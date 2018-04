Demokrate predale listu u Kolašinu, Bečić: Ispunićemo sva obećanja

U susret predstojećim lokalnim izborima, koji će se i u Kolašinu održati 27. maja ove godine, Demokratska Crne Gora je predala Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK) Kolašin Izbornu listu "Aleksa Bečić – Demokrate - Pobjede, a ne podjele – Dođi kući, jer imamo plan za moderan grad", saopšteno je danas iz te partije.

U saopštenju se dodaje da se na izbornoj listi nalazi 31 kandidat za odbornika, koje predvodi Vladimir Martinović, diplomirani pravnik.

Iz te partije su kazali da je predaji liste, pored odborničkih kandidata, prisustvovao je jedan broj visokih funkcionera Demokratske Crne Gore, na čelu sa predsjednikom te partije Aleksom Bečićem.

Predsjednik Demokrata, Aleksa Bečić, rekao je da će Demokrate ispuniti sva obećanja, i da će kao nosioci nove vlasti realizovati sve što je zacrtano u Programu.

"To nije nešto što je naše proizvoljno tumačenje, to nije nešto što je pod znakom pitanja, to je ono što vam obećavam, to je ono što vam tvrdim, jer kako smo dali riječ u primorskim opštinama, tako vam dajem riječ i danas. Demokrate će nakon 27. maja predvoditi lokalnu vlast u Kolašinu. Mi to možemo, mi to zaslužujemo, mi imamo podršku građana i spremni smo da izađemo u susret onome što su njihova očekivanja, ali i zaista brojnim izazovima, imajući u vidu probleme i dubioze koje neminovno postoje", poručio je Bečić.

Bečić se kako je saopšteno iz Demokratske Crne Gore osvrnuo i na onaj ključni, strateški i egzistencijalni problem ljudi sa ovoga područja, a to je raseljavanje, masovne migracije i prije svega odlazak onih koji su baza svakog sistema, a to su mladi ljudi.

"Želimo to da zaustavimo. Treba nam pomoć i građana Kolašina i onih ljudi koji su otišli. Naša vrata su vam otvorena, naša ruka vam je pružena. Ovo su vaša ognjišta, ovo je vaš grad. Mi moramo zajednički da stvaramo temelje za mnogo ljepšu i mnogo drugačiju budućnost. Znamo šta vas je motivisalo da pođete. Imali ste razloga, imali ste opravdanja, sistem je degradiran, natjerao vas je na to, ali evo ekipe čistih ljudi, stručnih ljudi, energičnih ljudi koja je spremna da zajedno sa vama gradi mnogo ljepšu budućnost", naglasio je Bečić.

"Kolašin je grad svih građana, ovo je država svih nas i zajedno moramo naprijed. Zato, dođi kući, jer imamo plan za moderan grad. Čekamo te!", poručio je Bečić.

Martinović je istakao da Demokrate kako u Kolašinu, tako u cjeloj Crnoj Gori predstavljaju jednu novu političku vrijednost, a potvrda toga je i sama lista koju čine 30 odsto visokoškolaca, 30 odsto studenata i 30 odsto žena.

On se osvrnuo i na kampanju, rekavši da će Demokrate voditi isključivo pozitivnu i modernu kampanju.

"U fokusu naše kampanje će biti životni problemi građana Kolašina i nećemo dozvoliti da nas bilo ko uvuče u političko blato u kojem sami plivaju punih 30 godina. Ono što će nam biti prioritet jeste svakako da nećemo dozvoliti da se Demokratska partija socijalista sa svojim satelitima vrati na vlast u Kolašinu, ali isto tako želim da obećam građanima Kolašina da ćemo buduću vlast konstituisati isključivo na demokratskim i principijalnim osnovama", poručio je Martinović.

