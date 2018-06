Dikić: Moji telefoni su kompromitovani, neko ih je koristio nakon oduzimanja

TOK SUĐENJA:

13:25 Suđenje se nastavlja 29. juna u devet časova.

13:00 Optuženi Bratislav Dikić je naveo da je dio njegove komunikacije sa Sašom Sinđelićem inskonstruisan i da je njom manipulisanom. On je kazao da su vršene radnje na njegovom "samsung" telefonu i da su vršeni razgovori i prijem poruka, te da je zato kompromitovan dokaz. Nije bio zadovoljan Lakićevim objašnjenjem da je moguće da se dugme zaglavilo i da je nemoguće da je onda neko pozivao sa njegovog telefona ako je to slučaj.

12:45 Advokat Miroje Jovanović je na kraju kosntatovao da u ovom dokaznom materijalu nije bilo ničega što je pričao Saša Sinđelić. ''Ni Crne Gore, ni planiranja napada, ni njegovog prijatelja Rusa - ničega'', kazao je Jovanović. On je takođe dodao da je privatnost kada je u pitanju Sinđelićeva više zaštićena u odnosu na ostale učesnike postupka.

12:37 Advokat Miroje Jovanović je kazao da je vještak davao nepotpune odgovore.

''Ko nam daje iskaz. Vještak je profesionalni policajac. Vještačenje pored grupe za ispitivanje potpisuje načelnik tog centra u Danilovgradu. To je policijski nalaz. Zašto je to važno? Vještak je rekao da su koristili dvije tehnologije pa onda dao nepotpun odgovor. Imamo još mnogo veći problem a to nam vještak nije saopštio. Naime dogodio se veliki skandal 2017. godine. Hakeri su provalili u baze podataka preduzeća koja je vlasnik UFED uređaja i softvera i pokrali podatke. UFED je trebao da bude najperfektniji i najzaštićeniji program. Zbog toga su mnoge policije svijeta ukinule korišćenje tog programa. Zašto mu nevjeruju - jer podaci koje dobijate nisu potpuni. Mi imamo problem jer jer su potencijalno podaci svih ovdje optuženih ukradeni a mi to ne znamo. Zašto sam rekao da je ovo policijsko vještačenje - na pojedina pitanja vještak nam je odgovorio sa ''ovo nije pitanje za vještaka već za proizvođača''. On je stručno lice koje treba da nam objasni pojedine stvari, a mi to nismo od njega dobili. Ja pojedine stvari ne mogu i ne znam da uradim kada je vještačenej ovih uređaja u pitanju. Nama za to treba stručna pomoć. Pošto po ZKP-u nama nije dozvoljeno da dovodimo naše stručnjake, a odgovore nismo dobili od ovog vještaka - to jednostavno znači da smo mi uskraćeni za naše pravo'', kazao je Jovanović.

12:28 Advokat Dražen Medojević je primijetio da u skype prepisci naloga "srpski vukovi" i "odetski partizan" niko ne pominje Crnu Goru.

12:15 Odbijen je zahtjev za izuzeće sudskog vijeća. Krpović je odbio da dalje iznosi primjedbe.

12:00 Sud je sa hiljadu eura kaznio advokata Jugoslava Krpovića jer nije poštovao naređenja sudskog vijeća. Krpović je tražio izuzeće sudskog vijeća i tvrdi da se krši pravo na odbranu i fer suđenje. Data je pauza od deset minuta.

11:46 Advokat Radosavljević je zaključio da su dobili određene podatke, ali zahvaljujući upornosti odbrane, a ne uz pomoć vještaka.

11:18 Radosavljević navodi da sumnjaju da je neko neovlašćeno pristupao vještačenim telefonima, i da je zbog toga vještak dao neprecizan odgovor.

11:15 Radosavljević ističe da je jasno da Dikić ništa nije dirao na telefonu, jer je uhapšen brzo nakon što mu je predat. On kaže da vještak nije odgovorio da li je neko dirao telefon prije 25. oktobra kada je vještačen.

11:00 Advokat Dušan Radosavljević je istakao da šest telefona nije dostavljeno i da nisu vještačeni. On je napomenuo da je vještak Lakić bio samo tehničko lice i da je samo izvukao podatke iz telefona. Dodao je da je nezadovoljan odgovorima Lakića.

