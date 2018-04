Direktorica huškala đake da joj se žale na nastavnicu

Direktorka OŠ “Štampar Makarije” Milica Stanković nagovarala je polumaturante da upravi škole prijavljuju nastavnice hemije i informatike Zemiru Mehmedović i Mirjanu Vidaković, saznaju “Vijesti”.

Direktorka je u decembru prošle godine iskoristila odsustvo nastavnice hemije i od jednog polumaturskog odjeljenja tražila da napišu impresije o njoj, na koje će se “potpisati roditelji” i potom ih dostaviti menadžmentu škole, odnosno njoj.

Tražila je od đaka da napišu da im se “sviđa frizura” Mehmedović, zatim da im se “sviđa parfem koji se osjeća na nikotin”, da “miriše čitav kabinet” i da je “uredna kad dolazi na čas”.

Nedugo poslije nagovaranja đaka da prijave Mehmedovićevu, Stanković je od istog odjeljenja tražila i da prijave Mirjanu Vidaković, za koju im je pričala kako ništa ne zna o predmetu koji predaje.

Vidakovićeva je kazala “Vijestima” da nema informacije da je ikad ijedan đak prijavio, a ona je nedavno od direktorice dobila otkaz jer je bez pisanog naloga ponijela školski računar na popravku.

Direktorica škole Milica Stanković juče je kazala da ima pravo da razgovara sa učenicima o kvalitetu nastave, ali da to u slučaju nastavnice Vidaković nije radila.

Na pitanje zbog čega je postavljala takva pitanja učenicima, direktorica je najprije rekla da škola nije radila nikakvu anketu. Nakon pojašnjenja da se radi o njoj lično a ne školi, direktorica je kazala da “imam potencijalno pravo da sa učenicima razgovaram o kvalitetu nastave.

"Međutim, nijesam nikada to radila u slučaju nastavnice Vidaković”, rekla je ona.

Međutim, prema saznanjima “Vijesti”, Stanković je objašnjavala đacima da od Vidakovićeve “nijesu ništa naučili iz informatike”, ističući što sve i sama zna “da uđe u elektronski dnevnik i da provjeri jesu li dobro zaključene ocjene”.

“Ona je ostala na tom nivou da vam priča o saobraćaju. Ona godinama vama priča o saobraćaju. I vi se zapitate jeste li vi šašavi. Neko jeste tu šašav...”, između ostalog je direktorica kazala đacima na račun Vidakovićeve.

Stankovićka je od đaka tražila i da se pismenim putem obrate upravi škole, odnosno njoj, i traže sveske iz informatike, za koje je zatim rekla da su završile u kontejneru ispred škole.

“Meni je samo interes da vidim jesam li u pravu, ne bih voljela nikad u životu nekome štetu da nanesem. Da neko to lijepo sastavi - poštovana direktorka, pošto mi uskoro napuštamo školu, a emotivno smo vezani za naše sveske, insistiramo da nam se vrate naše sveske iz informatike jer tamo ima korisnih i zanimljivih predavanja koja će nam koristiti i u srednjoj školi, pa bismo željeli svaku svesku da imamo”, navodno je učila direktorka đake kako da joj se dopisom obrate.

Na komentar jednog od učenika da im sveske nijesu potrebne, Stanković je odgovorila da se ne mogu vratiti.

“Mi smo ih bacili u kontejner, ali da napravite štos. Budite kreativni”, savjetovala je direktorka polumaturante.

Stanković je zamjerila “Vijestima” da je nijesu kontaktirale tokom izvještavanja o otkazu nastavnici informatike. Ona prethodno nije dozvolila novinarki da prisustvuje disciplinskom postupku, a nakon objavljivanja zapisnika pozvala je telefonom i poručila “da su vrata škole za nju zatvorena”.

Nakon otkaza Vidakovićevoj, “Vijesti” su se direktorici obratile preko Ministarstva prosvjete, ali je ona tada odbila komentar jer otkaz još nije bio uručen.

Zar pedagog ovako zavodi red

Predsjednik podgoričkog Sindikata prosvjete Slobodan Savović kazao je juče “Vijestima” da je upoznat sa tim da je Stanković, prije pokretanja disciplinskih postupaka, krajem prvog polugodišta vršila pritisak na kolege.

“A nije prezala, kako sam obaviješten, ni od toga da u te svrhe zloupotrebljava djecu. Tako mi je saopštavano više puta u sindikalnim razgovorima”.

Savović ističe da se to odnosi samo na određene nastavnike koji su u nemilosti Stankovićke.

“Direktorka je i na sjednicama Nastavničkog vijeća i aktiva, a preslušavao sam i tonske zapisnike, nepedagoškim rječnikom komunicirala sa kolegama. Ako nekome dolazite na čas više puta da to i djeca primjećuju, to stvara vrlo tešku atmosferu u učionici. Nažalost, direktorica se u ovom slučaju ponaša u skladu sa novoproklamovanim društvenim vrijednostima. Uči mlade generacije da se, preko mobinga i pritisaka, može ostvariti zamišljeni cilj”, rekao je on.

Savović ocjenjuje da se postavlja pitanje kolika je to moć jednog pedagoga da se služi i takvim stvarima da zavede red.

