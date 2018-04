DIK odbacio prigovor Bojanića kao "preuranjen"

Centar za monitoring (CeMI) sa 1.340 posmatrača i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) sa 300 posmatrača prate regularnost predsjedničkih izbora.

Ovo su neregularnosti koje su zabilježili posmatrači i prijavile partije

Hronološki pregled

21:25 Državna izborna komisijia odbacila je prigovor predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića kao preuranjen jer se morao prvo podnijeti opštinskim izbornim komisijama prema mjestima biračkih odbora, kazao je Mersudin Dautović.

On je naveo da se prigovor odnosi na to da su birači glasali bez biometrijskih dokumenata, kao i na to da predsjednici odbora nijesu dozvoljavali predstavnicima tog kandidata da unesu prigovore u zapisnik.

"Prigovori moraju da se prvo podnose opštinskim izbornim komisijama, pa tek onda nama. Članovi biračkih odbora mogu da ne potpišu zapisnik, ali moraju da obrazlože zašto to rade i na šta se odnosi njihov prigovor. nepotpisivanje zapisnika nije smetnja za utvrđivanje rezultata glasanja na tom biračkom mjestu, osim ako s ene utvrdi da su primjedbe zbog kojih nije potpisan opravdan. Tada opštinske izborne komisije ili DIK razmatraju da li je povrijeđen zakon i da li je potrebno ponavljanje glasanja na tom mjestu", kazao je Dautović.

19:51 Na biračkom mjestu 11- ŽENSKI FRIZERSKI SALON "LUNA" u Podgorici, birač je u glasačku kutiju ubacio listić sa kontrolnim kuponom, čime je došlo do kršenja člana 85b Zakona o izboru odbornika i poslanika, kazali su iz CeMI-ja.

19:50 Na biračkom mjesto 77 JZU DOM ZDRAVLJA "STARI AERODROM" u Podgorici su istovremeno prisutni predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik, saopšteno je iz CeMI-ja.

19:40 Аktivista Demоkratskоg frоnta Bоžidar Čabarkapa napadnut je danas оkо 18 časоva u naselju Balibegоvо brdо u Pljevljima оd strane aktivista DPS-a, u čijem se društvu nalaziо i pоslanik DPS-a Danijel Živkоvić, saopšteno je iz Demokratskog fronta. Čitajte opširnije >>>

18:53 Biraču nije omogućeno glasanje na biračkom mjestu 71 u Baru - OŠ "Meksiko" usljed neprepoznavanja ličnog dokumenta od strane uređaja za elektronsku identifikaciju.

"Uprkos neospornoj mogućnosti da mu se utvrdi identitet putem vizuelne identifikacije, biraču je onemogućeno glasanje. Na ovaj način, uskraćeno mu je aktivno biračko pravo", navode iz CeMi-ja.

18:43 Na glasačkom mjestu BM14B- JP CENTAR "Morača" u Podgorici glasanje se nesmetano odvija iako birački odbor u popodnevnim satima radi u nepotpunom sastavu, što podrazumijeva odsustvo jednog člana biračkog odbora i njegovog zamjenika, saopšteno je iz CeMI-ja.

"Time je prekršen član 35 Zakona o izboru odbornika i poslanika", kazali su iz CeMI-ja.

18:38 U toku cijelog izbornog dana, u kući u Nedakusima u Bijelom Polju koja se nalazi u blizini tri biračka mjesta - 28, 29 i 30, osnovano se sumnja da se vrše krivična djela na način što se kupuju lične karte i dijeli novac u svrhu glasanja za predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića, saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

U saopštenju Demokrata se dodaje da s obzirom na to da se radi o krivičnom djelu, a da je neprijavljivanje krivičnog djela takođe krivično djelo, funkcioneri i aktivisti bjelopoljskih Demokrata su na poziv mještana došli na lice mjesta.

