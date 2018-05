Demos Bar: Bilo bi strašno da nema saobraćaja između Bara i Barija

Barski odbor Demosa saopštio, povodom ponovnog saobraćanja feribota "Dubrovnik" na relaciji Bar-Bari-Bar, da to nije održavanje tradicionalne linije, već krpljenje.

"Ponovo je na liniji Bar-Bari počeo da saobraća feribot “Dubrovnik” hrvatske “Jadrolinije! Kakvo osećanje vam izaziva ova vijest! Malo vam para uši? Naravno da para! Barani su naučili da decenijama slušaju drugačije vijesti: “Nakon redovnog remonta u Brodogradilištu Bijela, feribot “Sveti Stefan” ponovo je zaplovio na svojoj redovnoj liniji između dvije obale Jadrana….” Bješe nekad… Nema više “Sveca”. Prije dvije godine ukinuta mu je klasa. Prestao je saobraćaj na liniji koja je uspostavljena davne 1965. godine! Malo koja zemlja bi sebi dozvolila takav luksuz. Naša jeste! Naravno, podrazumijeva se zahvalnost susjedima i upravi “Jadrolinije” koja od prošle godine – kako kažu predstavnici “Barske plovidbe” - održava tradicionalnu liniju. Bilo bi strašno da nema saobraćaja između Bara i Barija. Ali ovo ustvari nije održavanje, ovo je krpljavina. O održavanju tradicije moći će da se govori samo kada bude saobraćao naš brod. Linija Bar-Bari i “Sveti Stefan” su jedno! Dakle, radi se o poslovnoj saradnji od obostranog interesa, o dobrim poslovnim odnosima i mogućnosti da se saradnja širi i unaprjeđuje, opet na obostrano zadovoljstvo i interes. A da se radi o interesu potvrdio je i predstavnik riječke kompanije, koji je napomenuo da su pregovori o saradnji u 2018.godini bili teški. To nije ništa čudno i loše. Samo ističemo da se radi o uobičajenom poslu. Ni manje ni više od toga. I nema ništa sporno u obilježavanju početka ovogodišnje saradnje prigodnom svečanošću", saopštili su iz barskog Demosa.

U saopštenju je rečeno da je pitanje, međutim, da li nastavak obične poslovne saradnje zavrjeđuje “udaranje na sva zvona”, "svečanost sa zvanicama među kojima su ambasador Hrvatske i predsjednik Opštine Bar sa svitom. "

"I obavezno novinari. Ako vijest nije u svim medijima, kao da se ništa nije ni dogodilo. A izbori samo što nisu. Šta, ustvari, slavimo? To što na liniji kojom je plovio naš “Svetac” sad plovi brod druge države?

Mada ih dobro znamo, od predstavnika Opštine ipak smo očekivali nešto pristojnosti i elementarnog osjećaja za mjeru. Nije ovo prilika ni za malu, kamo li za veliku pompu. Naprotiv. Podaci o rezultatima ostvarenim od otvaranja linije – dva ipo miliona putnika, 450 hiljada automobile, sto hiljada kamiona i trejlera - otvara neka važna pitanja: Ko je upropastio “Prekookeansku plovidbu”, njenu flotu i svu imovinu? Zašto mjerkanje pogodnog feribota koji bi zamijenio “Sveca” traje toliko dugo? Podsjećamo vas na podatke, izrečene na nedavnoj tribini koju je organizovao DEMOS: “Vlast je širila laž da je flota nestala u sankcijma. Brodovi su popravljeni i plovili su od 1997. do 2002. godine. Takozvana revitalizacija, koia je “jela” budžet države, upropastila je “Prekookeansku plovidbu”. Uzimani su krediti, popravljani brodovi, a onda prodavani duplo jeftinije… Nisu izgubljeni samo brodovi, već i stručni pomorci, nekretnine, poslovni prostori, predstavništva, marina… Za proteklih 28 godina napravljene su milijarde štete…”Ko je to učinio? Pa državni vrh koji su, tada kao i sada, činili DPS i koalicioni partneri! Ista ta adresa odgovorna je i što se gnjavi sa kupovinom novog feribota. Merka se godinama, kao da kupijemo supersonični avion najnovije generacije! Za to vrijeme, iz obližnjeg Drača svakodnevno prema italijanskoj obali plove najmanje dva feribota. Matematičari će lako izračunati ekonomske pokazatelje tih putovanja. S obzirom na razvoj i modernizaciju luke u Draču, moglo bi se desiti da, kad poslije višegodišnjeg osmatranja konačno kupimo brod, više ne bude interesovanja kao nekada, ili mi ne budemo u mogućnosti da izdržimo konkurenciju", dodaje se u saopštenju.

Iz barskog odbora su kazali da su to samo neke posljedice nestručnog i nedomaćinskog gazdovanja privrednim potencijalima Crne Gore.

"Gubitak flote je vjerovatno najveća šteta, ali ni druge nisu za potcjenjivanje. Zbog toga mi ne prestajemo da vas pitamo o katastrofalnoj privatizaciji barskih preduzeća, o rasprodaji prirodnog blaga, poput “Maljevika”i “Kraljičine plaže”, o gradnji na pjeni od mora, o skandalima sa stanovima solidarnosti i sa zgradom za zaposlene u zdravstvu i prosvjeti… Mnogo pitanja… A Vi, gospodo iz DPS-a govorite samo na zdravicama, na feštama koje učestaju pred izbore. Ozbiljnih dgovora nema, pa nema", zaključeno je u saopštenju.