10:57 Advokat Vaso Bečanović ističe da je vijeće izvelo dokaze iz maja 2015. iako tokom suđenja insistira da se kao dokazi ne tretiraju događaji iz perioda koji nisu obuhvaćeni optužnicom.

10:52 Advokat Jovović je kazao da je neosnovana pretpostavka vještaka o tome da je moguće da je dugme za paljenje telefona bilo zaglavljeno.

10:29 Data je pauza jer je optuženom Srboljubu Đorđeviću loše. Suđenje se nastavlja u 10.45.

10:04 Lakić je kazao da neke aplikacije rade i kada je telefon isključen poput sata i alarma.

10:01 Vještak je objasnio da su snimali vještačenje Lenovo jer se nisu slagali brojevi na telefonu, pa je postojala sumnja da postoje neke promjene.

10:00 Lakić je naveo da je nemoguće uraditi analizu svih aplikacija jer su one međusobno povezane, a nema pristup izvornom kodu što imaju samo proizvođači aplikacija.

9:55 Vještak Marko Lakić je kazao da vještačenje pokazuju da je telefon samsung galaxy S6 više puta uključivan 17. oktobra 2016. izjutra, a zatim više puta i kasnije tokom oktobra 2016. i 1. novembra 2016.

Lakić navodi da je moguće da je bilo blokirano dugme za uključivanje i da nije evidentirano da se logovao neki korisnik u tim uključivanjima.

9:50 Tumač je navela da je napravila omašku prilikom prevoda CRU, nakon insistiranja advokata Jovanovića zašto je to prevedeno kao kontraobavještajna služba, a radi se o centralnoj službi Ukrajine.

9:45 Tužilac Saša Čađenović je tražio da tumač prevede i vajber komunikaciju sa osobom čiji identitet nije utvrđen. Komunikacija je ostvarena 10. maja 2016. godine.

U njoj Sinđelić navodi da mu je ponuđeno da radi za firmu, ali da bi on radije sam osnovao firmu za montažne kuće i da zarađuje kako bi novac usmjerio za srpski pokret. Tumač ističe da se radi o lošem ruskom jeziku.

Ona je dodala da "odeski partizan" poznaje gramatiku i leksiku, a "srpski vukovi" ne.

9:39 U prepisci od 15. septembra se pominje hrvatski oficir koji ratuje u Ukrajini. "Odeski partizan" kaže da se svi spremaju za nerede na izborima. "Srpski vukovi" 19. septembra govori da je narod u Srbiji jako ljut na vlast i da se tajno naoružavaju, te da ne može da garantuje koliko će biti mirno.

9:19 U prepisci 4. avgusta se pominje da li je oružje uzimano u Zorji i ukrajinske veze u Srbiji. U prepisci 31. avgusta se pita za Bratislava Živkovića i navodi da je on dao srpskoj policiji informacije o dobrovoljcima iz Srbije na ratištu u Ukrajini.

Pominje se i slanje 50 pištolja u Njemačku i da traže "stabilnu isporuku". U prepisci petog septembra se pominje Vencislav Bujić.

9:07 Nada Lakić je prevela skype prepisku naloga "srpki vukovi" i "odeski partizan" 18. jula 2016. U prepisci se pominje da se čeka odgovor za pokret i pominju planovi za "hapšenje Dumančića".

Nedjelju dana kasnije se pominje Mariupolj, provokatori i Novorusija. "Odeski partizan" u toj prepsici navodi da je spreman da ratuje protiv NATO, "ali mi samo novac šaljite".

9:06 Optuženi Milan Dušić prihvata da ga na današnjem suđenju brani advokat Dražen Medojević.

U podgoričkom Višem sudu nastavlja se suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine.

Posljednje ročište, 22. juna, prekinuto je nakon što je jedan od optuženih Milan Dušić zatražio novog advokata, a specijalni tužilac Milivoje Katnić kazao da zbog njegovog zahtjeva nemaju uslove za nastavak rada.

Prethodno je u sudnici bila sudski tumač za ruski jezik Nada Lalić, koja je prevodila sms poruke na ruskom jeziku između ‘’srpskog vuka’’ i ‘’taksi za hotel 2“. Tužilac tvrdi da telefon sa oznakom „srpski vuk“ pripada Saši Sinđeliću, a “taksi za hotel 2“ Eduardu Šišmakovu.

