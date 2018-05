DF BP: Premijer i predsjednik opštine pokazali građanima umijeće pripovijedanja naučne fantastike

Tokom promocije vladajuće partije i njenih satelita u Bijelom Polju, premijer i predsjednik opštine pokazali su građanima svoje umijeće pripovijedanja naučne fantastike protekle noći, saopšteno je danas iz Demokratskog fronta (DF) Bijelo Polje.

"Za vrijeme govora premijera, Bjelopoljci su za trenutak pomislili da žive u nekom zapadnoevropskom gradu, u nekoj razvijenoj državi. Kada se sve završilo i kada su izašli iz bjelopoljskog Centra za kulturu, dočekala ih je surova realnost i zvuci turbo folka na koncertu za Dan nezavisnosti, koji se, gle slučaja poklopio sa promocijom DPS-a. Da spremaju još jednu izbornu prevaru građana Bijelog Polja, ne krije premijer koji nakon predstavljanja virtuelne budućnosti našeg grada prije nekoliko dana, sada kaže da će stvarati ''pretpostavke za početak rada'' po ko zna koliko puta obećanih ski centara i žičara. To nas navodi na već dobro poznati scenario da će sve obećano proći kao i fabrika čokolade, žičara i stadion na Cetinju. Odlučni su, kaže premijer, da vrate sve one koji su otišli iz Bijelog Polja. Još jedna neistina. Bijelo Polje, nažalost prednjači po broju građana koji su napustili svoj grad, a svi do jednoga su ga napustili zbog situacije u koje ih je dovela politika tridesetogodišnje vladavine DPS-a. Kako će ih vratiti, govori to da preostalim školovanim mladim Bjelopoljcima koji se nalaze na birou, vlast organizuje besplatan kurs njemačkog jezika koji su već mnogi završili. Idu čak i dotle da u svrhu nastupajućih lokalnih izbora vaskrsavaju ono što su davno uništili - Vunarski kombinat, kao i svaku ostalu proizvodnju koju je imalo Bijelo Polje prije njih. Sve to rade bez imalo stida. Čak je i aktuelni predsjednik opštine smanjio obećanih 2.000 radnih mjesta na 1.500", navodi se u saopštenju DF Bijeo Polje.

Iz tog političkog saveza su dodali da obećanjima koja nemaju granice, DPS potvrđuje samo da ne planira da napusti kontinutet kojim je vladao i do sada Bijelim Poljem.

"A to je njegovo totalno uništenje i život građana na kašičicu, tek toliko da bi imali kome da pričaju bajke na nekim narednim izborima. Mi im poručujemo da su dovoljno oni ''razvijali'' grad. Lista Demokratskog fronta u Bijelom Polju nudi ljude koji su obrazovani i dokazani u svom dosadašnjem radu. Ljudi koji, iako mladi, imaju čime da se pohvale u svojim zajednicama. Iznad svega, svi do jednog na našoj listi predstavljaju jedinu iskrenu opoziciju DPS-u u Bijelom Polju. Ekonomskim mjerama koje planiramo preduzeti nakon osvajanja vlasti, od našeg grada planiramo napraviti opštinu za ponos, a DPS poslati na smetlište istorije na kojem im je odavno mjesto. Samo to mjesto vladajuće partije garantuje građanima slobodu i prosperitet. Da bi se to ostvarilo, sve što građani treba da urade je da zaokruže listu broj 3 na biralištima u nedelju – Demokratski front BIRAJ.ODLUČI.PROMIJENI!", kazali su iz DF Bijelo Polje.

