Demokrate: Lokalna vlast u Plužinama bahato troši oko 20.000 eura povodom Dana opštine

Opštinski odbor Demokratske Crne Gore Plužine svim građanima Plužina čestitao je Dan opštine 4. avgust.

"Poštovani sugrađani, ovim putem želimo da vam čestitamo praznik, ali i da skrenemo pažnju na rasipnički odnos lokalne samouprave prema novcu koji pripada svim građanima Pive. Dok većina stanovnika naše opštine živi na ivici siromaštva, dok imamo značajan broj nezaposlenih, dok je naša omladina prinuđena da koru hljeba zaraduje širom Crne Gore, regiona pa i šire, neodgovorna lokalna vlast bahato troši oko 20.000 eura povodom Dana opštine. Moramo naglasiti da 20.000 eura za proslavu Dana opštine nisu potrošile ukupno opštine Budva, Kotor, Herceg Novi, koje su mnogo veće i razvijenije opštine od Plužina. Većina tog novca potroši se na jelo i piće u restoranu ''Sočica'' koji u zakup drži sestrić predsjednika opštine Mijuška Bajagića. Isti je svojevoljno, bez tendera i obaveznih zakonskih procedura, izabrao restoran svog sestrića za organizaciju svečanog ručka povodom Dana opštine. Prošle godine taj ručak za Dan opštine koštao je građane Pive preko 12.000 eura u tom istom restoranu. Za ovih, preko 20.000 eura koji koštaju građane Pive, mogla su da se otvore najmanje dva radna mjesta za našu omladinu", saopštili su iz plužinskog odbora Demokrata.

Demokrate koriste ovu priliku da "vas obavijestimo da kao odgovorni ljudi koji žele da rad lokalne uprave bude zakonit i transparentan nećemo prisustvovati svečanoj sjednici kao ni "svečanom ručku", kako bi skrenuli pažnju vama, dragi sugrađani, kao i nadležnim državnim organima na kršenje zakona, samovolju i sebičluk."

"Naime, po svim mogućim pisanim i nepisanim pravilima ni jedan funkcioner, pogotovo ne Predsjednik opštine, ne bi smio da novac građana troši kod sebe, svojih članova porodice i bliskih rođaka. Nažalost, ispostavilo se ovih dana da gospodin Bajagić i njegovi poslušnici, kao što je predsjednik SO Petar Mitrić, uzimaju pravo i pravdu po svojoj volji, nepoštujući ni zakon, ni Statut ni Poslovnik što su najbolje pokazali na prethodno održanoj sjednici SO gdje su svojom silom većine grubo prekršili pomenute zakone i nijesu dozvolili, iako to zakon jasno propisuje, da shodno stranačkoj zastupljenosti Demokrate imaju svoje predstavnike u Odborima. Iz svih tih razloga nećemo da budemo dekor privatne opštine, već dio naroda", zaključeno je u saopštenju.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)