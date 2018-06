Demokrate: Pinjatić perfektno ilustrovao kako DPS zloupotrebljava sredstva poreskih obveznika

Demokratska Crna Gora saopštila je da izjave Đorđija Pinjatića u emisiji Načisto na TV Vijesti teško da su mogle bilo koga iznenade.

"Izjave Đorđija Pinjatića koje je crnogorska javnost mogla da čuje u emisiji Načisto uvaženog novinara Petra Komnenića teško da su bilo koga u Crnoj Gori mogle da iznenade, jer je u njima sadržano sve ono što o nedemokratskim mehanizmima aktuelne crnogorske vlasti ionako, bez izuzetka, zna svaki crnogorski građanin. Ipak, Pinjatićev iskaz sadrži jedan momenat koji je izuzetno bitan za bolje razumijevanje načina na koji funkcioniše DPS, koji se sastoji u tome da u ovoj prilici DPS nije optužen ni od koga spolja za neljudska postupanja sa ljudskim dušama, već iznutra – od samih aktera ovih procesa. Pinjatićeve izjave su, dakle, svojevrsna autodijagnoza DPS-a, do koje je kad-tad moralo doći. Ne ulazeći u motive Pinjatićeve odluke da o ovome progovori, jer bi to razvodnilo cijelu priču, moramo primijetiti da je proradio princip „rekoh i spasih dušu svoju“, i u narednom periodu treba očekivati da će biti još Pinjatića, jer su grjehovi koje prema crnogorskom građanstvu nosi organizovana kriminalna grupa preveliki za pleća svakog čovjeka koji ima savjest. U emisiji Načisto, u iskazu bivšeg poslanika DPS-a i šefa kluba odbornika DPS-a u Budvi, čuli smo više suštinskih poruka od kojih se, prosto, ne zna koja je od koje slikovitija za razumijevanje načina na koji DPS već godinama vlada u Crnoj Gori", saopštile su Demokrate.

Demokrate su kazale da je "Pinjatić perfektno ilustrovao kako DPS zloupotrebljava sredstva poreskih obveznika i njima - zar neko uopšte sumnja - kupuje glasove."

"Uvođenjem principa trgovine ljudskim dušama, DPS je potpuno ukinuo demokratski princip da se građani na izborima opredjeljuju s obzirom na kombinaciju učinaka vlasti u prethodnom mandatu i programa predočenih u izbornoj kampanji. Hajde da se zapitamo kako bi bilo moguće da DPS ostvaruje izborne trijumfe u najsiromašnijim sredinama da nije onog što je kod Komnenića saopštio Pinjatić?Od Pinjatića smo čuli i to da se DPS ne odnosi neljudski samo prema protivnicima svoje politike, već i prema svojim podržavaocima među kojima, takođe, ima „žrtvene jarce“, kako se izvolio izraziti Pinjatić, kada posluže svojim, po svoj prilici, jednokratnim namjenama, kao i to da se kadrovi DPS-a često stavljaju u funkciju pogrešnih tragova za nadležne institucije kako istrage ne bi kojim slučajem dovele do mozgova cijelih operacija. Pinjatićev intervju se može čitati i na taj način: kao očajnički pokušaj vapijućeg glasa da pozove nekoga Upomoć! i da pritajeno, u značajnoj mjeri nemuštim jezikom, poruči ono što je već svima jasno, a to je da su svi dosad optuženi i osuđeni zapravo samo bili puki izvođači radova za vrhovnog kriminalca i obični pioni na njegovoj tabli. Ova nemuštost insajdera u slučaju Zavala je nešto što nakon cijelog intervjua ostavlja gorak ukus u ustima upravo zbog svoje suštinske izlišnosti. Zar mu je malo bilo što je odležao godinu dana u zatvoru, pa se i dalje, uz primjetne ograde u svojim iskazima, maglovito izražava u odnosu na svoje doskorašnje kolege iz DPS-a, očigledno braneći neodbranjivo? Čemu to kad javnost od njega nije mogla doznati nešto više od onog što ionako vrapci u Crnoj Gori znaju, osim još jednog svjedočanstva kao potvrde kriminalne prakse DPS-a", kazale su Demokrate.

U saopštenju se dodaje da ipak, "i pored Pinjatićeve težnje da sakrije istinu o svim događajima, koja, paradoksalno, postoji paralelno sa težnjom da se sve o slučaju Zavala otkrije, što se može razumjeti kao posljedica Pinjatićeve emotivne ambivalencije prema svojim prijateljima i neprijateljima, kako bi ih, misleći na potpuno iste ljude, nazvao Svetozar Marović, bivši poslanik DPS-a saopštio je dovoljno da bi nadležne institucije u Crnoj Gori, da se za išta smatraju nadležnim, morale pod hitno da reaguju."

"Pošto to nije slučaj, moraćemo i dalje da čekamo trenutak u kojem će još ponekom funkcioneru DPS-a proraditi pokajnički impuls, nakon kazne. Takođe, ostaje i mogućnost da onima čije su se duše kupovale od prljavog novca dozlogrdi sopstvena uloga Đukanovićevog topovskog mesa za bitke sa sistemom demokratskih vrijednosti, adekvatnim za jednu evropsku državu u 21. vijeku. Uvjereni smo da se trenutak kolektivne crnogorske katarze neumitno približava, a Pinjatićeva sinoćnja ispovijest samo je jedno od znamenija koja na tu neumitnost ukazuju", zaključile su Demokrate.

