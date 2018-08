Dinamitom se izvor ne održava

Kada se uništava vodovod, kidaju crijeva i postavljaju eksplozivne naprave na kaptaži Mala voda, to nije vraćanje izvora u pređašnje stanje, već namjerno nanošenje štete, saopštili su Miodrag i Ranko Obrenović, mještani sela kolašinskog sela Blatina, reagujući na izjave komšija Šukovića i Čogurića, sa kojima imaju konflikt oko korištenja izvora Mala voda.

“Kada se izvor zatrpava kamenjem, kada se kida crijevo, kada se crijevo iskopava iz zemlje i u njega stavljaju oklasine, onda to mogu da budu samo radovi koji donose štetu i uništavaju vodoizvorište. Sve to potvrđuju i fotografije koje smo u protekle dvije godine zabilježili na kaptaži Male vode. Zahvaljujemo im se što su na ovakav način ‘brinuli’ o Maloj vodi i molimo ih da to više ne rade jer korišćenje Male vode, ne smeta njihovim vodovodima”.

Šukovići i Čogurići ranije su saopštili da su vodoizvorište vratili u pređašnje stanje, odnosno onemogućili Obrenoviće da bespravno koriste vodu. Tvrde i da je drugi izvor sa kojeg se oni snabdijevaju suv zbog toga što “Obrenovići ne haju na rješenja i zabrane nedležnih službi”.

