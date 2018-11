DF ostaje u Skupštini: "Crna Gora na ivici građanskog rata"

Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) i poslanik tog političkog saveza u Skupštini Crne Gore Andrija Mandić rekao je večeras da se Crna Gora nalazi na ivici građanskog rata.

On je to poručio na pres konferenciji DF ispred Skupštine Crne Gore nakon što je večeras uhapšen jedan od lidera tog političkog saveza Nebojša Medojević.

Medojević je uhapšen po nalogu Višeg suda u Podgorici.

Iz DF je "Vijestima" rečeno da ostaju u Skupštini Crne Gore.

"Medojević je na prevaran način, pošto je napustio Skupštinu poslije glasanja o rezoluciji koju je predložila parlamentarna većina uhapšen i odveden u zatvor u Spužu. Očigledno je realizovana namjera Višeg suda da Nebojšu Medojevića stave u zatvor zbog toga što su procijenili da nije svjedočio onako kako su se nadali, a ovdje vidite da stoji još jedna marica koja čeka Milana Kneževića kako bi i njega poveli u zatvor", rekao je Mandić na presu.

On je dodao da je ovo skandalozna odluka.

"Mi smo zatražili hitan sastanak sa predsjednikom Parlamenta Ivanom Brajovićem i mi ćemo nakon ove konferencije otići na taj razgovor. U razgovoru s Brajovićem tražićemo da obavimo razgovor i sa predsjednikom Vlade Crne Gore Duškom Markovićem i sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Ovo je nešto što se još nikad nije desilo u Crnoj Gori, da se poslanik za izgovorenu riječ, bez skidanja imuniteta stavlja u zatvor. Ovo je prvorazredni skandal i po procjeni DF, Crna Gora se nalazi na ivici građanskog rata. To ćemo saopštiti sada predsjedniku Parlamenta, predsjedniku Vlade i predsjedniku države. Mi smo vidjeli po ovoj rezoluciji da neko želi da izazove sukobe, da neko želi da dođe do oružanih sukoba. Mi to ne želimo, mi se protivimo takvim namjerama, ali prosto život i namjere diktatora idu u pravcu građanskih sukoba. Mi se ni najmanje nismo uplašili, pošto znamo da se ni Nebojša Medojević nije uplašio, kao što se ni Milan Knežević ne plaši svega što slijedi, ali nakon razgovora sa Brajovićem ćemo se ponovo obratiti", rekao je Mandić.

On je kazao i da će poslanik DF Milan Knežević ostati u Skupštini.

"On je želio da izađe ali je dobio savjet i podršku da nam je vrlo važno da on bude u Skupštini. Da smo znali da će se ovo desiti sa Nebojšom Medojevićem, ni on ne bi napuštao Parlament. On je danas više puta tražio odgovore na jučerašnja praćenja od strane predstavnika MUP. Niko nije želio da odgovori o čemu se radi. Nijesmo vjerovali da će doći do ovoga, ovo je nešto najstrašnije što se desilo u Crnoj Gori. Mislim da neke tvrde glave precjenjuju njihovu moć i potcjenjuju otpor koji može da uslijedi u Crnoj Gori", rekao je Mandić.

Medojević je uhapšen nedugo nakon što je u Skupštini Crne Gore usvojena Rezolucija kojom su odluke Podgoričke skupštine iz 1918. proglašene ništavnim.