"Stajali smo na javnoj površini preko puta tog objekta i primijetili veći broj građana koji ulaze u pomenuti objekat. Nikakvu vrstu komunikacije nijesmo imali sa njima, niti smo svojim prisustvom ugrozili njihovu bezbjednost, već smo samo mirno stajali, što je dovelo do toga da je objekat zatvoren i da je izborni inženjering od strane DPS aktivista prekinut. Nakon nekoliko minuta, na pomenutom mjestu, pojavili su se pripadnici MUP-a po prijavi ljudi koji su kupovali lične karte. Nakon nekoliko minuta došla je policija i privela nas na informativni razgovor. Jasno se da zaključiti da smo morali biti sklonjeni sa te lokacije, da bi oni neometano mogli da nastave svoje kriminalne radnje. Nakon našeg odlaska u stanicu policije dobili smo informaciju da se upravo to i desilo", navodi se u saopštenju Demokrata Bijelog Polja.

18:22 Došlo je do prekida glasanja u trajanju od 30 minuta na biračkom mjestu 105 - Dom omladine "Gornja Gorica" zato što su članovi biračkog odbora ušli u verbalni konflikt, saopšteno je iz CeMi-ja.

"Ovoj situaciji je prethodilo onemogućavanje glasanja putem pisma jednom biraču zato što je ispred njegove kuće bila istaknuta crnogorska zastava. Nakon toga je ovaj birač, inače stariji gospodin, došao sa sinom na biračko mjesto i glasao", navodi se.

18:15 PR koordinatorka CeMI-ja, Teodora Gilić, kazala je da je tokom izbornog procesa primijećen određen broj nepravilnosti.

"Podgorica biračko mjesto 74C - JU OŠ "OKTOIH" i Herceg Novi biračko mjesto 39 - Zelenika 1 - biračima nije omogućeno glasanje usljed neprepoznavanja ličnog dokumenta od strane uređaja za elektronsku identifikaciju, uprkos nespornoj mogućnosti utvrđivanja identiteta birača putem vizuelne identifikacije. Na ovaj način, navedenim biračima uskraćena je mogućnost da glasaju (član 68b)", navela je Gilić.

Ona je pojasnila da ti slučajevi upućuju i na nejednaku praksu članova biračkih odbora, "koji su u nekim slučajevima dozvoljavali biračima glasanje usred onemogućene elektronske identifikacije birača".

"Herceg Novi biračko mjesto 26 -TOPLA 3 - dijete je uz prisustvo roditelja, a u njihovo ime, zaokružilo broj na glasačkom listiću i nakon toga ubacilo listić u glasačku kutiju, pri čemu je izostala reakcija biračkog odbora; Rožaje biračko mjesto 9 - BAŠČA - uočeno je kršenje pravila zabrane upotrebe elektronskih uređaja za komunikaciju na način što je jedan od članova biračkog odbora koristio mobilni telefon. (u suprotnosti sa članom 71A Zakona o izboru odbornika i poslanika)", rekla je Gilić.

Ona je kazala da su u Podgorici na biračkom mjestu 25-A JU OŠ "Vladimir Nazor" CeMI-jevi posmatrači uočili da se na četiri kontrolna kupona potpisao samo predstavnik opozicije u biračkom odboru.

"Time su prekršena pravila izborne procedure (član 68b stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika), odnosno nije uvažen princip pariteta vlasti i opozicije prilikom potpisivanja kontrolnih kupona", pojasnila je Gilić.

Ona je rekla da su u Baru na biračkom mjestu 17- mjesna zajednica "stari bar" posmatrači CeMI- ja uočili propagandni materijal na udaljenosti od 20-ak metara od biračkog mjesta, "čime je prekršen član 69, stav 6 Zakona o izboru odbornika i poslanika".

