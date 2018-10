Divila se Peleu, završila pod koševima

Dok je po livadama u selu Petrovići, četrdesetak kilometara od Nikšića, kao djevojčurak pimplala loptu, divila se Manceu, Peleu i Maradoni i davala golove, Radmila Popović je maštala o fudbalskoj karijeri.

Nije ni slutila da je čeka – košarkaška lopta.

Iako su joj mnogi predviđali još uspješnih sezona, košarkašku karijeru je prekinula u 26. godini kako bi pomogla bolesnoj majci. Vratila se u Petroviće 2000. godine gdje i danas živi. Radi kao matičarka u selu, a drži i krave i ovce.

“U Petrovićima nije bilo fiskulturne sale, a ja sam bila jedina djevojčica koja je sa dječacima redovno igrala fudbal. Tada nigdje u Crnoj Gori nije bilo ženskog fudbala, a ja sam maštala o tome da baš to bude moja profesija. Došla sam u Nikšić da upišem srednju školu, i kada sam bila drugi razred otišla sam u salu i pitala trenera mogu li da treniram košarku. Vidio je da sam visoka i tako je priča počela. Do tada nikada nijesam uzela košarkašku loptu, a kamoli igrala”, priča Radmila za “Vijesti”.

Ona je pokazala da za ozbiljne početke nikada nije kasno, ako imate želju i jasan cilj i potvrdila zlatno pravilo da talenat i rad ne mogu jedno bez drugog.

“Trebalo je savladati prve košarkaške korake, ali brzo sam učila, vježbala i trudila se da sustignem ostale košarkašice. Bilo je teško, ali sam imala urođenu kondiciju i konačno se isplatilo trčanje po selu. Mogla sam odigrati pet utakmica zaredom, a ne jednu”.

Priznaje da joj je dodatni napor predstavljalo to što je svakog vikenda, a nekada i radnim danima, išla u Petroviće da pomaže roditeljima, ali da je tako željela jer su joj roditelji uvijek bili na prvom mjestu.

Prve košarkaške korake, ali i prodor u svijet košarke, napravila je u klubu “Roling” gdje je provela sedam godina.

U dresu Rolinga Foto: Privatna arhiva

Igrala je, kaže, sve na svim pozicijama, osim pleja. Krilna pozicija joj je bila najdraža, a treneri su je forsirali da igra centra, jer su bili više traženi. Priča da je imala od 15 do 24 poena i veći broj skokova po utakmici.

Nakon “Rolinga”, Radmila se seli za Bugarsku, iako je trebalo da ode u Leskovac.

“Kako nijesam mogla da potpišem ugovor jer se završio prelazni rok, a ja zakasnila, da ne bih pauzirala godinu, otišla sam u Plovdiv. Kontaktirao me menadžer iz ‘Akademik testa’ i tamo sam igrala sezonu. Bilo mi je prelijepo. Igrala sam dobro, poštovali su me, sve isplatili, jezik sam odmah savladala. Žao mi je što tamo nijesam i ostala. Tražili su da potpišem ugovor i da ostanem još dvije-tri godine, ali nijesam mogla da budem daleko od roditelja. Sestra se udala, majka se već razboljela i zbog nje sam tražila ekipu bliže kući. Tražio me ‘Vardar’ iz Skoplja i mislila sam da će mi biti bliže da iz Makedonije putujem kući, tako da sam narednu sezonu odigrala tamo. Onda jednu sezonu u Rumuniji i zbog bolesne majke odlučim sam da se vratim u ‘Roling’”.

Ekipa Rolinga Foto: Privatna arhiva

Veoma brzo nakon povratka odlučila je da napusti košarku. Imala je 26 godina, mnogi su joj predviđali još uspješnih sezona, a ona je odlučila da patike “okači o klin”. Bolesnoj majci je trebala pomoć, a Radmila kaže da je uvijek znala da postoje prioriteti u životu. Roditelji su bili prvi na toj listi.

“Moram priznati da mi je bilo teško kada sam napustila košarku. I dan danas mi je teško i stalno sanjam jedan te isti san – da i dalje igram košarku. Sve sam se nadala da ću nastaviti, ali nijesam mogla da roditelje ostavim same”.

Vratila se tamo odakle je i krenula - u rodne Petroviće. Dobila je posao matičarke koji radi već 18 godina i za sada je vjenčala 23 para. Kaže da se nada da će vjenčati i neku od bivših saigračica.

Bavi se poljoprivredom, drži krave, ovce, kokoške, “kupi” sir i skorup. I učestvuje na svim seoskim turnirima.

Radmila danas drži stoku Foto: Svetlana Mandić

“Kući imam i fudbalsku i košarkašku loptu i kada god se u selu igra neka utakmica - tu sam. Dobra sam i u košarci i u fudbalu. Igram i tenis i stoni tenis. Zahvaljujući košarci obišla sam pola Evrope i stekla prijateljice za čitav život. Redovno me zovu i nagovaraju da počnem da radim kao trener. Nadam se da hoću jednog dana. Nažalost, dosta je u selu propalo talenata. Stalno pričam djeci da treba da sanjaju velike snove i da mogu da ih ostvare. Baš sam jednu djevojčicu iz Petrovića poslala u ‘Roling’ i nadam se da će uspjeti”.

I danas bi, kaže, uradila isto - igrala fudbal, bavila se košarkom i odrekla se karijere - zbog roditelja.

Žal za poemom od pedesetak strofa

Samo Radmilini prijatelji znaju da u njoj “čuči” veliki romantik i da često u dokolici piše pjesme. Kaže da je pojedine izgubila, mnoge sačuvala, a žali za poemom od više od 50 strofa u kojoj je opisala put od Nikšića do Plovdiva.

Radmila se bavi i lovom, ali zbog ljubavi prema životinjama uglavnom obučava pse i ide na gađanje.

Sa takmičenja se vraća sa medaljama.

Biljana Pavićević, Radmilina drugarica i saigračica koja je prošle godine završila sa profesionalnom karijerom, kaže da je djevojka iz Petrovića njih cure iz grada naučila mnogim stvarima.

“Došla je iz Petrovića i naučila nas zabavnoj muzici, pjesmama Olivera Dragojevića, grupe ‘Magazin’, Doris Dragović. Mi nijesmo znale za tu muziku. Sa Radmilom imamo hiljadu anegdota. Bila je najduhovitija od nas. Sa njom nam nikada nije bilo dosadno.

Uvijek pozitivna, a život je nije mazio. Odgovorna i na treninzima i prema igri. Sjećam se da smo trčali krugove oko Trebjese i da je ona redovno obarala rekorde grada koje su držali atletičari. Uvijek nam je davala snagu. Da ne pričam koliko je bila pozitivna van terena. Znali smo da putujemo po cijelu noć, a ona da nam drži pažnju. Bila je centar svega, zato nam je bilo teško kada je napustila košarku”.

Ne, Raška, ne na taj koš...

Radmila priča da nikada neće zaboraviti prvu utakmicu, nakon dvije godine treniranja.

“Igrali smo u Prijepolju, na turniru za kadete. Sjećam se da sam tada prvi put vidjela Podgoricu, išla vozom. Nikada tu utakmicu neću zaboraviti. Uzbuđenje, trema, strah. Zamalo nijesam napravila katastrofalnu grešku. Kada je bilo podbacivanje krenula sam put svog koša i čula saigračice: ‘Ne, Raška, na drugu stranu’. Od tada sam uvijek išla u pravom smjeru”.

Turnir su osvojili, ali ne i onaj koji su igrali naredne godine u Beogradu, kada su u finalu za juniore izgubili od “Crvene zvezde”.

