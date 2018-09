Dizel skuplji od ponoći

Cijena eurodizela će od ponoći, nakon skoro tri mjeseca mirovanja, biti veća četiri centra pa će u narednih 15 dana iznositi 1,3 eura po litru.

Poskupiće i lož ulje za veleporodaju, takođe četiri centa na 1,27 eura.

Cijene ostalih vrsta goriva, kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomije neće se mijenjati narednih 15 dana.

"Nova maksimalno dozvoljena cijena dizela, koja je prema trenutno raspoloživim podacima, i pored poskupljenja među najnižima u regionu, biće na nivou cijene iz juna mjeseca ove godine, a to je 8 centi niže od istorijskog maksimuma", kazali su iz Ministarstva.

Litar eurosupera 95 koštaće i dalje 1,38 eura, a cijen eurosuper 98 1,41 euro.

Na promjenu cijena naftnih derivata u Crnoj Gori isključivo utiče rast vrijednosti naftnih derivata na svjetskoj berzi, kao i promjena vrijednosti dolara u odnosu na euro.

"To kao posljedicu ima izuzetnu nestabilnost međunarodnog tržišta naftnih derivata, što dominantno utiče na promjenu cijena goriva u Crnoj Gori i čitavom regionu. Vlada, kao i do sada, analizira kretanja cijena na međunarodnom tržištu, što dokazuje i potvrđena procjena iz juna ove godine prema kojoj je predviđena normalizacija cijena, kao i stabilan trend kretanja kursa dolar/euro, koji je trajao do sredine ovog mjeseca", saopštili su iz Ministarstva.

Redovno će objavljivati uporedne podtake

Ministarstvo će, kako dodaju, u petak (21.9.2018.godine), po prikupljanju zvaničnih uporednih podataka, započeti praksu redovnog nedjeljnog objavljivanja uporednih cijena goriva u okruženju, kao jednog od najznačajnijih parametara za eventualno aktiviranje antiinflatornih mjera.

Prema odredbama Uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, naredni obračun će se obaviti 1. oktobra 2018. godine, a eventualno izmijenjene vrijednosti naftnih derivata važiće od 2. oktobra 2018. godine.