"U Budvi na biračkom mjestu 9- HOL ZGRADE "AKADEMIJA ZNANJA" DOO posmatrači CeMI-ja su uočili da su članovi biračkog odbora glasno potvrdno odgovorili na pitanje nepoznat osobe da li su dva birača iskoristila svoje biračko pravo. Ovim je povrijeđen princip tajnosti glasanja; u Nikšiću na biračkom mjestu 13 - Školski centar- stara zgrada usljed kraćeg odsustva predsjednika biračkog odbora, njegovu poziciju je zauzeo posmatrač sa tog biračkog mjesta. Tako je posmatrač umjesto predsjednika biračkog odbora u jednom slučaju provukao ličnu kartu glasača kroz sistem za elektronsku identifikaciju birača, čime je došlo do kršenja člana 68 b Zakona o izboru odbornika i poslanika", navela je Gilić.

Ona je kazala da je u Nikšiću na biračkom mjestu 97- DOM STARO SELO jedan od članova biračkog odbora tražio i dobio odgovor od ostalih članova biračkog odbora o tome da li su pojedini birači iskoristili svoje pravo glasa, čime je prekršen član 71a Zakona o izboru odbornika i poslanika.

"U Nikšiću na biračkom mjestu 15 - DOM MZ MRKOŠNICA - član biračkog odbora koristi mobilni telefon na biračkom mjestu, čime je prekršen član 71a stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika; u Danilovgradu na biračkom mjestu 1- DANILOVGRAD I - ISTOČNI KVART kamera koja je usmjerena ka ulazu u biračko mjesto nije pokrivena, čime se krši princip tajnosti glasanja", navela je Gilić.

Ona je kazala da sve zabilježene nepravilnosti, kao i procente izlaznosti i druge informacije u vezi s izborima, građani mogu pronaći na web sajtu CeMI-ja www.izbori2018.me

"Pozivamo sve građane da uočene nepravilnosti prijave pravnom timu CeMI-ja na broj 077 600 061", istakla je Gilić.

18:01 Glasanje na biračkom mjestu BSP u Budvi biće poništeno, nakon što je predstavnik DF prijavio opštinskoj izbornoj komisiji da je na tom mjestu omogućeno glasanje jednom biraču koji nije bio upisan u birački spisak. Kako su "Vijestima" kazali u budvanskom DF-u, predsjednik biračkog mjesta iz redova DPS omogućio je da se glasa biraču iako nije bila upisana u birački spisak na tom mjestu, pozivajući se na sajt biraci.me

17:59 Izborni štab Bojanića u PV: Prekinuto glasanje dok se ne ukloni bilbord Mila Đukanovića. OPŠIRNIJE >>>

17:58 Posmatrači CeMi-ja javljaju da je član biračkog odbora naglas čitao imena glasača na biračkom mjestu 77 u Podgorici, Dom zdravlja Stari aerodrom. "Na istom biračkom mjestu-biraču koji je javno rekao za koga je glasao, listić nije proglašen nevažećim", navode iz CeMi-ja.

17:55 Dva glasača su zajedno ušla u kabinu i istovremeno glasala na biračkom mjestu 23 u Beranama.

17:54 Demokrate: Otkrili još jedan štab sa spiskovima, aktivisti DPS-a vrijeđali i prijetili. Pogledajte VIDEO >>>>

17:49 Iz Demokratskog fronta (DF) je saopšteno da je policija naredila privođenje njihovih aktivista u Bijelom Polju koji su pokušali da spriječe malverzacije aktivista Demokratske partije socijalista (DPS).

Opširnije o tome OVDJE>>>

17:21 Nepokrivena kamera primijećena je i u Danilovgradu, na ulazu u OŠ "Vuko Jovović", biračko mjesto Danilovgrad 1 i Danilovgrad 29.

Foto: PzP

16:54 Hotelska kompanija "Montenegro stars" koja gazduje hotelom Montenegro saopštila je da je gnusna laž da su u njihovom hotelu nalazi stab DPS-a. Oni su navode budvanskih Demokrata nazvali običnim podmetacinama i poručili im da “ afere traze na drugom mjestu i ne upliću njihovu kompaniju”.

