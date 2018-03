Divlja gradnja cvjeta u Budvi: Ne odustaju uprkos prijavama

Budva je trenutno jedno od najvećih divljih gradilišta na primorju. To potvrđuju i kontrole inspektora Komunalne policije i inspekcije - podneseno je više od 15 prijava protiv investitora koji od Petrovca do Starog grada grade bez ikakve dozvole.

Načelnik Komunalne policije i inspekcije Aleksandar Mijatović potvrdio je „Vijestima“ da su sačinjeni zapisnici sa fotoelaboratima o nelegalnoj gradnji i dostavljeni inspekciji Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT). On ističe da se divlja gradnja nastavlja, uprkos prijavama.

Pojasnio je da se nelegalno gradilo u srcu Starog grada, u Reževićima, Petrovcu i na brdu Komoševina, ali i u samom centru Budve bez ijednog papira.

Divlja gradnja “procvjetala” je ponovo nakon donošenja novog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Mnogi investitori iskoristili su činjenicu da je kontrola gradnje centralizovana i preseljena u Podgoricu i gradnju započeli bez saglasnosti, uvjereni da će je kroz proces legalizacije ozakoniti.

Do sada je u Budvi porušen jedan objekat koji je negalno započet, o čemu je javnost upoznata.

U Budvi se ne zna tačan broj nelegalnih objekata izgrađenih u protekle dvije decenije.

I proces legalizacije je usporen, jer Opština čeka zeleno svjetlo MORT-a na odluku za komunalno opremanje bespravnih objekata, po kojoj bi se kvadrat komunalija za divlju gradnju naplaćivao od 57,92 eura u četvrtoj zoni - na periferiji Budve, do 232 eura na ekskluzivnim lokacijama.

Načelnik Službe za naplatu komunalija Ninoslav Kaluđerović kazao je da je predlogom odluke Opština predvidjela popuste za one koji namjeravaju da legalizuju objekte.

“Predvidjeli smo i popuste za jednokratno i plaćanje na rate u momentu kada se izvrši obračun u koji ulaze i zakonske sankcije zbog bespravne gradnje, a koje se kreću od 2,5 za osnovne objekte stanovanja, ili 5 odsto za ostale kod jednokratnog, uz do 20 odsto uvećanja za plaćanje na rate. Za objekte osnovnog stanovanja za koje se iznos plaća jednokratno odobrićemo popust na obračunati iznos od 50 odsto, a za plaćanje na rate, uz adekvatno obezbjeđenje potraživanja 30 odsto. Isto važi i za objekte do 500 kvadrata, a za ostale objekte do 1500 metara kvadratnih cijena će biti umanjivana za 40 odsto prilikom jednokratnog, odnosno za 20 odsto kod plaćanja na rate”.



