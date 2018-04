Direktorka pod lupom tužioca, profesorica na disciplinskoj

Osnovno državno tužilaštvo istražuje da li je direktorica OŠ “Štampar Makarije” Milica Stanković zloupotrijebila položaj, a po prijavi profesorice te škole Mirjane Vidaković, potvrđeno je “Vijestima” u podgoričkom ODT.

Vidaković je prijavu protiv Stankovićke podnijela nakon niza incidenata u školi, koji su kulminirali disciplinskim postupcima protiv profesorice. Jedan od njih bi trebalo i danas da se održi.

U prijavi Vidakovićeve, a u koju su “Vijesti” imale uvid, navodi se da je odmazda direktorice Stanković počela nakon što se profesorica krajem avgusta požalila Ministarstvu prosvjete na potencijalni protekcionizam prilikom dodjele razrednog starješinstva.

Direktorka Stanković je kratko juče saopštila “Vijestima” da je “u toku disciplinski postupak protiv Vidakovićeve, zbog teže povrede radne obaveze” i da ne želi dalje da komentariše.

“Sa zidova u kabinetu u kojem držim nastavu su skinuti svi posteri, iznešene su moje stručne knjige. Kad sam prišla kontejnerima u krugu škole, vidjela sam sve stvari iznijete iz kabineta u njima. Sve sam to fotografisala. Mislim da je domar upozorio direktoricu da fotografišem. Ona je, kad je došla u školu, počela da mi prijeti i zvala komunalnu službu da vanredno isprazni kontejnere...”, stoji u prijavi.

Navodi se da je nakon toga iz školskog računara, starog više od 11 godina, izbrisana njena arhiva. Prosvjetni inspektor je naložio da se povrate izbrisani podaci, što je radila kompanija “Čikom”.

Vidaković je tužiocu ispričala da je dio podataka povraćen, ali da nije mogla utvrditi u kojoj mjeri jer je hard disk računara blokirao svako presnimavanje. Zbog toga se, tvrdi, obraćala upravi škole i više puta tražila da joj se odobri da kućište odnese u “Čikom” kako bi vidjela o čemu se radi.

To joj je usmeno omogućeno, pa je u prisustvu domara, 23. decembra 2017. iznijela kućište računara iz škole.

“Odnijela sam kućište u “Čikom”, gdje su ga, zbog prebukiranosti, uzeli u rad 21. januara. Kada sam računar preuzela 26. januara, kada su me iz kompanije obavijestili o tome da je u njemu bilo značajno više podataka nego su prethodno povraćeni, te da je to čudno s obzirom na to da nijesam mogla da ga koristim. Račun popravke, koji sam platila, dala sam na uvid direktorki. Vjerovatno je ovo razbjesnilo, jer je pozvala policiju i prijavila da je NN lice otuđilo imovinu škole”, navodi se u prijavi.

Zbog prijave policiji da je otuđila, kako se u njoj navodi, imovinu vrijednu 1.000 eura, protiv Vidakovićeve se vodi disciplinski postupak.

Ona tvrdi da se radi o montiranom postupku, te da je računar star više od 10 godina.

“Strpljivo sam čekala institucije sistema da urade svoj posao, vjerujući da će se pozabaviti krivičnim prijavama i podnescima koje sam dostavila, ali postupajući tužilac Ivan Medojević više od mjesec dana nije saslušao direktorku”, kazala je Vidakovićeva juče “Vijestima”.

Iz Uprave za inspekcijske poslove su u odgovorima potvrdili “Vijestima” da je prosvjetni inspektor postupio po prijavi Vidakovićeve i naložio vraćanje njenih podataka u školski računar.

Bez posrednika za mobing, Sindikat uključen

Vidakovićeva se više puta obraćala i Inspekciji rada, koja je utvrdila da škola nema posrednika za mobing.

Tek nedavno je imenovan posrednik za mobing u toj ustanovi, kome se zaposleni mogu obratiti.

Predsjednik podgoričkog SIndikata prosvjete Slobodan Savović kazao je “Vijestima” da se Vidakovićeva obratila i toj organizaciji: “A i ranije se obraćala u vezi sa pritiscima koje je trpjela od direktorke. O svemu sam obavijestio Ministarstvo. Karakteristično za ovaj slučaj je to što se direktorica ponaša bahato i narušava međuljudske odnose. O ostalim aspektima ne bih, jer se njima bavi nadležni tužilac”.