16:51 Birački odbor nije odobrio osobi sa diplomatskim pasošem da pristupi vizuelnoj identifikaciji iako elektronski uređaj za identifikaciju ne prepoznaje diplomatski pasoš čime mu je uskraćeno aktivno biračko pravo. Nepravilnost se dogodila na biračkom mjestu broj 7C, u poslovnom objektu vlasništvo Zorana Adžića, saopšteno je iz CeMi.

16:47 Posmatrači GP URA u Bijelom Polju navode da je u jednoj staroj kući pronađen štab DPS-a za centar grada.

Ilustracija Foto: Filip Roganović

16:45 Kamera koja je usmjerena ka ulazu u biračko mjesto broj 1 u Danilovgradu - Istočni kvart nije pokrivena, čime se krši princip tajnosti glasanja, saopštili su iz CeMi-a.

16:36 CeMi izvještava da je član biračkog odbora na biračkom mjestu Dom MZ Mrkošnica u Nikšiću koristio mobilni telefon na biračkom mjestu.

16:34 Jedan od članova biračkog odbora na biračkom mjestu 97 u Nikšiću - Dom Staro selo tražio je i dobio odgovor od ostalih članova biračkog odbora o tome da li su pojedini birači iskoristili svoje pravo glasa. CeMi navodi da je time prekršen član 71a Zakona o izboru odbornika i poslanika.

16:18 Budvanske Demokrate saopštile su da su otkrile još jedan štab DPS-a i to u bečićkom hotelu Montenegro, gdje se nalazi i biračkom mjesto. Navode i da su primijetili nekoliko lokalnih funkcionera DPS kako ulazi i izlazi iz hotela.

16:11 Posmatrači CeMI- ja su uočili da su članovi biračkog odbora glasno potvrdno odgovorili na pitanje nepoznate osobe da li su dva birača iskoristila svoje biračko pravo na biračkom mjestu broj 9 u Budvi, hol zgrade "Akademija znanja".

15:48 Posmatrači CeMI- ja uočili su propagandni materijal na udaljenosti od 20-ak metara od biračkog mjesta broj 17 u Baru, mjesna zajednica Stari Bar.

Oni navode da je timeprekršen član 69, stav 6 Zakona o izboru odbornika i poslanika.

15:37 Čitaoci "Vijesti" šalju fotografiju podgoričke OŠ "Milorad Musa Burzan" na kojoj se vidi nepokrivena kamera ispred birališta u toj školi.

Foto: Čitalac "Vijesti"

15:34 Iz Demokratske Crne Gore su saopštili da su aktivisti te partije razbili mobilni štab DPS-a u Starom Baru.

"Tom prilikom, oduzeta je i evidencija izlazaka na glasanje na BM 60 - Biblioteka Stari Bar", kazali su iz Demokratske Crne Gore.

15:24 Prava Crna Gora navodi da je na biračkom mjestu 6A banket sala u Budvi (pored recepcije hotela Aleksandar) utvrđeno je da postoji spisak od šest birača izdat od strane MUP-a, mimo glavnog biračkog spiska.

"Ta lica dajući na uvid svoj id dokument, neće biti u mogućnosti da se u identifikuju u elektronskom sistemu kontrole birača. Navedenim licima su izdata rješenja o upisu u birački spisak 04.04.2018. godine, ali se ne nalaze u biračkom spisku. Ovdje se radi o falsifikovanim rješenjima ili o falsifikovanom glavnom biračkom spisku na način što u njemu nisu provedena rješenja MUP-a i građanima onemogućeno glasanje. Osnovano sumnjamo da se radi o izbornoj krađi", saopšteno je iz izbornog štaba Prave Crne Gore.

15:20 URA: DPS iz bivšeg lokala "Luča" vrši pritisak na birače. Pogledajte OVDJE >>>

15:18 Demokratska Crna Gora proslijedila je medijima snimak na kojem se, kako se sumnja, odvija kupovina glasova u izbornom štabu DPS-a. Pogledajte snimak OVDJE >>>

15:00 Demokratska Crna Gora saopštila je da je u Budvi u blizini OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša" navodno nalazi štab DPS-a. Prostorije u kojima je pronađen štab DPS-a nadomak osnovne škole je zapečaćen, a pripadnik policije stoji, saznaju "Vijesti".

