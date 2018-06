Demokrate: Najava rušenja na Marezi prvi znak da se šerif vratio u grad

Najava rušenja kuće građanina Podgorice, Aleksandra Mitrovića, inače komšije bivšeg gradonačelnika Podgorice, jedan je od prvih znakova da se šerif vratio u grad i ponovo počeo da učvršćuje mit o svojoj bahatosti po kojoj su poznati i on i režim čiji je on jedan od reprezentativnijih i najdosljednijih predstavnika, saopštili su iz Demokratske Crne Gore.

Mugoša komšiji sa Mareze prijeti rušenjem kuće? >>>

"Kao u nekom vestern filmu, povratkom šerifa, u grad se vratio i strah, koji je opravdan na više nivoa. Treba li reći da Mugošino prisustvo u Podgorici, potencijalno, predstavlja opasnost za svačiju kuću i sve zgrade u Podgorici, jer je, ne zaboravimo, Miomir Mugoša komšija svih Podgoričana, tako da nijedan građanin glavnog grada nije pošteđen od potencijalnog ispoljavanja njegove bahatosti i sklonosti ka bezakonju. Krajnje groteskno zvuči sve što se zna o ovom slučaju, međutim, Mugi ne bi ni bio Mugi da svoju sklonost ka bahatosti u svakoj prilici ne razvije do hiperboličnih razmjera. Zamišljamo Mugošu kako, u pratnji inspektora, obilazi naselje u kojem živi Mitrović i prijeti kako će mu biti srušena kuća i ne možemo a da se ne zapitamo iz koje je priče ispao, pošto ovakvi prizori teško da mogu imati uporište u realnosti. Ako je i od crnogorske stvarnosti, mnogo je", navode Demokrate.

Ocjenjuju da je jednako problematična i pojava inspektora koji se, kako navode, pojavljuju u ulozi Mugošinih saučesnika i pomagača u bahatosti.

"O kakvim inspektorima je ovdje riječ? Ko su inspektori kojima može biti dopušteno da udovoljavaju hirovima jednog bahatog i destruktivnog pojedinca? Da li je riječ o nekim Mugošinim privatnim inspektorima ili inspektorima zarobljene države koji njegovim monstruoznim naumima stoje na usluzi? Bez obzira na to o čemu se radi, Miomir Mugoša nije problem samo Aleksandra Mitrovića, kojem bivši gradonačelnik hoće da sruši kuću. Mugoša je problem svih građana zato što bi bilo kad, ako mu se prohtje mogao zatražiti rušenje bilo čije kuće, bilo koje zgrade, bilo kog mosta, bilo čega što je ljudskim rukama stvoreno na teritoriji Podgorice. Mogao bi, ako bi mu to bilo dozvoljeno. Najgore je to što se čini da Mugošino bezakonje nema ko da obuzda, nadležni ne reaguju u njegovom slučaju, skrštenih ruku sjede dok on nastoji da obezbijedi da njegova sestra bude distancirana od svojih komšija toliko i toliko metara. Ta potreba za otuđivanjem od komšija, od stvarnosti, to je tek patologija, par excellence, ali njome se mi ne želimo baviti jer se ne smatramo nadležnim za ovaj slučaj", piše u saopštenju.

"Ono što želimo ovim saopštenjem jeste da svim podgoričkim građanima ukažemo na ovu pojavu, da ih upozorimo na moguću opasnost da će se jednog jutra probuditi u ruševini jer je, eto, tako došlo Miomiru Mugoši, ali i da, prije svega Mitrovićima, a onda i svakom građaninu Podgorice poručimo da se bahatosti i bezakonju tzv. šerifa, slobodno suprotstave na sve zakonom dozvoljene načine, ne plašeći se, ni najmanje, njegove arogancije, jer se iza sve te sile koju javno manifestuje krije jedna obična politička kukavica koja će za sve svoje drskosti, uključujući i ovu posljednju, ispoljenu prema Mitrovićima, morati kad-tad da odgovara", dodaje se.

