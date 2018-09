Demokrate: Kotorski DPS nastavlja da uveseljava javnost svojim saopštenjima

Kotorski odbor Demokrata saopštio je da kotorski odbor DPS-a nastavlja da uveseljava kotorsku i crnogorsku javnost svojim saopštenjima.

Oni su reagovali na saopštenje kotorskog DPS-a, u kojem se navodi da je "kotorski parlament najgori u državi".

"Opštinski odbor DPS Kotor, ili barem ono što je ostalo od njega nakon niza poraza i samosramoćenja, nastavlja da uveseljava kotorsku i crnogorsku javnost svojim saopštenjima. Iako bi se najradije nasmijali ovakvim verbalno-grafičkim bravurama kakve su dostojne njihovog bivšeg koordinatora Svetozara Marovića, moramo radi njih samih da ih podsjetimo na nekoliko činjenica. Uprkos DPS tvrdnjama da ne postoji parlamentarna većina u Kotoru, za članove svih frakcija kotorskog DPS-a jedino je zajedničko što znaju da većina postoji, a da oni nisu dio nje, niti će u Kotoru ikada više biti. Teza o tome da ne komuniciramo između sebe je još dalja od istine, ali je utoliko bliža stanju unutar DPS, gdje ne razgovarate jedni sa drugima, a šef iz Podgorice nakon nezaboravnog polupraznog skupa u Kotoru i još nezaboravnijeg govora vašeg lokalnog predsjednika neće ni da čuje za vas", saopštile su kotorske Demokrate.

U saopštenju se dodaje da povodom uspješnosti “pilot projekta”, "podsjećamo da je vaše vršenje vlasti predstavljalo veoma uspješan projekat, ali samo za vaše šefove u Podgorici i njihove lične interese, pa vam stoga, umjesto što se samoproklamujete kao mjerilo uspješnosti, preporučujemo mirovanje u zasluženim opozicionim klupama."

"Takođe, na vašem mjestu nikada ne bismo govorili o radu parlamenta, bilo kojeg i bilo gdje. Očigledno je po vašem mišljenju parlament kotorski bolje radio kada ste usvajali odluke štetne po grad ili onda kada ste u zajedničkom zločinačkom poduhvatu sa vašim ministrima usvajali plan Kostanjice zbog kojeg danas cijeli svijet gleda na stanje Kotora. Nejasno vam je da ljudi mogu da imaju svoje mišljenje i da o tome razgovaraju i diskutuju i da za to treba vrijeme, jer vam je svaka odluka, pa i one o predsjedniku odbora, diktirana. Kad smo već kod priznanja, biće i za njih vremena, pa ćete priznavati ko je sklapao štetne ugovore, ko je kriv za dospjele dugove, ko je odgovoran za desetine a potencijalno i stotine hiljada eura naknada i štete koje trpe naša javna preduzeća. Izbori će u Kotoru biti u redovnom terminu, 2020. godine. Uostalom, kada god bili izbori, ukoliko se do tada održite kao partijska organizacija i nastupite jedinstveno a ne u tri-četiri frakcije, bićete potučeni do koljena", zaključili su iz kotorskog odbora Demokrata.