Tvrde da simpatizeri DPS-a evidentiraju ko izlazi na glasanje i da je angažovano privatno obezbjeđenje, što su prijavili policiji. Policija je došla na kolaciju i privela nekoliko osoba radi idcentifikacije.

14:49 Na biračkom mjerstu br. 19 Galerija savremene umjetnosti "Centar", u Podgorici, birački odbor je omogućio glasanje osobi koja je umjesto važećih ličnih dokumenata imala potvrdu o izdatu od MUP, kojom se potvrđuje da su joj dokumenta ukradena i da čeka na izdavanje novih.

"I pored toga što je ispravno sprovedena procedura vizuelne identifikacije, prekršen je Zakon. Članom 80 Zakona decidno je propisano da birač dokazuje svoj identitet biometrijskom ličnom kartom ili pasošem,te da birač ne može glasati bez podnošenja dokaza o svom identitetu", saopšteno je iz CDT-a.

14:41 Posmatrači Građanskog pokreta URA javljaju da na biračkom mjestu 77c – Dom zdravlja Stari aerodrom članica iz biračkog odbora izgovara naglas imena građana koji dolaze na glasanje.

Na biračkom mjestu „OŠ Božidar Vuković Podgoričanin“ na Koniku u neposrednoj blizini biračkog mjesta okuplja se veći broj ljudi među kojima su aktivisti DPS-a sa tog područja, navode iz URA

Foto: GP URA

14:20 Čitalac "Vijesti" poslao je fotografije isprd OŠ "Oktoih" u Podgorici i kazao da kamere nisu prekrivene.

Foto: Čitalac Vijesti

13:57 U Herceg Novom u mjestu Topla dijete je uz prisustvo roditelja, a u njihovo ime, zaokružilo broj na glasačkom listiću i nakon toga ubacilo listić u glasačku kutiju. Iz CeMI-ja navode da je izostala reakcija biračkog odbora.

13:55 U Podgorici na biračkom mjestu 74 C i biračkom mjestu Herceg Novi 39 biračima nije omogućeno glasanje usljed neprepoznavanja ličnog dokumenta od strane uređeja za elektronsku identifikaciju, uprkos neospornoj mogućnosti utvrđivanja identiteta birača putem vizuelne identifikacije birača.

Na ovaj način, navedenim biračima uskraćena je mogućnost da glasaju. Ovi slučajevi upućuju i na nejednaku praksu članova biračkih odbora koji su u nekim slučajevima dozvaljivali biračima glasanje usred onemogućene elektronske identifikacije birača", saopšteno je iz CeMI-ja.

13:53 Građanski pokret URA saopštio je da su njihovi poslatrači u Ulcinju na biračkom mjestu br. 8 "OŠ Bratica" otkrili 9 listića sa istim serijskim brojem od čega su se tri već nalazila u kutiji.

"Posmatrači zahtijevali da se obustavi glasanje što je predsjednik biračkog odbora Pjetar Ljuljđuraj odbio". saopšteno je iz GP URA.

13:44 U Podgorici, biračko mjesto 69- OŠ "Vuk Karadžić" jedan od članova biračkog odbora je prilikom vršenja elektronske identifikacije birača glasnim obraćanjem saopštio ime i prezime birača, čime je došlo do kršenja Zakona o izboru odbornika i poslanika.

13:43 U Mojkovcu, biračko mjesto 5- Podbišće birač je povrijedio tajnost glasanja na način što je nakon završetka glasanja fotografisao glasački listić, a listić nije proglašen nevažećim.

13:34 Nakon prijave izbornog štaba predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića bilbord predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića koji se nalazi u neposrednoj blizini biračkog mjesta 85 Hotel Pljevlja je prekriven.

Foto: Čitalac Vijesti

13:32 Demokratska Crna Gora navodi da se u blizini dva biračka mjesta u Starom Baru "vrše zloupotrebe i nezakonitosti aktivista DPSa".

