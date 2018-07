DF: O trošku poreskih obveznika Medenica išla da se upozna sa omiljenim glumcem

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica na Međunarodnoj pravosudnoj konferenciji u Turskoj nije imala šta da kaže pa se o trošku poreskih obveznika upoznala sa omiljenim likom iz jedne turske serije i time ispunila svoju i želju svoje unuke, saopšteno je iz Demokratskog fronta.

Regionalni i turski mediji objavili su da bi glumac Burak Ozčivit mogao da dobije crnogorsko državljanstvo, a objavljena je i zajednička fotografija glumca i Medenice.

"Nakon što je Vesna Medenica od pravosuđa Crne Gore napravila tursku seriju odlučila je da se upozna sa omiljenim likom iz jedne turske serije i to o trošku poreskih obveznika i time ispuni svoju i želju svoje unuke. Dok ona ispunjava želje svojoj unuci, koju je izgleda povela sa sobom na službeni put, u sumornoj crnogorskoj realnosti većina roditelja nema uslova da ispuni ni egzistencijalni osnov svojoj djeci a vlast koju gospođa Medenica podržava i zdušno brani nas je dovele do toga da nažalost često djecu liječimo sms porukama. Očigledno da Medenica na Međunarodnoj pravosudnoj konferenciji na kojoj predsjednici vrhovnih, ustavnih, kasacionih i arbitražnih sudova iz preko 100 zemalja razgovaraju o izazovima nezavisnosti pravosuđa, nije imala šta da kaže na ovu temu, jer je poznato da je crnogorsko pravosuđe školski primjer zarobljenog i partijskog sistema, pa je tako vrijeme odlučila da popuni obilazeći šoping molove i upoznajući se sa turskim zavodnikom sa malih ekrana", navodi se u saopštenju DF-a.

Foto: Printscreen

Dodaje se da "crnogorska javnost ima priliku da sazna da je predsjednici Vrhovnog suda bilo važnije da se upozna sa Balil begom nego da brani Izvještaj o radu Sudskog savjeta za kojim već dva mjeseca propovijeda kako će sve propasti ako im se ne produži mandat pa bilo to i na protivustavan i protivzakonit način".

"Dok je gospođa Medenica ispijala čuvenu tursku kafu sa poznatim glumcem, objašnjavajući mu da joj je to najmiliji napitak, po crnogorskim gradovima i dalje bijesni rat kriminalnih klanova i u ovoj godini imamo devet mafijaških ubistava. Umjesto snažnog odgovora nadležnih institucija i obračuna sa mafijaškom hobotnicom koja ugožava bezbjednost i život običnih građana, mi kulminaciju u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije doživljavamo kroz selfi Vesne Medenice i Balil bega. Nije ni čudo što je ovaj događaj zaparao oči i zapalio maštu crnogorskih građana jer je u našim, turskim pa i dijelu američkih medija ovaj susret maltene predstavljen tako da od pada Carigrada 1453. godine pa do danas nije bilo važnijeg događaja ni za Tursku ni za Crnu Goru. Moramo priznati da je ovaj tabloidni događaj sa jedne strane dobro zabavio crnogorsku javnost dok je sa druge strane do kraja ogolio lice i naličje nosioca pravosudnih organa Crne Gore koji očigledno dok bijesni rat kriminalnih bandi, cvjeta šverc narkotika, a korupcije ima na svakom koraku, isti gledaju turske serije i ispijaju kafe, maštajući da će jednoga dana ispuniti svoj lični i profesionalni san, koji nije obračun sa svim vrstama kriminaliteta već je to upoznavanje sa glavnim glumcem omiljene serije na službenom putu. Vesna Medenica će nam sa ovog službenog puta, umjesto smjernica i uporednog iskustva u borbi protiv mafije i uspostavljanju većeg stepena vladavine prava, donijeti jedino autogram Balil bega potpisan na restoranskoj salveti", zaključuje se u saopštenju DF-a.

