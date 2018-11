Dio Podgorice još bez struje i vode, očekuju da kvar bude otklonjen prije ponoći

Djelovi Podgorice su i dalje bez struje i vode, a u toku su radovi na montaži strujnog transformatora faze 8, pa se očekuje da stanovnici naselja koja su ostala bez struje, do ponoći dobiju stabilno snabdijevanje.

"U Podgorici je došlo do velikog kvara i havarije, a potrošači neće imati struju do ponoći", kazao je ranije danas Bogdan Minić, inženjer CGES-a na vanrednom presu CGES-a. "Pri uključivanju dalekovoda nakon popravke prvog kvara došlo je do velikog požara i havarije na trafostanici", pojasnio je Minić.

Minić je dodao i da ne postoji mogućnost alternativnog napajanja trafostanice i da će učiniti sve da imamo normalno napajanje u zimskom periodu.

Iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da je montaža strujnog transformatora u toku. "Očekuje se, ukoliko sve bude u skladu sa planom popravke, da kvar bude otklonjen prije ponoći", navodi se u saopštenju

Montaza strujnog transformatora faze 8 je u toku pic.twitter.com/RiOQ0v8ixc — Min ekonomije CG (@MinEkCG) November 14, 2018

U Ministarstvu su saopštili da je na trafostanici Podgorica 2 danas u 11.21 došlo do ispada 110kV dalekovoda, Podgorica 2 Podgorica 4, zbog oštećenja užeta na stubu broj 1.

Dodaju da je nakon otklanjanja kvara u 14.51 časova i uključenja dalekovoda sistem ispravno radio osam minuta, nakon čega dolazi do havarije u dalekovodnom polju Pg4 u TSPg2.

Nakon otklanjanja kvara,u 14.51h i ukljucenja dalekovoda sistem je ispravno radio 8 minuta, nakon cega dolazi do havarije u dalekovodnom polju Pg4 u TSPg2.Dolazi do eksplozije naponskog mjernog transf. koji izaziva ostecenj zastitnog uzeta i dva strujna mjerna transf.u fazi 8 i 4 pic.twitter.com/CjZzNMYVeC — Min ekonomije CG (@MinEkCG) November 14, 2018

"Dolazi do eksplozije naponskog mjernog transformatora koji izaziva oštećenje zaštitnog užeta i dva strujna mjerna transformatora u fazi 8 i 4".

Iz Ministarstva ekonomije su saopštili i da su sve ekipe CGES-a angažovane na otklanjanju kvara i da se sva neophodna oprema za sanaciju kvara nalazi na lokaciji havarije.

Ekipa CGES je na licu mjesta i radi na otklanjanju kvara. Ipak, ekipa nije mogla otpoceti saniranje, dok se nije ugasio pozar izazvan eksplozijom na naponskom mjernom transformatoru. pic.twitter.com/0IviL8BMvu — Min ekonomije CG (@MinEkCG) November 14, 2018

"Ekipe će raditi do saniranja kvara. U ime CGES-a se izvinjavamo građanima zbog prekida u napajanju", saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.

Foto: Filip Roganović

Iz Vodovoda i kanalizacije Podgorica je saopšteno da su usljed nestanka električne energije stanovnici na višim spratovima u stambenim zgradama u djelovima grada koji nemaju električne energije ostali i bez snabdijevanja vodom.

"Razlog ovakvog stanja je što se ovi potrošači snabdijevaju putem hidroforskih postrojenja koja nijesu u fukciji zbog nedostatka električne energije. Momentom uspostavljanja snabdijevanja električnom energijom normalizovat će se i vodosnabdijevanje. Izvinjavamo se potrošačima i molimo za strpljenje i razumijevanje".

Foto: Filip Roganović

Veliki dio Podgorice je bez struje. Zbog toga ne rade semafori, pa je u gradu saobraćajni kolaps. Bez struje su Tološi, Gornja Gorica, Mareza, djelovi grada preko Morače.

U dijelu grada kod Male pijace, napajanje strujom je uspostavljeno, saznaju "Vijesti". Iz CEDIS-a su kazali da je uspostavljeno redovno napajanje Momišića, dijela oko Delta city mola i City kvart, a napajanje su dobili korisnici iz Ruskih kula i dijela Dalmatinske, Farmaka i Donje Gorice.

Foto: Filip Roganović

"Ekipe CGES-a su na terenu i trude se da u što kraćem vremenskom roku uspostave uredno napajanje potrošača el.energijom. Uz uvijek iskazano izvinjenje potrošačima zbog novonastale situacije, CGES se trudi da ovakvih situacija bude što manje", naveli su ranije iz kompanije.