Foto: Demokratska Crna Gora

"Na velikom parkingu između dva biračka mjesta u Starom Baru, aktivisti DPS-a, koje organizuje dr Ivović, nekadašnji odbornik DPS Bar, vrše sada već uobičajeno praćenje izlaznosti romske populacije putem paralelnih spiskova. Radi se o biračkim mjestima 17 (Mjesna zajednica Stari Bar) i 60 (Biblioteka u Starom Baru), koja se nalaze u blizini kuće dr Ivovića", saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

13:13 Građanski pokret URA saopštio je da se u Bijelom Polju u blizini biračkog mjesta "Hala sportova Nikoljac", nalazi paralelni izborni štab DPS-a u kojem se, kako tvrde, dijeli novac građanima koji izlaze na glasanje.

Foto: Građanski pokret URA

Saopštili su da je slučaj prijavljen policiji i posmatračkoj misiji OEBS-a.

Foto: Građanski pokret URA

12:58 Glasačko mjesto 6A na Slovenskoj plaži u Budvi zatvoreno je jer je žena uhvaćena kako upisuje ko dolazi na glasanje, saopšteno je "Vijestima" iz budvanskog odbora DF-a. Njihovi predstavnici su saopštili da će obići to biračko mjesto.

12:49 Aktivisti Građanskog pokreta URA primjetili su nepravilnosti u Igalu, Podgorici i Beranama.

Na biračkom mjestu broj 8 – Igalo, iz obližnjeg ugostiteljskog objekta aktivisti DPS-a vode evidenciju ko od građana izlazi na biralište, navode iz URA.

Foto: GP URA

Na biračkom mjestu OŠ „Branko Božović“, ispred ulaza škole primijećen momak koji vodi evidenciju izašlih birača, kazali su iz URA.

Foto: GP URA

U Mjesnoj zajednici „Talum“ u Beranama u prostorijama te mjesne zajednice oformljen paralelni izborni štab DPS-a u kojem se kupuju glasovi, saopšteno je iz URA.

Foto: GP URA

12:27 Drago Šćepanović iz danilovgradske Opštinske komisije kazao je "Vijestima" da je član biračkog odbora ispred DPS-a blokirao jedan od ulaza na biračko mjesto Danilovgrad 3 i da su o tome obavijestili policiju.

JWPlayer video mesto

"Zagradili su sporedni ulaz u dovrište škole jer se iz štaba DPS-a vidi samo glavni ulaz i oni sa te pozicije evidentiraju ko je došao na glasanje. Zbog blokade ljudi se vraćaju i prinuđeni su da idu na glavni ulaz ", kazao je Šćepanović

12.19 U Rožajama na biračkom mjestu 22 Grahovo, birač je neposredno prije ubacivanja listića u glasačku kutiju naglas izgovorio za koga je glasao, čime je narušeno tajno glasanje.

12:05 Aktivisti mojkovačkih opozicionih partija koje su podržale kandidaturu Mladena Bojaniića za predsjednika Crne Gore, tvrde da su otkrili paralelni izborni štab DPS-a na biračkom mjestu broj 17 – Brskovo. Opširnije OVDJE>>>

12:02 Na biračkom mjestu br. 22 Trepča u Andrijevici, glasač je fotografisao listić, koji nakon toga nije poništen. Na biračkom mjestu br. 41 Desna Obala Ibra IX u Rožajama, glasač je fotografisao glasački listić, i nije dozvolio biračkom odboru da ga poništi, već ga je s kontrolnim kuponom ubacio u glasačku kutiju.

11:58 U Mojkovcu na biračkom mjestu broj 17 politički aktivisti kandidata vladajuće koalicije su ispred biračkog mjesta vodili evidenciju o biračima koji su glasali, zbog čega su aktivisti Demokrata od biračkog odbora zahtijevali da se glasanje na tom mjestu prekine.

