljivo da Uprava policije napadače rehabilituje, a napadnutog okrivljuje.

"Neprihvatljivo je da državni organ pravda, odnosno pokušava ublažiti nasilničko ponašanje, upad u prostorije najjače opozicione partije, prijetnje i fizičke napade na način što otužuje čovjeka prema kome je taj napad bio usmjeren. Nepojmljivo je da Uprava policije prihvata svjedočenje organizovane grupe napadača, da su primjenili silu zato što su navodno isprovocirani, što apsolutno nije tačno. A sve i da je to tako, Uprava policije ovakvom odlukom pravda počinioce ovog brutalnog napada i smatra osnovanim to što su „uzeli pravdu u svoje ruke“. Napominjemo da je Osnovni državni tužilac u Pljevljima, uprkos postojanju video zapisa koji je obišao Crnu Goru, na kome se jasno vidi nasilničko ponašanje napadača, njegovo stanje jake razdraženosti i namjera za fizičkim obračunom i nanošenjem povreda, ocijenio da u radnjama okrivljenog nema elemenata krivičnog djela. I taman kada smo pomislili da je to vrhunac sramote pravosudnih organa, uslijedila je prekršajna prijava protiv Nikole Rovčanina koji je napadnut i koji je u svakom pravnom i logičnom smislu oštećeni", saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

Kazali su da je veoma interesantan momenat podnošenja ove prijave, koji je uslijedio samo dan nakon diskusije Rovčanina u Skupštini opštine Pljevlja.

"Dakle, prijava je pokrenuta, kada je Rovčanin u diskusiji najavio da će Klub odbornika Demokrata protiv Đačića pokrenuti postupak osporavanja odluke o izboru za predsjednika opštine, imajući u vidu da je pravosnažno osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja funkcije predsjednika On je tom prilikom raskrinkao DPS argumentovano upoznavajući javnost sa svim zloupotrebama kojima je prekrojena izborna volja građana Pljevlja, posebno se fokusirajući na sraman čin napada na prostorije i funkcionere Demokrata kao šamar savremenim Evropskim tekovinama i civilizacijskim dostignućima. Očito da je ova diskusija dodatno isprovocirala Đačića, koji je iz uloge pravosnažno osuđenog za krivično djelo ugrožavanja sigurnosti, prešao i u ulogu nalogodavca pravosudnim organima za protjerivanje i optuživanje političkih neistomišljenika", saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

Dodaju da "ova skandalozna odluka Uprave policije nije izolovana i predstavlja samo nastavak besmislenih optužbi protiv funkcionera najjače opozicione partije u Crnoj Gori."

"Napominjemo i slučaj kada je podignuta prekršajna prijava i protiv generalnog sekretara Demokrata, Borisa Bogdanovića, koji je prijavio vršenje krivičnih djela u Herceg Novom. Da ne znamo da postoji neodoljiv upliv politike jedne partije i jednog čovjeka u sve institucije sistema, a naročito u one koje imaju obavezu da se staraju o zaštiti prava i sloboda građana, odluka hercegnovskog odjeljenja Suda za prekršaje u Budvi da vodi prekršajni postupak protiv Borisa Bogdanovića, generalnog sekretara Demokrata, zato što je sprečavao lice u vršenju krivičnog djela, bila bi skandalozna i za svaku osudu. Ovako, i dalje je skandalozna, ali ne predstavlja iznenađenje. Međutim, predstavlja razlog za zabrinutost kada Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom "ladno" odbaci krivičnu prijavu poslanika Šaranovića protiv izvjesnog Lekovića, zbog toga što je počinio krivično djelo iz člana 186 stav 1 KZCG, a što se vrlo lako može utvrditi uvidom u video snimak kao dokaz koji je dostavljen uz prijavu, dok se, sa druge strane, ulazi u postupak protiv visokog funkcionera Demokrata zbog toga što je Lekovića sprečavao u vršenju naznačenog krivičnog djela. Očito da DPS pokušava da rehabilituje napadače, ublaži i revitalizuje njihova sramna ponašanja, potpuno besmislenim i neosnovanim optužbama prema oštećenima. Iz ovakvih pokušaja opravdaanja i „pranja“ jasno se primjećuje ko stoji iza nasilnika i napadača, i u Pljevljima i na Cetinju i u Mojkovcu i u Herceg Novom. Ali, uprkos ovakvim protivpravnim pokušajima diskreditacije naših funcionera i zloupotrebe državnih organa u političke obračune, poručujemo im da nema te sile koja može zaustaviti naše funkciore, aktiviste i članove na putu istine, na putu borbe za promjene i na putu uspostavljanja vladavine prava u Crnoj Gori", zaključeno je u saopštenju.