"Do prekida glasanja nije došlo, i najavljeno je da će problem biti prijavljen OIK-u", saopšteno je iz CDT-a

11:54 Iz CDT-a su saopštili da je u prostoriji za glasanje zabranjena upotreba telefona. Navode da fotografisanje listića otvara prostor za povredu tajnosti glasanja.

Apelujemo na biračke odbore da onemoguće fotografisanje glasačkih listića, i upozore birače da takvi listići mogu biti poništeni zbog povrede tajnosti glasanja #izboriCG — CDT_CrnaGora (@CDT_CrnaGora) April 15, 2018

11:50 U Podgorici na biračkom mjestu 38A- MZ Jedinstvo birač je ubacio glasački listić sa kontrolnim kuponom u biračku kutiju, dok je član biračkog odbora zadužen za odvajanje kontrolnog kupona bio odsutan sa biračkog mjesta.

Podgorica BM 38A- MZ Jedinstvo Birač je ubacio glasački listić sa kontrolnim kuponom u biračku kutiju, dok je član biračkog odbora zadužen za odvajanje kontrolnog kupona bio odsutan sa biračkog mjesta, što suprotno članu 82 Zakona o izboru odbornika i poslanika. #ZaFerIzbore2018 — CeMI (@CeMI_ME) April 15, 2018

11:43 U Rožajama na biračkom mjestu 11 Bijela crkva isti birač glasao je dva puta - jednom na osnovu vizuelne identifikacije usljed nestanka električne energije, a jednom kroz sistem elektronske identifikacije građana, saopštio je CeMI.

11:22 Nakon intervencije CDT-a i posjete predstavnika OIK Podgorica, na biračkom mjestu br. 14 A Sportski centar, Podgorica, ispravljena je pogrešna praksa biračkog odbora, i birači se sada potpisuju u štampani izvod iz biračkog spiska, u skladu sa Zakonom, navode iz CDT.

11:04 Izborni štab predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića u Pljevljima podnio je zahtjev Opštinskoj izbornoj komisiji da ukloni bilbord predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića koji se nalazi u neposrednoj blizini biračkog mjesta 85 Hotel Pljevlja.

Foto: Izborni štab Mladena Bojanića

"Važeći propisi zabranjuju isticanje propagandnog materijala na biračkom mjestu i na 50 metara od biračkog mjesta, kojima se može uticati na opredjeljenje birača, a pod biračkim mjestom se smatra zgrada u kojoj se glasa i dvorište zgrade u kojoj se nalazi biračko mjesto. Jasno se vidi da je bilbord Mila Đukanovića kod hotela Pljevlja na mjestu na kom nije dozvoljeno isticanje propagandnog materijala i da ga najhitnije treba ukloniti", navodi se u saopštenju.

10:55 Na biračkom mjestu broj 14 A Sportski centar, Podgorica, birači se ne potpisuju u štampani izvod iz biračkog spiska, što je suprotno članu 68b Zakona o izboru odbornika i poslanika.

Birački odbor pogrešno interpretira Zakon, tvrdeći da potpisivanje birača nije neophodno, već je dovoljna elektronska identifikacija.

10:48 Portalu "Vijesti" je poslata fotografija nevažećeg listića sa Cetinja.

Foto: Čitalac Vijesti

Čitalac je naveo da je fotografija napravljena na biračkom mjestu 15.

10:41 Na biračkom mjestu 71 OŠ "Meksiko" u Baru se nalazi 817 glasačkih listića, a u birački spisak upisano je 819 birača. Glasanje se odvija uz saglasnost svih članova biračkog odbora.

Bar - Biračko mjesto 71 O.Š. "Meksiko" Na biračkom mjestu se nalazi 817 glasačkih listića, a u birački spisak upisano je 819 birača. Glasanje se odvija uz saglasnost svih članova biračkog odbora. #ZaFerIzbore2018 — CeMI (@CeMI_ME) April 15, 2018

10:40 U Budvi na biračkom mjestu 8 glasanje je počelo sa 55 min zakašnjenja, zbog tehničkih problema sa kamerama.

"Kamere u objektu nijesu bile pokrivene, pa bi u slučaju glasanja bila povrijeđena tajnost glasanja. 4 glasača su vraćena, nije im dozvoljeno da glasaju. Glasanje se odvija u normalnim okolnostima", saopšteno iz CeMI-ja.

10:38 Nakon intervencije CDT-a udaljeni partijski aktivisti koji su vodili evidenciju o biračima u blizini biračkih mjesta u Rožajama.

10:31 U Nikšiću na biračkom mjestu 138 OŠ "Braća Labudović" birač je zaokružio kandidata na stolu biračkog odbora, a listić nije proglašen nevažećim već je ubačen u glasačku kutiju, objavio je CeMI.

10:29 Posmatrači CeMI-ja su zabilježili tri slučaja povrede tajnosti glasanja.

"Naime, birači su istovremeno glasali unutar istog paravana, čime su grupo prekršili propisana pravila izbornog procesa", navode iz CeMI-ja.

Podgorica BM 82A O.Š. „Marko Miljanov“

Posmatrači CeMI-ja su zabilježili tri slučaja povrede tajnosti glasanja. Naime, birači su istovremeno glasali unutar istog paravana, čime su grupo prekršili propisana pravila izbornog procesa. #ZaFerIzbore2018 — CeMI (@CeMI_ME) April 15, 2018

10:26 Na biračkom mjestu 138 u Nikšiću dva birača su istovremeno glasala unutar istog paravana i naglas komunicirali o tome za koga glasaju, čime je došlo do grubog kršenja propisanih pravila izborne procedure i tajnosti glasanja, saopšteno je iz CeMI-ja

10:06 CDT je saopštio da u Rožajama, preko puta OŠ Mustafa Pećanin u kojoj su BM 1, 27, 29, 30, 37, 38 su prostorije Bošnjačke stranke, sa čijih prozora aktivisti bilježe vode evidenciju o biračima koji glasaju.

U Rožajama, preko puta OŠ Mustafa Pećanin u kojoj su BM 1, 27, 29, 30, 37, 38 su prostorije Bošnjačke stranke, sa čijih prozora aktivisti bilježe vode evidenciju o biračima koji glasaju #izboriCG pic.twitter.com/WceJDCzBOn — CDT_CrnaGora (@CDT_CrnaGora) April 15, 2018

10:03 "Bar BM 62 OŠ "Jugoslavija" - na biračkom mjestu, zbog nefunkcionisanja elektronskog sistema identifikacije birača, pristupilo se vizuelnoj identifikaciji, saopšteno je iz CeMI-ja.

8:50 Iz CeMI-ja je saopšteno da su u Herceg Novom biračko mjesto 16 Igalo I posmatrači uočili da članovi biračkog odbora (BO) naglas čitaju imena glasača i odrezak iz aparata za elektronsku identifikaciju birača potpisuje samo predsjednik BO (ne i član BO), čime se grubo krši tajnost glasanja. U Podgorici biračko mjesto 80 JPU "Đina Vrbica" glasači se ne potpisuju na izvod iz biračkog spiska, shodno instrukcijama BO. Na ovaj način, članovi BO ne slijede propisana pravila izborne procedure, što ukazuje na povredu člana 69 Zakona o izboru odbornika i poslanika.

8:43 CeMI je objavio da je na glasačkom mjestu 59 A JPU "Đina Vrbica" u Podgorici glasač pokazao svima glasački listić i da je izostala je odluka biračkog da takav listić bude proglašen nevažećim čime je došlo do grubog kršenja tajnosti glasanja i čl. 69a Zakona o izboru odbornika i poslanika.

8:37 CDT navodi da na biračkom mjestu broj 69 Vuk Karadžić, Podgorica, članovi biračkog odbora glasno izgovaraju imena birača, što je suprotno Pravilima o radu biračkih odbora.

Više od 532.000 državljana sa pravom glasa bira predsjednika Crne Gore.

